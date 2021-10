CAFONALINO - SIPARIO SULLA SERIE DI APPUNTAMENTI ALL'HOTEL BUTTERFLY DI ROMA CON LA MUSICA DEI DJ DE GAMA E LES INFERNO, TRA SUONI AFRO, FUNK, SOUL, DISCO, COSMIC E TROPICAL BOOGIE - ALLA SERATA FINALE SI SONO AGGIUNTE TRE VECCHIE CONOSCENZE DELLE NOTTI ROMANE: URSULA SEELEMBACHER, GIANGIO E ALESSANDRO MOSCATELLI, CHE HANNO FATTO LA LORO PARTE IN QUALITÀ DI PADRONI DI CASA… - FOTO

Si è conclusa la serie di appuntamenti settimanali del Lunedì dell'Hotel Butterfly con la musica di De Gama (aka Stefano Gamma) e Les Inferno (aka Pierandrea The Professor) dj e produttori romani, che hanno presentato per il secondo anno il format 'SAMOSA FUNK', il loro originale melting-pot che li ha premiati a livello internazionale con costanti presenze nelle classifiche di vendita su Juno, Deejay.de o Decks così come nelle programmazioni radiofoniche specializzate tipo il 'The Craig Charles Funk & Soul Show' su BBC Radio 6 e 'Gilles Peterson - 6 Music's Stay Home, Rave Safe Saturday' su BBC1.

Il progetto 'SAMOSA FUNK' (che prende il nome dalla fusione dei nomi delle 2 label in vinile Samosa Records e Daje Funk Records gestite dai nostri barbuti selectors) è stato esportato anche oltre Manica, nel podcast mensile realizzato per The Black Light Disco disponibile su MY House FM Radio oltre che su NDC Radio UK e in Italia sull'emittente Radio Milano International.

Ingredienti principali sono stati i suoni Afro, Funk, Soul, Disco, Cosmic e Tropical Boogie: i nostri 2 barbuti selectors hanno costantemente riproposto brani perlopiù oscuri del passato per metterli a disposizione degli amanti del genere in modalità re-edit e sul loro formato preferito, ovvero il vinile.

A completare il cerchio quest'anno si sono aggiunti al format, che già ottenne un ottimo successo la scorsa stagione, tre vecchie conoscenze delle notti romane, Ursula Seelembacher, Giangio e Alessandro Moscatelli, che hanno fatto la loro parte in qualità di padroni di casa.

