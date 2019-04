CAFONALINO – TORNA LA SECONDA REPUBBLICA A SANTA MARIA IN AQUIRO: CLEMENTE MASTELLA E CONSORTE SI APPALESANO PER LA PRESENTAZIONE DI “RINASCITE”, IL LIBRO IN CUI L’EX DEPUTATO SANTE PERTICARO RACCONTA L’USCITA DAL COMA – C’ERANO ANGELA BALDASSINI, FRANCESCO STORACE, ADRIANA RUSSO, ARTURO DIACONALE, PATRIZIA TAPPARELLO E…

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro di Sante Perticaro "Rinascite" (ME Publisher)", registrato a Roma mercoledì 10 aprile 2019 alle ore 16:43.

Sono intervenuti: Arturo Diaconale (direttore de L'Opinione delle Libertà), Carlo Mazzanti (presidente di ME Publisher), Antonio Murrone (sacerdote), Ruggiero Capone (giornalista), Giuseppe Gargani (avvocato), Clemente Mastella (sindaco del Comune di Benevento), Sante Perticaro (scrittore), Maria Sorrento.

Roma. Piazza di San Silvestro, inizio estate 2017. Seduti in un caffè. Sante (il protagonista del libro) e Carlo (l'editore). Sante: «Non sapevo che facessi l'editore». Carlo: «Se è per questo, ho fatto tante cose... Anche l'editore». Sante: «Da quanti anni ci conosciamo? Facciamo due conti, io sono del 1958 e tu del 1957...». Carlo: Quarant'anni circa e non ci vediamo da venticinque». Sante: «Ne sono successe di cose...». Carlo: «Ne sono successe di cose...». Sante: «Sii spietato, cosa pensi del libro?». Carlo: «Perché lo hai scritto in terza persona?». Sante: «Il fatto è che dall'incidente, dall'uscita dal coma, ho perso la memoria e ripenso a me come se mi rivedessi, come se mi osservassi. È come se fossi uno che rivede un altro con un'altra vita... che invece è la sua!».

