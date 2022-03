CAFONALINO - AL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA ILLUMINATO CON I COLORI DELL'UCRAINA È ANDATA IN SCENA LA PRIMA DEL TRITTICO DI DANZA FORSYTHE/INGER/BLANC, CON PROTAGONISTA IL CORPO DI BALLO DEL COSTANZI - PRESENTI ELEONORA ABBAGNATO, IL BALLERINO GIANNI SPERTI, GLI AMBASCIATORI DI SPAGNA, ALFONSO DASTIS, E DI LETTONIA, SOLVITA ABOLTINA ACCOLTI DAL SOVRINTENDENTE FRANCESCO GIAMBRONE… - FOTO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Lucilla Quaglia per "Il Messaggero"

teatro dell opera illuminato con i colori dell ucraina

Blu e giallo per inneggiare alla pace. La facciata del Teatro dell'Opera si colora con la bandiera della terra di Kiev in segno di vicinanza al popolo ucraino. Sta per andare in scena la prima del trittico di danza Forsythe/Inger/Blanc, con protagonista il corpo di ballo del Costanzi e come principali interpreti l'étoile Susanna Salvi e i primi ballerini Claudio Cocino, Michele Satriano e Alessio Rezza.

marisela federici alessio blanc foto di bacco

Ma prima che la fascinazione abbia inizio, il lirico romano sottolinea il suo ruolo di polo di aggregazione civile e culturale della Capitale, rispetto a una tragedia che sta colpendo un popolo vicino e, soprattutto, l'impegno della sua Fondazione contro tutte le guerre.

marco sinopoli daphne nisi foto di bacco

Si uniscono a questa particolare serata davvero in tanti. Ad iniziare da Eleonora Abbagnato, direttrice del corpo di ballo del teatro, in outfit color azzurro carta da zucchero, e il ballerino Gianni Sperti, in cappottino bianco.

laura comi foto di bacco

Prendono posto, accolti dal sovrintendente Francesco Giambrone, gli ambasciatori di Spagna, Alfonso Dastis, e di Lettonia, Solvita Aboltina. Si affaccia il professor Giulio Maira.

Ecco la creativa Francesca Chialà, con cappello rosa, e l'organizzatore di grandi eventi di danza Daniele Cipriani. Sfilano Marisela Federici, con veletta e in elegante abito black and white, in compagnia dell'amica Barbara Confalonieri.

gianni sperti foto di bacco (3)

E poi la regista Valentina Carrasco e Michaela Castelli, presidente Acea. Non possono mancare Laura Comi, direttrice della scuola di danza del teatro, Benjamin Pech, primo maître associato alla direzione del ballo dell'Opera, e i danzatori Alessandro Molin e Francesco Vantaggio.

Arrivano il presidente della Conflirica italiana Daniela Traldi, in black, con il marito Stefano. Si parla dei fatti del giorno, nel foyer, ma anche dello spettacolo che sta per iniziare che propone grandi emozioni e anche, in uno dei tre balletti, le musiche dell'indimenticabile Ezio Bosso.

