Appassionata, dipinto di Carol Rama del 1980, arriva per la prima volta a Roma per restare in mostra fino al 20 gennaio 2024 a Palazzo Rhinoceros, l'hub culturale ideato da Alda Fendi e progettato da Jean Nouvel con la linea artistica di Raffaele Curi.

Con il lavoro della artista torinese morta nel 2015 viene riproposta la formula della Fondazione Alda Fendi-Esperimenti rhinoceros che presenta al pubblico un solo capolavoro inedito come è avvenuto in passato con l' Adolescente di Michelangelo, i Santi Pietro e Paolo di El Greco, la Giovane donna cubista di Picasso provenienti dall'Ermitage. Carol Rama (Torino, 1918-2015) ha attraversato il Novecento all'insegna dello sperimentalismo di soggetti e materiali.

Insignita nel 2003 del Leone d'oro alla carriera in occasione della 50ª Biennale di Venezia, dagli anni duemila cominciò a essere apprezzata oltre i confini nazionali. Nel 2010 ha ricevuto in Quirinale da Giorgio Napolitano il Premio Presidente della Repubblica. La sua fama è cresciuta ulteriormente dopo il 2015 anche grazie a importanti retrospettive in Europa e negli Stati Uniti. In occasione dell'inaugurazione della mostra, il 12 dicembre alle 17:30 sarà presentato il volume ''Carol Rama.

Catalogo ragionato 1936-2005'' (Skira) che analizza il lavoro dell'artista dal 1936 al 2005. Interverranno le curatrici del volume, Maria Cristina Mundici, Raffaella Roddolo e Maria Grazia Messina, insieme ad Alda Fendi e Raffaele Curi, che di Carol Rama è stato amico negli anni della gioventù.

I livelli espositivi di Palazzo Rhinoceros sono collegati fra loro dall'installazione Selvages di Raffaele Curi, dedicata a Jasper Johns e alla storia della bandiera americana, che inaugura la nuova serie dei "Pianerottoli in chiacchiera". Al piano terra è ospitata la mostra Drawn-out, organizzata in collaborazione con il gallerista François Ghebaly, che presenta opere su carta di undici artisti internazionali attivi a Los Angeles. […]

