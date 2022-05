CAFONALINO DELLA ROMA PROFUMIERA - TRA UN SANDALO E UN MUSCHIO, UNA ROSA CANINA E UNA LAVANDA, LA DINASTIA DI “PROFUMIERI” FADELLI PRESENTA LA NUOVA FRAGRANZA CON CUI INGENTILIRE LE ASCELLE PEZZATE - A FARSI VAPORIZZARE D'ESSENZE, I SOLITI PREZZEMOLINI, TRA GIORNALISTI E SVOLTAPAGNOTTA: DOPO LE ANNUSATE DI RITO, INFORCHETTATA DI AMATRICIANA PER TUTTI - AVVISTATI DARIO SALVATORI, EDOARDO VIANELLO CON CEROTTO IN FACCIA, AMEDEO GORIA, IL DIRETTORE DI RAIUNO COLETTA E…

A Roma c’è profumo d’estate! Mentre la città si riempie di turiste scollacciate in ciavatte, nell’elegantissima boutique “Pantheon Parfum” di via Vittoria la famiglia Fadelli ha presentato la nuova fragranza “MMXXII”, che vuole ricordare questo 2022 per la nascita del primo erede, figlio di Leo.

Per l’occasione si presentano amici, giornalisti, direttori Rai, persino qualche militare. Tutti hanno potuto “degustare” le preziose essenze prodotte dalla famiglia marchigiana, tra le più importanti realtà del settore al mondo.

A fare gli onori di casa c’era appunto Paolo Fadelli, che ha accolto gli ospiti insieme all’amico Paolo Notari.

La serata è proseguita con uno sguardo rapido all’installazione realizzata dall’artista B. Zarro, e culminata con la celebre amatriciana dello chef Gabriele Conti, titolare della trattoria “Il Gabriello”, fave, formaggio e fiaschetto di vino Rosso.

Hanno timbrato il cartellino alla serata, tra gli altri, Dario Salvatori, Edoardo Vianello, Amedeo Goria, il capo Reparto operativo Carabinieri Roma Colonnello Michele Roberti, Stefano Coletta, Giovanni Anversa, la regista Anna Battipaglia, il primario del San Filippo Neri Francesco Bozzone con la Moglie Avv Francesca Pace, l'avvocato di Stato Attilio Barbieri, il Consigliere di Stato Anna Bottiglieri , Il vice direttore RAI Adriano de Maio, l' autrice e regista Raffaella Palladio.

