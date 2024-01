CAFONALINO – A PALAZZO SIMONETTI-ODESCALCHI GRAN SFILATA DI BELLEZZE SFIORITE PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IL TEOREMA DELLA PASSIONE”, DI MARIASTELLA GIORLANDINO – SUL PALCO LE TRE SORELLE IZZO (SIMONA, FIAMMA E GIUPPY) INSIEME A MARIA GRAZIA CUCINOTTA, RICKY TOGNAZZI, AL BANO E UN AFFATICATO PINO INSEGNO – TRA SHOWGIRL DECADUTE E POLITICI DECADENTI, GRANDI COFANE E NASINI FRESCHI DI BOTOX, NEL PUBBLICO SPICCANO BRUNETTA, MICAELA BIANCOFIORE E LUANA RAVEGNINI

A Palazzo Simonetti-Odescalchi grandi emozioni e applausi per la presentazione del saggio dell’imprenditrice romana.Il libro è stato illustrato e commentato da un parterre d’eccezione: Simona, Fiamma, e Giuppy Izzo, Maria Grazia Cucinotta, Al Bano, Pino Insegno e Ricky Tognazzi.

– Venerdì scorso, 19 gennaio, presso il prestigioso Palazzo Simonetti-Odescalchi di Roma, sede dell’Università degli Studi “Guglielmo Marconi”, si è svolta con grande entusiasmo la presentazione del libro “Il Teorema della Passione”, opera autobiografica di Mariastella Giorlandino, Architetto e Imprenditrice in Sanità, Amministratore di rete Artemisia Lab, Presidente della Fondazione Artemisia e Rappresentante Salute, Università e Ricerca Confapi. Il volume, pubblicato da Mondadori, ha attirato l’attenzione di circa 400 ospiti, tra cui esponenti di spicco del mondo politico, medico-scientifico, artistico e giornalistico.

luana ravegnini renato della valle foto di bacco

L’evento ha visto la partecipazione di autorità di rilievo, tra cui il Presidente del Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro, Renato Brunetta, e il Capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri. La presentazione è stata caratterizzata dalla presenza di illustri ospiti, tra cui Simona, Fiamma, e Giuppy Izzo, Maria Grazia Cucinotta, Al Bano, Pino Insegno e Ricky Tognazzi. Eleonora Daniele ha svolto il ruolo di moderatrice durante l’intero evento.

civita di russo mariastella giorlandino foto di bacco

Le sorelle Izzo hanno dipinto Mariastella come una figura premurosa, piena di entusiasmo e costantemente disponibile, considerandola come una quarta sorella. Maria Grazia Cucinotta ha elogiato l’umanità e la sensibilità che contraddistinguono l’autrice, esprimendo profondi sentimenti di amicizia, affetto e stima che hanno condotto la grande attrice siciliana a scegliere di condividere con lei anche il delicato e complesso impegno nel contrasto alla violenza di genere.

Al Bano ha utilizzato una metafora per descrivere Mariastella Giorlandino come qualcuno che, “per fortuna, sta in terra e rende la terra cielo”, sorprendendo l’audience con un toccante assolo canoro dedicato a lei.

Pino Insegno ha intrattenuto il pubblico con aneddoti legati alla salute, scherzando con leggerezza e simpatia, e poi leggendo con grande trasporto alcuni passi del libro attraverso i quali traspare la luminosa visione della vita di Mariastella, mentre Ricky Tognazzi si è soffermato sulla personalità contagiosa e trascinante dell’imprenditrice romana, evidenziando la sua forte passione per la vita e il lavoro.

pino insegno al bano foto di bacco

“Il Teorema della Passione” offre un racconto sincero e aperto della vita di Mariastella Giorlandino, con un messaggio principale rivolto ai giovani: la vita va cercata e costruita con fiducia, credendo in se stessi e nei valori fondamentali, seguendo le passioni e impegnandosi con determinazione e coraggio. il senso della vita va cercato e costruito da ciascuno di noi, credendo in se stessi e nei valori fondanti, seguendo le proprie passioni, impegnandosi con determinazione e coraggio, non dimenticando i sacrifici e gli insegnamenti dei nostri Padri. Tutto ciò è raccontato attraverso lo sguardo di un’imprenditrice “appassionata” e consapevole della sua missione: contribuire a proteggere il benessere della collettività e a creare prosperità e sostenibilità soprattutto a vantaggio delle nuove generazioni. L’autrice, donna, madre, moglie, artista ed imprenditrice, desidera condividere le sue esperienze per ispirare le nuove generazioni a essere artefici del proprio futuro.

simona renata baldassarre foto di bacco

Mariastella Giorlandino ha concluso l’evento ringraziando il marito Carlo e il figlio Fabio Massimo, il grande amore della sua vita, augurando a tutti “sentimenti buoni e solidi”, sottolineando che la felicità dipende dalla nostra capacità di affrontare la vita con “un cuore che fa sentire le emozioni”.Fonte : Italpress

