9 apr 2022 09:32

CAFONALINO - I PREGIUDIZI ME LI MAGNO: CENERESTE CON DEI TAGLIONI AL TARTUFO CUCINATI DA UN RAGAZZO CON LA SINDROME DI DOWN E LO SPETTRO AUTISTICO? AL CINEMA FARNESE DI ROMA PRESENTATO IL DOCUFILM “LE RICETTE DELLO CHEF ANTONIO PER LA RIVOLUZIONE”, CHE RACCONTA LA STORIA DELL’ALBERGO ETICO, IN CUI IL 60% DELLO STAFF È COMPOSTO DA PERSONE CON DISABILITÀ - PRESENTI ALLA SERATA ANCHE IL SENATORE COMINCINI, GLI ONOREVOLI ALEMANNO, CRIPPA E… - FOTO