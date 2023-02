CAFONALINO! – A MONTECITORIO ANDREA MONORCHIO, MITOLOGICO EX RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO, PRESENTA IL SUO LIBRO E PARLA DI BERLUSCONI, PRODI, D’ALEMA, DRAGHI – AVVISTATI GIANNI LETTA E L'EX MINISTRO ANTONIO MARZANO, "LAMBERTOW" DINI E LUIGI ZANDA. E POI, PIETRO E SILVIO SALINI, FRANCESCO BELLAVISTA CALTAGIRONE, UNA ROSSEGGIANTE MARIA RITA PARSI E IL BARBUTISSIMO GENERO DI MONORCHIO, LUCA BARBARESCHI…

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Estratto dell'articolo di Mario Ajello per “Il Messaggero”

andrea monorchio giuseppe de rita silvio salini foto di bacco

Non bisogna avere paura di usare un'espressione - oligarchia - che non è affatto anti-democratica, anzi è democraticissima e non a caso risale all'antica Atene, e che richiama un metodo, un'attitudine, un principio (quello meritocratico non derivante dal censo) che è l'unico utile a far funzionare un sistema politico. Se si pensa alla democrazia dei migliori, ecco quattro prototipi dell'eccellenza italiana riuniti in un solo libro […]. I magnifici quattro sono, in ordine alfabetico, Giuseppe De Rita, Gianni Letta, Andrea Monorchio e Luigi Tivelli.

gianni letta foto di bacco (1)

Il volume è firmato dagli ultimi due - Memorie di un Ragioniere generale tra scena e retroscena, edito da Rubbettino - con prefazione di De Rita e postfazione di Letta. Troppa grazia: 4 civil servant condensati in 150 pagine.

[…] come si racconta nel libro, Monorchio da Ragioniere generale (dal 1989) è stato un protagonista della nostra storia istituzionale, e in queste pagine - insieme al tributo profondo dovuto a Guido Carli che di Monorchio è stato punto di riferimento costante - si susseguono osservazioni e giudizi su Berlusconi, su Dini, su Prodi, su D'Alema, su Ciampi, su Draghi e si unisce il racconto dietro alle quinte con la cronaca ragionata su ciò che sono stati gli ultimi decenni della vicenda italiana.

paola severini melograni lamberto dini foto di bacco

Il tutto visto da uno che è sempre stato nel cuore del Palazzo e ne conosce, sia lui sia Tivelli, prezioso consigliere politico al servizio del bene pubblico, segreti e debolezze, vizi e virtù. Un vizio? La prolificazione delle leggi, il farsi proteggere dall'inflazione normativa per paura di prendere decisioni. […]

Di fatto, le Memorie di un Ragioniere generale raccontano - come scrive Gianni Letta - il contributo prezioso degli uomini e delle donne che credono nelle istituzioni e che alla istituzioni «danno l'anima» oltre che il cervello. Di questa categoria di cittadini che fanno funzionare l'Italia - osserva ancora Letta - «Monorchio è un modello insuperabile». […]

pietro salini andrea monorchio foto di bacco

Occhio poi all'epilogo del libro. In cui Monorchio e Tivelli danno un giudizio equilibrato del governo Meloni. Ma con la speranza della continuità con l'esperienza Draghi e con l'auspicio che la competenza si affermi perché sta nella vittoria di questa virtù repubblicana l'interesse generale.

Riecco appunto Spadolini (la cui Academy presentata a Montecitorio con un migliaio di presenza previste sarà in scena il 6 febbraio anche a Milano) e la lezione spadoliniana che Tivelli considera essenziale per le sorti dell'Italia di oggi e di domani: «Competenza contro il dilettantismo, e contro le altre due patologie che infragiliscono il nostro Paese e che sono il presentismo e l'anti-meritocrazia».

libro presentato raffaele pagnozzi e francesco cognetti foto di bacco giovanni calabro franco romeo foto di bacco andrea monorchio luca barbareschi foto di bacco (2) andrea monorchio luca barbareschi foto di bacco annagrazia calabria foto di bacco alessandra necci foto di bacco alessandra necci gitte andersen valeria licastro foto di bacco antonio marzano foto di bacco (1) alessandra necci lamberto dini foto di bacco andrea monorchio foto di bacco antonio marzano foto di bacco (2) antonio marzano foto di bacco (3) bruno frattasi foto di bacco carlo ferocino foto di bacco carlo tamburi andrea monorchio foto di bacco cristiano ceresani foto di bacco eugenio gaudio andrea monorchio foto di bacco eugenio gaudio andrea monorchio gianni letta foto di bacco eugenio gaudio foto di bacco eugenio gaudio gianni letta foto di bacco francesco bellavista caltagirone foto di bacco francesca lo schiavo foto di bacco gitte andersen giuseppe de rita silvio salini foto di bacco francesco bellavista caltagirone saluta lamberto dini foto di bacco francesco cognetti raffaele pagnozzi foto di bacco francesco bellavista caltagirone leonardo tricarico foto di bacco francesco bellavista caltagirone luca barbareschi leonardo tricarico foto di bacco giancarlo cremonesi foto di bacco franco romeo gitte andersen foto di bacco giandomenico monorchio il padre andrea raffaele pagnozzi foto di bacco gitte andersen paola severini melograni foto di bacco gianni letta foto di bacco (2) giovanni calabro foto di bacco giuseppe de rita foto di bacco (3) giuseppe de rita foto di bacco (2) invitati luigi meduri alessandra necci foto di bacco laura pellegrini maria rita parsi foto di bacco (1) laura pellegrini maria rita parsi foto di bacco (2) luca barbareschi foto di bacco (1) leonardo tricarico foto di bacco luca barbareschi foto di bacco (2) luca barbareschi foto di bacco (3) luca barbareschi lamberto dini foto di bacco ludina barzini foto di bacco luigi meduri paolo naccarato foto di bacco luigi tivelli foto di bacco mario baccini andrea monorchio foto di bacco luigi zanda foto di bacco maria rita parsi foto di bacco maria rita parsi gianni letta foto di bacco mariolina sattanino foto di bacco pino galati foto di bacco matteo tanzilli giulio maira foto di bacco moroello diaz della vittoria pallavicini foto di bacco paola balducci foto di bacco paola severini melograni foto di bacco pietro salini foto di bacco (2) pietro salini foto di bacco valeria licastro foto di bacco silvio salini carlo tamburi foto di bacco raffaele pagnozzi foto di bacco raffaele pagnozzi foto di bacco (2) pietro salini e silvio salini foto di bacco pietro salini moroello diaz della vittoria pallavicini foto di bacco