11 gen 2024 19:23

CAFONALINO ROMA MEJO DE CORTINA! – IL COMPLEANNO A TEMA “APRÈS SKY” DI ANTONELLA RODRIGUEZ BOCCANELLI IN UN LOCALE DELLA CAPITALE IN ZONA PRATI, TRA NEVE FINTA, PELLICCE, OSTRICHE, CHAMPAGNE E CAVIALE – AD ANIMARE LA SERATA IL MARITO DELLA FESTEGGIATA, ANDREA FORMILLI FENDI. AVVISTATI ALESSANDRO PREZIOSI, ROSI GRECO, PAPPI CORSICATO, URSULA SEELENBACHER, BENEDETTA GERONZI, PAOLA SPINETTI CON DOPOSCI LEOPARDATI… – FOTO BY DI BACCO