CAFONALINO – UNA SFILATA DI PREZZEMOLINE TV, GIOVANISSIME SCOSCIATE E "MORTI DI FAMA" NEL GIARDINO DEL RISTORANTE DEL MAXXI DI ROMA, PER IL PARTY DI INIZIO ESTATE (MA L'ESTATE 'NZE VEDE) – CON ANDY DEI BLUVERTIGO ALLA CONSOLLE, PRESENTI GLI ATTORI DI “MARE FUORI” DOMENICO CUOMO E DESIRÉE POPPER, IL FIGLIO E NIPOTE D'ARTE LEO GASSMANN, BARBARA FORIA E… – FOTO BY DI BACCO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Estratto dell'articolo di Valentina Venturi per “Il Messaggero - edizione Roma”

desiree popper foto di bacco (3)

A via Guido Reni si dà l'avvio ai party dell'agognata estate. Si intitolava "Hot child in the City" l'evento che ieri ha riempito di eccitazione e giovinezza il ristorante Mediterraneo e il Giardino del MAXXI, spazi rinnovati su idea del proprietario Alessandro Cantagallo con la direzione affidata a Carlotta Bettoli.

Atteso e festeggiato Domenico Cuomo oggi riconosciuto per il ruolo di Gianni CardioTrap in "Mare Fuori": oltre ad essere al centro dell'interesse mediatico, l'attore è protagonista della cover di "Man in Town" partner della serata. La collega Desirée Popper, che fa parte di "Mare Fuori" sin dalla prima stagione si è complimentata con Angela Curri attrice di "Scordato" diretto da Rocco Papaleo.

Maria Vera Ratti era in un delizioso abitino nero, mentre Liliana Fiorelli appare avvolta in un comodo trench. La danzatrice Arianna Conti approfittava di un momento di calma per abbracciare l'amica e dj Sonia Rondini e Pier Paolo Paolini si accomodava davanti al backdrop per gli scatti di prammatica.

leo gassmann foto di bacco (1)

Tanti gli ospiti che hanno apprezzato la proposta del menù estivo di Emanuele Pompili, a cominciare dall'assessora alla Cultura della Regione Lazio Simona Renata Baldassarre […] arrivata con il giornalista Giuseppe Di Tommaso e la collega Paola Trotta.

Luigi Bruno è arrivato senza la sua amata Andrea Delogu, poco prima di Simone Belli consulente di bellezza, dell'attore Marco Aceti insieme a Angela Cardarelli e dei giovani Josep Altamura, Roberto Olivieri, Riccardo Alemanni, Andrea Lintozzi e Riccardo D'Alessandro.

viviana rosati foto di bacco

[…] Leo Gassman, sempre sorridente e disponibile con i fotografi è arrivato dopo la fine della partita. Attesi Gianni Rosato, il fascinoso ex modello Luca Pantini scoperto da Ferzan Ozpetek che lo ha voluto nella versione teatrale del fortunato film "Mine Vaganti".

[…] Poco distanti ecco le modelle Jamak Sotoudeh e Lola Zuinisi, oltre alla disegnatrice di gioielli Viviana Rosati. Per tutti la voglia di ballare ha preso il sopravvento, complice anche l'irresistibile musica selezionata da dj Andy dei Bluvertigo in giacca gialla.

