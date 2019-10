CAFONALINO – PROSIT! MILLE OSPITI A VILLA ALMONE PER I TRENT’ANNI DELL’UNITÀ TEDESCA: PECORARO SCANIO INTORTA VIRGINIA RAGGI, NICOLA MORRA TRINCA E IL MINISTRO ENZO AMENDOLA BRINDA MA HA LA FACCIA DI CHI VORREBBE ESSERE ALTROVE - TRIA RILASSATISSIMO DOPO AVER LASCIATO SALVINI E DI MAIO AL LORO DESTINO - C’ERANO ANCHE CASINI, GRASSO E MARA CARFAGNA CON ALESSANDRO RUBEN...

«L’Europa non sono soltanto i palazzi della politica e l’alta diplomazia. L’Europa viene costruita ogni giorno da noi cittadini». L’ambasciatore tedesco Viktor Elbling sotto il loggiato di Villa Almone, insieme all’elegante Nuria Sanz e agli ospiti istituzionali ha voluto Valentina Feldmann, studentessa a Bologna, e Elisabetta Zerazion arrivata dalla capitale della Germania dove si occupa di sostenibilità ambientale. Due testimonianze live di un’Europa giovane, che crea ponti preziosi fra Germania e Italia, al centro del ricevimento per il Giorno dell’Unità Tedesca a 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino. Un assaggio della grande festa per la Settimana Tedesca in Italia che si inaugura domani al Maxxi.

Nella residenza la parola d’ordine è «Non Farmi Muro!». Più di mille invitati, l’opera di Janine von Thüngen (un «checkpoint» di colonne/alberi da attraversare), gli inni, il convivio in giardino, il ballo finale con il dj. Brindano la sindaca Virginia Raggi, il ministro degli Affari europei Vincenzo Amendola, l’ex ministro dell’Economia Giovanni Tria, la vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni, Pier Ferdinando Casini, il senatore Nicola Morra, Giovanna Melandri, il nunzio apostolico Emil Paul Tscherrig, l’ambasciatore francese Christian Masset, Marisela Federici. Prossimo appuntamento in via Guido Reni, per «Un caffè con l’Ambasciatore».

