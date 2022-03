17 mar 2022 12:27

CAFONALINO - PASSERELLA DI GNOCCA AL SISTINA PER IL RITORNO DI "RUGANTINO" - TRA GLI SPETTATORI, AIDA YESPICA (ERA VESTITA E PER DI PIU' IN TAILLEUR!), NUNZIA DE GIROLAMO E FRANCESCO BOCCIA, MONICA GUERRITORE CON ROBERTO ZACCARIA, L'ETERNAMENTE BONA GLORIA GUIDA (FOTOGRAFATISSIMA), LA COSCIA LUNGA DI LUANA RAVEGNINI, GIGI MARZULLO E… - FOTO