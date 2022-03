28 mar 2022 17:25

CAFONALINO - AL PARCO DELLA MUSICA DI ROMA, PRESENTAZIONE DEL LIBRO "POSTI IN PIEDI ALLA 201" SCRITTO DALLA PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA DILETTA DEL BONO, SCOMPARSA DI RECENTE, ASSIEME A CHIARA PIERMATTEI MASETTI - SFILANO IN TANTI PER LA RACCOLTA FONDI A FAVORE DELL'OSPEDALE BAMBIN GESU': CLAUDIA GERINI, SUSANNA BIONDO, MOERELLO DIAZ CON ALLEGRA GIULIANI, PAOLA TURCI, GUIDO TORLONIA, IVONNE SCIO'...