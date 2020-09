CAFONALINO - PARTY A PALAZZO BOVARA A MILANO ORGANIZZATO DA “VOGUE ITALIA” PER LA NUOVA COLLEZIONE DI “REDEMPTION”, CO-FONDATO DA BEBE MORATTI - TRA GLI INVITATI MORGAN, CRISTINA PARODI, COSTANZA CARACCIOLO, MELISSA SATTA, L’EX DI RAMAZZOTTI MARICA PELLEGRINELLI E LA “TIKTOKER” ELISA MAINO - GALLERY

Comunicato stampa

Lo storico Palazzo Bovara ha ospitato ieri sera l’evento “A Day at the Races” organizzato da Vogue Italia per raccontare la nuova collezione primavera estate 2021 di Redemption: il brand, co-fondato da Bebe Moratti, che vuole cambiare le regole del gioco e a partire dal nome è un inno a un nuovo, altro mondo possibile.

Vogue Italia ha firmato l’intera curatela dell’allestimento e dell’evento che ha rappresentato la celebrazione della collezione in mostra dal 22 al 26 proprio nelle sale di Palazzo Bovara, segnando così la prima presentazione di Redemption durante la fashion week milanese.

A Day at the Races, dall’album dei Queen del 1976 - il seguito di A Night at the Opera, che ha ispirato la collezione precedente - è il titolo della nuova prova di Redemption, la più sontuosa e ricca di colore per il marchio.

Gli ospiti, tra cui Morgan, Cristina Parodi,Arturo e Alessandra Artom, hanno avuto la possibilità di scoprire la collezione attraverso un percorso di foto, capi esposti e con un video narrativo, girato in una villa con giardino nelle campagne pavesi. Nel video, mentre un gruppo di ragazze (rockstar) si riunisce e scorrazza en plein air, lo stile libero di Redemption si materializza con il massimo effetto, completo di colonna sonora rock composta dallo stesso Moratti

