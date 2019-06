21 giu 2019 19:30

CAFONALINO SGOMMANTE - PER UNA SERA LO SPAZIO “MINI MILANO URBAN STORE” SI È TRASFORMATO IN CINEMA D'ESSAI PER LA PROIEZIONE DEL CORTO CHE CELEBRA I 60 ANNI DI “MINI” – ALLA PRIMA IN PLATEA ANCHE VICTORIA CABELLO, IL DIRETTORE DI "SKY ARTE" ROBERTO PISONI, LADY CRACCO ROSA FANTI, MIA CERAN, GIOVANNI CACCAMO, SILVIO SOLDINI E SYRIA…