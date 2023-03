CAFONALINO RIDI PAGLIACCIO! – ALL'OPERA DI ROMA VANNO IN SCENA I “PAGLIACCI” DI RUGGERO LEONCAVALLO, CON L'ANTICA E ANCORA SCOPPIETTANTE REGIA DI FRANCO ZEFFIRELLI. SUL PODIO IL TINTISSIMO DANIEL OREN – INSIEME AL SINDACO GUALTIERI, ACCORRE IL “CAMERLENGO” DEL MELONISMO, BRUNO VESPA. E POI GIANNI E MADDALENA LETTA, CORRADO AUGIAS, MAURO MASI CON INGRID MUCCITELLI, LA VISPA MAITE BULGARI, PRINCIPI, PRINCIPESSE, AMBASCIATORI…

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Estratto dell'articolo di Lucilla Quaglia per “Il Messaggero – Cronaca di Roma”

cosimo manicone barbara cangemi foto di bacco

[…] Nel centenario della nascita di Franco Zeffirelli, il teatro dell'Opera sceglie di ricordarlo con uno dei suoi spettacoli più amati: "Pagliacci", di Ruggero Leoncavallo. La regia del grande maestro fiorentino, che firmò anche le scene, è ripresa da Stefano Trespidi. Sul podio Daniel Oren.

All'evento d'eccezione, sfila una folla glam. Accolti dal sovrintendente Francesco Giambrone arrivano il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, gli ambasciatori di Francia Christian Masset e di Spagna Miguel Martinez e Bruno Vespa. Tra le prime ad apparire Marisela Federici […]

il sindaco roberto gualtieri foto di bacco

Si prosegue con Fulco Ruffo di Calabria e Concita Borrelli in black, Giulio e Carla Maira e Mauro Masi con Ingrid Muccitelli. E poi Roberto D'Agostino, l'ex ballerino Benjamin Pech, il direttore di Rai cultura Silvia Calandrelli, l'assessore capitolino alla cultura Miguel Gotor. Scambio di saluti tra Corrado Augias, Paola Tittarelli, in oro, Federica Cerasi, in sgargiante collier dorato.

bruno vespa foto di bacco

Prendono posto Gianni e Maddalena Letta, la cantante Elena Bonelli, il principe di Cambogia Sisowath Ravivaddhana Monipong con il marchese Vincenzo Grisostomi Travaglini e Leonardo e Aura Caltagirone.

Si riconosce Maria Pia Ammirati. Stefano e Daniela Traldi, alla testa della conflirica italiana, ospitano nel loro palco anche l'ambasciatore Ettore Sequi. Sfilano Nicoletta Odescalchi, in damascato arancione, Mario e Marisa Stirpe, Alda D'Eusanio. Poi su il sipario. […]

