CAFONALINO - SAPESSI COM'È STRANO FARE LE "SCIURE" A ROMA! ALL’HOTEL DE RUSSIE, SOLO POSTI IN PIEDI PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "LA MILANESE 2" DELLA GIORNALISTA DEL "CORRIERE" MICHELA PROIETTI - PRESENTI MARA VENIER, CATERINA BALIVO, BARBARA BOUCHET, MONICA SETTA, DANIELA DEL SECCO D’ARAGONA, ESTER CRIMI, TIZIANA ROCCA, GIULIA CERASOLI, FABIOLA SCIABBARRASI E… - FOTO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Ivan Rota per Dagospia

sofia odescalchi michela proietti foto di bacco (2)

Sapessi come è strano sentirsi innamorati a Milano, cantava Memo Remigi, e sapessi come è invece normale una milanese a Roma. Solo posti in piedi a Roma per la presentazione della Milanese 2- Il viaggio continua di Michela Proietti, giornalista del Corriere della Sera e autrice del best seller La Milanese che ha beatificato le sciure e adesso compie il miracolo di mettere pace tra milanesi e romane.

mara venier michela proietti alberto matano foto di bacco (2)

La prefazione del primo libro è di Lina Sotis mentre quella del secondo è di un’icona di stile come Inès de la Fressange. All’Hotel De Russie, il più amato dalle signore della Capitale dove fanno aperitivi molto milanesi, si sono date appuntamento conduttrici, scrittrici e socialite, che sotto la pioggia hanno raggiunto la loro nuova scrittrice di riferimento, alla quale hanno subito chiesto di fare un “tris” e scrivere “La Romana”.

fabiola sciabbarrasi santino fiorillo foto di bacco

A moderare il “traffico” il giornalista e conduttore Alberto Matano, che ha chiesto alla autrice se la donna milanese ha davvero una marcia in più. Risposta dorotea: la milanese è la metafora di tutte le donne contemporanee, divise tra vita privata e pubblica, che compera il cachemirino democratico di Uniqlo, va dal nutrizionista e vuole diventare ceo di una società, quindi anche una romana è una perfetta milanese.

elisabetta ferracini michela proietti foto di bacco

Domande dal pubblico con un po’ di pepe: “Sarà mica che ci vuole un portafogli pesante per fare la sciura?”, ha chiesto la contessa Marisela Federici all’autrice, che ha spiegato che le milanesi sono più contente di comperarsi il gioiello da sole che di farselo regalare dal fidanzato munifico.

daniela del secco d aragona foto di bacco (4)

Dibattito vivacissimo con tante manine alzate in sala di romane-sciure, doc o di importazione, come Mara Venier, Caterina Balivo, Barbara Bouchet, Monica Setta, Daniela Del Secco d’Aragona (che “adora” la milanese), Ester Crimi, Tiziana Rocca, Giulia Cerasoli, Fabiola Sciabbarrasi, la dermatologa icona delle romane Chantal Sciuto, Gippy Rubinetti, Michela Rocco di Torrepadula (con trench Uniqlo), Eleonora Pratelli, Irene Bertucci, Eliana Miglio, Elisabetta Ferracini, Alessandra Viero, Sofia Odescalchi (con maglione parlante con scritta La Milanese), la stilista Federica Tosi, Livia Schizzerotto, Flaminia Naro, Maria Teresa Vignola, Maria Josè Falcicchia, Pamela Prati, Benedetta Lignani Marchesani, Costanza Rizzacasa d’Orsogna, la grande produttrice Paola Lucisano, Veronica Pesci (“complimentata” da tutti per il premio Virna Lisi) Antonia D’Alí e Tiziana Giardoni, applaudita per aver dato vita alla Fondazione dedicata al marito Stefano D’Orazio.

chantal sciuto santino fiorillo foto di bacco

Piccolo ma significativo parterre maschile con il medico più amato dalle romane Giovanni Angiolini, Santino Fiorillo, Angelo Rifino, Niccolò Panella, l’avvocato in ascesa Nicola Maione, Angelo Morabito, Andrea La Spina della Cimarra e il nuovo direttore del De Russie Giampaolo Ottazzi, appena arrivato dalla Laguna nella Capitale. Poi aperitivo in terrazza e al termine cena per “happy few” al Bolognese, il ristorante con doppio domicilio, romano e milanese, of course.

benedetta lignani marchesani con la figlia caterina foto di bacco barbara polli foto di bacco andrea la spina della cimarra sacconi di montalto marisela federici santino fiorillo foto di bacco alberto matano michela proietti foto di bacco alberto matano michela proietti ivan rota foto di bacco alberto matano ivan rota foto di bacco alessandra viero foto di bacco andrea la spina della cimarra sacconi di montalto marisela federici sofia odescalchi foto di bacco alberto matano foto di bacco (1) alberto matano foto di bacco (2) daniela del secco d aragona foto di bacco (1) daniela del secco d aragona ivan rota foto di bacco (1) daniela del secco d aragona ivan rota foto di bacco (2) caterina mancinelli scotti michela proietti benedetta lignani marchesani foto di bacco daniela del secco d aragona foto di bacco (2) ivan rota sofia odescalchi foto di bacco flavia fiorentino ivan rota foto di bacco pamela prati foto di bacco paola lucisano foto di bacco michela proietti foto di bacco (4) michela proietti ivan rota foto di bacco (1) michela proietti daniela del secco d aragona foto di bacco michela proietti foto di bacco (1) michela proietti alberto matano foto di bacco michela proietti foto di bacco (2) michela proietti ivan rota foto di bacco (2) michela proietti foto di bacco (3) michela proietti ivan rota foto di bacco michela proietti firma le copie del libro foto di bacco marisela federici riceve il baciamano da ivan rota andrea la spina santino fiorillo foto di bacco ivan rota saluta marisela federici foto di bacco libro presentato mara venier alberto matano foto di bacco (1) mara venier alberto matano foto di bacco (2) mara venier alberto matano foto di bacco (3) mara venier michela proietti alberto matano foto di bacco (1) marisela federici foto di bacco michela gaglio michela proietti e virginia rossetti foto di bacco michela rocco di torrepadula foto di bacco paola lucisano ivan rota sofia odescalchi foto di bacco sofia odescalchi foto di bacco (2) sofia odescalchi foto di bacco sofia odescalchi michela proietti foto di bacco (1) veronica pesci foto di bacco ivan rota michela proietti mara venier foto di bacco caterina mancinelli scotti michela proietti foto di bacco daniela del secco d aragona foto di bacco (3) santino fiorillo ivan rota andrea la spina foto di bacco