MA QUANTO E' STATA "FRICCICARELLA" IN TRIBUNA E IN CAMPO ROMA-SALERNITANA – IN MONTE MARIO BEBE VIO IN LOVE E LA SOLITA GALLERIA DI SMORFIE, LINGUINE E BOCCUCCE A CULO DI GALLINA DI NOEMI BOCCHI SEDUTA A 60 METRI DA TOTTI – “TANTO ANDATE IN SERIE B”, LA FRASE URLATA DALLA PANCHINA DELLA ROMA CHE HA SCATENATO LA FURIA DI SABATINI: "COSE IGNOBILI. NON HO VINTO UN CAZZO MA HO LETTO PESSOA E SONO UNA PERSONA SERIA" - FOTO BY MEZZELANI