CAFONALINO TEATRALE – AI GIARDINI DELLA FILARMONICA DI ROMA VA IN SCENA LA COMMEMORAZIONE DI CARMEN PIGNATARO, STORICA PRODUTTRICE DI SPETTACOLI TEATRALI, CON LA PASSIONE PER LE MOTOCICLETTE E I SIGARI – SALGONO SUL PALCO VLADIMIR LUXURIA, CINZA MASCOLI, DODI CONTI, PINO AMMENDOLA, L'AZZOPPATA IMMA BATTAGLIA, UNA SCOSCIATA ALESSIA FABIANI…

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Testo di Roberta Savona

vladimir luxuria ricorda carmen pignataro foto di bacco (1)

Si è spenta a Roma, a 71 anni, Carmen Pignataro, organizzatrice teatrale e direttrice di tante iniziative tra cui i “I Solisti del Teatro”, rassegna ai Giardini della Filarmonica, dove si è svolta la celebrazione informale con amici, parenti e volti noti che nei decenni hanno calcato i palcoscenici da lei diretti. A starle vicino fino alla fine i fraterni Stella Conte e Gregorio Botta.

È a Roma che Carmen ha eretto il suo tempio di vita, in quei giardini su Via Flaminia dove, per 29 anni, sono andati in scena “I Solisti”, rassegna teatrale estiva più longeva della capitale, guidata dalla Coop.Teatro91 (fondata con Annalisa Scafi, Piera degli Esposti e Luigi Cinque) e con cui Carmen ha lavorato a progetti culturali dell’Estate Romana e del Comune di Roma con tante amministrazioni. Da Franco Carraro, fine anni ’80, fino all’ultimo Roberto Gualtieri, il cui ufficio non ha mancato omaggio con camera ardente in Campidoglio.

carmen pignataro

La sera sul palco de ‘I Solisti’ è andato in scena l’ultimo spettacolo di Carmen, una reunion spontanea di tanti artisti a lei vicini accolti da Orazio Rotolo Schifone che da Pignataro ha raccolto lo scettro organizzativo dell’ultima edizione in corso, che si chiuderà come da sua volontà il 4 settembre.

A dare il via alla dedica corale con “microfono aperto ai ricordi”, è stata la voce di Daphne Nisi, seguita dalle sentite parole di Stella Conte lette da Dodi Conti. Hanno proseguito la nipote Valentina Stigher e il musicista Nando Citarella. Sul palco sono saliti Anna Piscopo, Lidia Vitale, Marco Carniti, poi Priscilla Micol Marino (che ha letto parole di Ilenia Costanza e Lorena Vetro) e Alberto Melone (che ha letto parole di Vanni Piccolo) e poi, il ricordo musicale di Luigi Cinque e l’omaggio di Giulia Anania.

silvano spada ricorda carmen pignataro foto di bacco (2)

Ha strappato sorrisi e applausi il commosso momento di ilarità di Cinzia Mascoli a cui si sono aggiunti gli aneddoti di vita di Vladimir Luxuria, Imma Battaglia e le dediche di Pino Ammendola. Poi H.E.R. e Margò di Ondadurto Teatro e i video contributi di coloro i quali non sono potuti esser presenti. Tra questi, Pino Strabioli, Dacia Maraini, Federica Tuzi, Bobo Piana, Alda D’Eusanio, Antonio Mocciola, Mario Colamarino per il Circolo di Cultura Mario Mieli e Roberto Ciufoli.

Commozione in platea di Eva Grimaldi, Loredana Cannata, Paola Dee, Massimiliano Vado, Barbara Begala, Claudia Campagnola e tanti altri, come Maria Rosaria Omaggio, Annalisa Canfora, Iaia Forte, Orsetta e Ninni De Rossi. Breve quanto dirompente il messaggio dell’adorata Alessia Fabiani, un ricordo personale, pieno d’amore e di gentilezza.

imma battaglia ricorda carmen pignataro foto di bacoo (2)

Giubbotto di pelle e occhiali da sole, in sella su due ruote. Un sigaro nella mano destra e fogli nell’altra. Tra quelle pagine c’era un nuovo progetto artistico da prendere in considerazione o un nuovo copione da valutare, sfrecciando da un palco all’altro di Roma sulla sua motocicletta, una custom, su cui spiccavano i suoi inconfondibili capelli color argento che uscivano da sotto il casco. Carmen Pignataro ha intrapreso il suo ultimo viaggio.

Con il suo lavoro è stata riferimento per tutti, dai nomi più illustri a quelli più nuovi e promettenti del panorama, con particolare attenzione al teatro delle donne. Un viaggio partito da lontano, dagli anni ’70 in cui con Dacia Maraini ha diretto il Teatro La Maddalena per poi dar vita a festival internazionali tra Francia, Spagna, Inghilterra fino in America. Ha lavorato con nomi come Lina Wertmuller, Lucia Poli, Franca Rame, Marisa Fabbri, Franca Valeri la stessa Maraini e l’adorata Piera degli Esposti.

pino ammendola ricorda carmen pignataro foto di bacco (1)

Nel 1984 con Annalisa Scafi ha dato il via al festival “L’altra metà della scena”, dando spazio ad artiste come Fiorella Mannoia, Mia Martini, Irene Papas, Susan Sontag e tante altre tra cui Patty Pravo, con cui anni dopo nel ’93, si formerà un sodalizio per il disco “Ideogrammi”, con cui è volata fino in Cina per una tournée di grande successo.

Negli ultimi anni, come fedele braccio destro di Silvano Spada, ha contribuito da direttrice organizzativa alla nascita e crescita dell’OFF/OFF Theatre. Lascia un vuoto incolmabile, un posto vacante nella tra le guide che hanno contribuito a formare il panorama culturale del nostro Paese.

