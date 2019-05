CAFONALINO – NE RIMARRÀ UNO SOLO! IN ASSENZA DI DIVI VERI BASTA “HIGHLANDER” CHRISTOPHER LAMBERT PER ECCITARE ROMA – L’EX ULTIMO IMMORTALE SI È PRESENTATO CON PELLE TIRATISSIMA E LA FIDANZATA CAMILLA FERRANTI AL PREMIO “PELLICOLA D’ORO” – ANNA FOGLIETTA, ALESSANDRO HABER, MARGHERITA BUY: TUTTI I PREMIATI

camilla ferranti christopher lambert lino banfi foto di bacco

Il divo francese Christopher Lambert manda in delirio i flash sbaciucchiando al photocall la fidanzata attrice Camilla Ferranti. Tra i due si parlava di nozze. Ma la Ferranti ha smentito, spiegando che preferiscono vivere il loro amore giorno dopo giorno, senza troppe aspettative. Il mitico Highlander (quasi irriconoscibile per via della pelle stranamente "liscissima") ha dato un tocco hollywoodiano al Premio “La Pellicola d’Oro”, IX edizione. Lui, che ha recentemente partecipato come guest star alla fiction “La dottoressa Giò” di Barbarella D’Urso, è stato chiamato a sorpresa sul palco e premiato con una Targa Ricordo a nome delle troupe italiane come divo internazionale che ha lavorato in Italia.

enzo de camillis maria consiglio visco marigliano foto di bacco

Il riconoscimento, infatti, organizzato dall’Associazione culturale “Articolo 9 Cultura & Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” presieduta dallo scenografo e regista Enzo De Camillis (l’ideatore del Premio), vuole portare alla ribalta le maestranze, quei “mestieri” spesso sconosciuti o non correttamente valutati dal pubblico che hanno un ruolo fondamentale per la realizzazione di un film. Ma l’altra sera al teatro Brancaccio di Via Merulana sono stati insigniti del riconoscimento anche l’attrice Margherita Buy (Premio Attività artistiche, ricevuto dalle mani del Presidente dell’Anica Francesco Rutelli), Alessandro Haber (Miglior attore protagonista per “In Viaggio con Adele”) e Anna Foglietta (Miglior attrice protagonista per "Un Giorno All'Improvviso".

christopher lambert camilla ferranti foto di bacco (1)

A scortare la Foglietta, il marito Paolo Sopranzetti. Alla serata, presentata sul palco dalla giornalista televisiva Roberta Serdoz (ex moglie di Piero Marrazzo), pioggia di riconoscimenti: a Claudia Cravotta (direttore di produzione di "Dogman"); Andrea Doria (operatore di macchina di "Moschettieri del Re-La Penultima Missione"; Daniele Verdenelli (capo elettricista "Euforia"). E ancora, sempre dietro la macchina da presa, premi per Roberto Serafini, Fabio Traversari, Massimo Chessari, Giuseppe Liotti, il maestro d’armi Marco Stefanelli, Paolo Bovi e Stefano Grosso.

beppe convertini simona borioni foto di bacco

Sotto a chi tocca! Il Premio Qualità è andato alla pellicola "Loro" di Paolo Sorrentino: a ritirarlo il produttore Nicola Giuliano; quello alla Carriera al produttore Bruno Altissimi e al direttore della fotografia Roberto Girometti. Ad applaudire e salire sul palco per consegnare le “statuette”, Lino Banfi che ha divertito con le sue battute e i suoi sketch, Pino Quartullo, Neri Parenti, Gianni Quaranta, Paolo Masini, Ivan Bacchi, Marta Zoffoli, Annalisa Arena, Elena Bonelli, Beppe Convertini, Ottavia Fusco Squitieri, Paco De Rosa e Simona Cerruti, Mavina Graziani, Gabriele Pignotta, Giovanna Rei, Alina Person, la costumista Graziella Pera e la scrittrice Debora Scalzo. Momenti di spettacolo emozionanti a far da intervallo con il corpo di ballo coreografato da Manolo Casalino e con la Banda della Marina che ha suonato musiche tratte dalle più note colonne sonore cinematografiche.

pietro innocenzi foto di bacco margherita buy foto di bacco christopher lambert lino banfi foto di bacco maria consiglio visco marigliano foto di bacco lino banfi foto di bacco franco mariotti con la moglie lilia foto di bacco alessandro haber foto di bacco isabelle adriani foto di bacco giovanna rei foto di bacco christopher lambert camilla ferranti foto di bacco (2) paolo masini con la figlia ilaria foto di bacco simona borioni foto di bacco neri parenti foto di bacco anna foglietta foto di bacco (2) silvia costa foto di bacco anna foglietta foto di bacco (1) ottavia fusco squitieri foto di bacco