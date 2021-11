CAFONALINO - LA NUOVA STAGIONE DEL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA SI APRE CON "JULIUS CAESAR" - AVVISTATI IL MINISTRO PATRIZIO BIANCHI (CON MASCHERINA POSTICCIA), PAOLA SEVERINO, IL NEO SINDACO DI ROMA ROBERTO GUALTIERI CON ALLEGATO L'ASSESSORE ALLA CULTURA MIGUEL GOTOR, ACCOLTI DAL SOVRINTENDENTE CARLO FUORTES - A FINE SPETTACOLO TUTTI A MAGNA' IN UN HOTEL A VIA NAZIONALE, CON TANTO DI SORPRESA PER IL SINDACO… - FOTO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Lucilla Quaglia per "Il Messaggero"

teatro costanzi

Nuovi spartiti e brindisi importanti. Le luci del Teatro dell'Opera si riaccendono per la prestigiosa apertura della stagione. Il sipario si alza sulla prima rappresentazione del Julius Caesar, opera commissionata dal Lirico romano a uno dei principali compositori di oggi, Giorgio Battistelli.

Sul podio Daniele Gatti mentre la regia è di Robert Carsen, che ambienta la tragedia shakespeariana nella città eterna. Tra i primi ad affacciarsi il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Segue Paola Severino. Attesissimo il neo sindaco di Roma Roberto Gualtieri con il neo assessore capitolino alla Cultura Miguel Gotor, accolti dal sovrintendente Carlo Fuortes, ancora per poco alla guida dello stabile. «Orgogliosi di essere qui», dice il primo cittadino della Capitale, in impeccabile smoking.

simona agnes carlo fuortes francesca bria foto di bacco

Seguono l'ambasciatore francese Christian Masset, Bruno Vespa, la fulva Simona Marchini, Antonio Calbi, Paola Tittarelli, Angelo Bucarelli e Corrado Augias. Per la conflirica arriva il presidente Daniela Traldi, in abito corto grigio e nero ricamato, di Renato Balestra, con collier di brillanti, al braccio del marito Stefano.

raffaele curi marisela federici alda fendi foto di bacco

La coppia accoglie nel proprio palco l'ambasciatore del Brasile Vitor Ramos. Fanno il loro ingresso Gianni e Maddalena Letta, Marisela Federici ed Elena Bonelli, in lungo nero. Ecco Francesca Chialà, in outfit rosso. Mentre Alda Fendi fa il suo ingresso con il creativo Raffaele Curi e saluta il professor Giulio Maira.

miguel gotor assessore alla cultura foto di bacco (1)

Elegante dinner a seguire, organizzato dalla Traldi, che è anche alla testa dell'Associazione Roma per il Teatro dell'Opera di Roma, in un vicino hotel di via Nazionale. Qui, nella Sala Verdi, sono attesi, tra gli altri, la presidente di Musica per Roma Claudia Mazzola, il presidente del Festival Pucciniano di Torre del Lago Franco Moretti, Luigi e Raffaella Chiariello, il maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli e la cantante jazz Cinzia Tedesco.

il sindaco roberto gualtieri alla prima del teatro dell opera di roma foto di bacco

Abito scuro per i cavalieri e corto elegante per le dame. E ancora Maria Pia Ruspoli. Tutti mecenati, imprenditori e professionisti melomani. Sorpresa, per Gualtieri, all'aperitivo: un chitarrista e una cantante si esibiscono in un pezzo di Bossa Nova in suo onore.

