CAFONALINO – TA-ROCCO CASALINO ACCORRE AL TEATRO DELL’OPERA DI ROMA PER IL BALLETTO “LE QUATTRO STAGIONI” (FORSE PENSAVA CHE ERA UNA PIZZA) - IL RASPUTIN DI CONTE SI È RIFUGIATO IN UN PALCHETTO NON PRIMA DI FARSI CATTURARE CON SORRISO TIRATISSIMO DALLA "LADY KILLER" MARISELA FEDERICI – ELEONORA ABBAGNATO IN VELO NERO CON IL MARITO, LA BELLA ELEONORA ALBRECHT, GLI AMBASCIATORI DI ARMENIA E MALTA, PAOLA MAINETTI, GAIA MONCADA...

rocco casalino foto di bacco (4)

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Se l'autunno comincia con il balletto

Lucilla Quaglia per “il Messaggero - Cronaca di Roma”

L' autunno si apre sulle punte al Costanzi. Il nuovo programma di spettacoli decolla con il balletto Le quattro stagioni, firmato nella regia e nella coreografia da Giuliano Peparini. Il coreografo romano, famoso anche per la trasmissione televisiva Amici, riprende la sua terza creazione per la compagnia capitolina, dopo il recente successo al Circo Massimo.

Non può perdersi lo show Eleonora Abbagnato, direttrice del corpo di ballo dello stabile, in sfizioso outfit di velo nero e in compagnia del suo Federico Balzaretti. Tra il pubblico Veronica Peparini, sorella del coreografo, in stivaletti bianchi, mini dress blu elettrico e in compagnia del fidanzato Andreas Muller, in t-shirt e jeans. Li aspetta, all' entrata, il celebre fratello, in completo scuro e t-shirt in tinta. Tutti accolti dal sovrintendente Carlo Fuortes.

marisela federici carlo fuortes foto di bacco

Più tardi appare Rocco Casalino. Curiosità per John McFall, ex primo ballerino dell' American Ballet Theatre, e per la bella Eleonora Albrecht, in lungo spolverino color pesca e alti sandali a fascia nera. Raggiunge la platea il fascinoso Alessio Lapice, protagonista de Il primo re con Alessandro Borghi, con la sua Ilenia, in nero su sandali argentati. Passa il creativo Carlo Tessier.

Palco prenotato per il professor Giulio Maria e la bella consorte, interior designer, Carla Vittoria Cacace. Il mondo della diplomazia schiera gli ambasciatori di Armenia, Tsovinar Hambardzumyan, e di Malta, Carmel Vassallo. Ineffabile sigillo a questa prima, il tubino total black con pizzo di Marisela Federici.

eleonora albrecht foto di bacco

Ed è subito folla di flash per la poliedrica contessa. E dopo il consueto scambio di saluti, luci puntate sul racconto delle naturali stagioni della coppia: dai primi sguardi che si incrociano con pudore (la Primavera), ai fuochi della passione (l' Estate) e al loro progressivo spegnimento (l' Autunno), fino ad arrivare al gelo dei rapporti (l' Inverno). Intorno alle coppie principali, Rebecca Bianchi e Claudio Cocino (Primavera), Marianna Suriano e Giacomo Castellana (Estate), Susanna Salvi e Michele Satriano (Autunno), Sara Loro e Alessio Rezza (Inverno), il corpo di ballo che Peparini fa danzare con regole anti Covid.

marisela federici rocco casalino foto di bacco (1)

Ed è la voce recitante registrata di Alessandro Preziosi a fare da intermezzo con E poi fate l' amore, di Alda Merini, un estratto da Il profeta di Kahil Gibran, Crescita d' amore di John Donne, Estate di Cesare Pavese, Autunno di Vincenzo Cardarelli e Le foglie morte di Jacques Prévert.

rocco casalino foto di bacco (1) fabiana balestra foto di bacco rocco casalino marisela federici foto di bacco (2) carlo fuortes paola mainetti foto di bacco rocco casalino foto di bacco (2) rocco casalino foto di bacco (5) rocco casalino marisela federici foto di bacco (1) giuliano peparini marisela federici carlo fuortes foto di bacco marisela federici rocco casalino foto di bacco (2) federico balzaretti foto di bacco (1) rocco casalino foto di bacco (3) eleonora abbagnato federico balzaretti foto di bacco maria teresa stabile daniela de hippolitis mary de hippolitis foto di bacco giuliano peparini regista dello spettacolo foto di bacco gaia moncada di paterno con mariny e tommaso de troise foto di bacco rocco casalino marisela federici foto di bacco (3) marisela federici foto di bacco paola mainetti foto di bacco locandina dello spettacolo tommaso de troise foto di bacco eleonora abbagnato foto di bacco la baronessa daniela de hippolitis foto di bacco federico balzaretti foto di bacco (2) gioia maria pasquinelli furlan foto di bacco