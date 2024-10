GIOVANNI GRASSO PRESENTA IL SUO LIBRO ALL AUDITORIUM DI ROMA

Estratto dell’articolo di Alessandra Ravetta per www.primaonline.it

Alla presentazione all’ Auditorium di Santa Cecilia a Roma del libro ‘L’amore non lo vede nessuno’ di Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica e direttore dell’ufficio stampa della Presidenza della Repubblica dal febbraio 2015, in prima fila c’erano l’ ad Rai Giampaolo Rossi e la presidente in pectore Simona Agnes […].

Platea della sala Petrassi piena, mezza famiglia Mattarella presente, la moglie e i figli di Piersanti […] e i figli del Presidente, ministri, Giuli e Casellati, vip vari, monsignori…

Luci in palcoscenico soffuse. E di cosa parla il libro? È una storia di un amore, compreso un amplesso in una jacuzzi en plein air, tra una tizia e un mister p, che si rivelera’ alla fine essere un prete. Per molto meno, Fabrizio Rondolino si dovette dimettere da portavoce di D’Alema presidente del Consiglio. Come sono cambiati i tempi!

Estratto dell’articolo di Valentina Venturi per www.ilmessaggero.it

[…] La genesi de “L’amore non lo vede nessuno” edito da Rizzoli è stata raccontata ieri all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone in una Sala Petrassi al completo: qui Grasso ha descritto l’evoluzione narrativa del suo romanzo, supportato dalla presenza delle coinvolgenti letture di Greta Scarano e Cesare Bocci; gli attori hanno dato voce e vita ai due protagonisti della vicenda.

Ad accrescere l’interesse generale c’è stato lo scambio proficuo e serrato, tra aneddoti e commenti, tra l’autore e la giornalista Agnese Pini, mentre la presentazione è stata intervallata dalle note dello Stefano Di Battista Quintet […]

Passavano davanti alla biglietteria dell’Auditorium tanti amici dello scrittore come Tiberio Tiberi, Simona Agnes del Premio Agnes, il ministro per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati e la conduttrice televisiva Eleonora Daniele.

La scrittrice Margaret Mazzantini saliva le scale per poi prendere posto in sala, come anche il ministro della cultura Alessandro Giuli accompagnato dalla moglie la giornalista Valeria Falcioni. Michele dall'Ongaro sovrintendente dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia salutava Giancarlo Leone presidente dell’Osservatorio italiano audiovisivo e ad di Q10 Media arrivato insieme alla compagna Diamara Parodi Delfino e Serena Bortone entrava in leggero ritardo.

Il regista Piero Maccarinelli trovava il suo posto e poco distanti si riconoscevano anche la presidente di Musica per Roma Claudia Mazzola e la direttrice della Gnam Cristina Mazzantini. Se la giornalista Alessandra Sardoni scambiava qualche commento con la collega Maria Latella, l’Ad Rai Gianpaolo Rossi si intratteneva con il premio Strega Stefano Petrocchi, seguiti dal Sottosegretario di Stato Gianmarco Mazzi, Nicola Maccanico, dal consigliere di Stato Vincenzo Lopilato e dalla consulente del Presidente della Repubblica Luisa Corazza.

