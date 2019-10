CAFONALINO - PEPPINO DI CAPRI MANDA TUTTI IN DELIRIO PER L’INAUGURAZIONE DELLA “NEW WAY” (MA CHE VOR DI'?) DEL “JACKIE O’” – ALLO STORICO TEMPIO DELLA MOVIDA ROMANA GRAN SFILATA DI RUGHE PIALLATE: SERENA GRANDI COCCOLATISSIMA SI SBACIUCCHIA CON TUTTI E RITROVA L’AMICA CORINNE CLERY - TUTTI GLI OCCHI SONO PER ALBA PARIETTI E IL SUO LEGGENDARIO STACCO DI COSCIA - LADIES IN SOLLUCCHERO PER IL BEL “CIAVARRINO” PAOLO...

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Gabriella Sassone per Dagospia

l ingresso del ristorante la baronessa puja hottinguer foto di bacco

Mai andare a nanna presto. Mai andarsene via (come i poco educati e come succede spesso a Roma ai party) appena finito di mangiare il mangiabile e di bere il bevibile, offerto of course, perché il meglio deve ancora arrivare! Soprattutto quando c'è in circolazione un super ospite come Peppino Di Capri. "Cameriere: Champagne!". Finita la cena, Peppino, a grande richiesta, si esibisce al piano bar ed è subito festa grande! La serata vola. La new way del Jackie O' di Via Boncompagni, storico tempio capitolino della Dolce Vita dedicato alla più celebre delle first lady, Jacqueline Kennedy Onassis, riparte da dove tutto era iniziato negli anni '70 grazie ai proprietari Gilberto e Beatrice Iannozzi che lo resero famoso in tutto il mondo, accogliendo in serate fantastiche divi di Hollywood e star di casa nostra, politici, paparazzi, femme fatale e scazzottate.

gabriella sassone e roger garth foto di bacco

serena grandi peppino di capri foto di bacco (3)

L'inaugurazione della season autunnale, l'altra sera, è coincisa con il lancio del raffinato ristorante del club affidato alle cure della figlia quarantenne della Iannozzi, Veronica, bella e accattivante come la madre e con lo stesso piglio manageriale. Veronica ha ristrutturato l'intero ristorante adiacente al piano bar, affidando il restyling allo studio di Fabrizia Frezza. Nero e oro, specchi, arredi di design e modernariato che si mixano, sedute di pelle e poltroncine di velluto, il maestoso Angelo di Mario Ceroli alle pareti e soprattutto una galleria di foto d'epoca in bianco e nero incorniciate e sparse ovunque con tutti i personaggi che hanno fatto la storia del Jackie O'.

stefania orlando alessio poeta foto di bacco peppino di capri foto di bacco

L'atmosfera è intima e ricercata e ospita una cucina di livello di respiro internazionale. Il ristorante si riconferma un locale senza tempo, di classe e elitario. Tra luci soffuse, specchi e vetrine che custodiscono bottiglie di liquori, una tappezzeria da collezione e l’immancabile sottofondo musicale, curato per l'opening party dal violino elettrico di Enrico Lottarini e dai mix del dj Stefano Gallo. A brindare al nuovo corso del club con Beatrice e Veronica Iannozzi che lo ha reso un luogo adatto anche ai più giovani con aperitivi modaioli che iniziano alle 19 e ad assaggiare le specialità culinarie create dagli chef Federico Sparaco e Stiven Toro, sono arrivati in tantissimi. Oltre 300 persone selezionatissime. Una serata dal sapore dolcevitaiolo.

le maestranze del jackie o (1) foto storiche del jackie o (4)

Soprattutto quando al piano bar il mitico Peppino Di Capri ha mandato tutti in delirio con i suoi cavalli di battaglia, le sue stranote e amate canzoni come "Roberta" e "Champagne". Peppino è sempre Peppino e da il meglio di sè con generosità, alla faccia dei suoi 80 anni. Intorno al pianoforte tutti i presenti, armati di Smartphone, hanno girato filmati e storie di Instagram in tempo reale proprio come se fossero a un concerto.

simona cangelosi graziano scarabicchi foto di bacco

In pista le due amiche ritrovate in look total black Serena Grandi e Corinne Clery e una bellissima Alba Parietti in abitino di paillettes nero smanicato e le leggendarie gambe in bella vista. "Brava Alba! In tv a "Live non è la D'Urso" nel confronto con Salvini sembravi il Premier Conte!", la accolgono le amiche. La Pariettissima sorride e fa la vaga ma si sa che i complimenti sulla sua preparazione le fanno piacere. Serana Grandi è coccolatissima da tutti e si sbaciucchia con le amiche (anche con la sottoscritta) per la gioia dei flash.

sandra carraro peppino di capri foto di bacco

paolo ciavarro e gabriella sassone foto di bacco

Ecco le mejo dame salottiere habituè del Jackie O': Sandra Carraro, Berta Zezza, Roberta Boccanelli e la giramondo Francesca Ferrone Siedono accanto agli imprenditori Paolo Fiorillo e Volia Chitis e al playboy Arnaldo Del Piave appena rientrato dal Kenia. Flash scatenati all'arrivo di Stefania Orlando minigonnata e il neo marito Simone Gianlorenzi, alti, belli e innamoratissimi, seguiti dall'amico del cuore Alessio Poeta.

alba parietti foto di bacco

la sassone con sara varone foto di bacco

Alle prese con risotto allo champagne, amatriciana e cotolette anche il bell'opinionista biondo di Barbara D'Urso Roger Garth (che si dice abbia un filarino nientedimenoche con Keanu Reeves), la bombastica giornalista di Rai News 24 Josephine Alessio, l'attore Graziano Scarabicchi, il bel Ciavarrino Paolo, star di "Forum" di Barbara Palombelli.

beatrice jannozzi alba parietti foto di bacco (2)

Paolo, figlio di cotanti genitori, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, non poteva non seguire la carriera dei suoi. Con lui, gli influencer Andrea Dionetti e Maria Vittoria Cusumano e il volto di Sky Tg 24 Olivia Tassara. Immancabili gocce di sangue blu con il principe Guglielmo Giovanelli Marconi e la bella moglie Vittoria, la principessa Irma Capece Minutolo e Conny Caracciolo. Si rivede nelle notti romane Sara Varone, sempre sexyssima, che non usciva per serate mondane da un bel po'. Cartellino timbrato anche per lo scrittore Niky Marcelli, l'editore Giò di Giorgio con l'attrice Milena Stornaiuolo e la stilista Francesca Anastasi, il presentatore Fabrizio Pacifici. Champagne, manco a dirlo anche in onore di Peppino e dalla sua hit immortale, e tripudio finale di pasticceria a cura del pastry chef de "la Prova del Cuoco" Federico Prodon. Che dire? Una seratone speciale che ha incantato tutti al grido di "Ma chi l'ha detto che la Dolce Vita è morta? E' qui, viva e vegeta, grazie a Beatrice e Veronica". E sì a volte la Vita è Dolce davvero. Prosit!

