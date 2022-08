CAFONALINO TOGNAZZI – FIGLI, FIGLIASTRI E BELLE FIGLIOLE AL “VILLAGGIO TOGNAZZI” DI TORVAJANICA PER CELEBRARE I 100 ANNI DEL GRANDE UGO – TRA PADEL E PADELLATE DI LASAGNE E PECORINO, RICKY, GIANMARCO E MARIASOLE SI INTRATTENGONO SUL PALCO CON ATTORI E “SVIPPATI” VARI, DA UNA TONICISSIMA VIOLANTE PLACIDO AL PADRE MICHELE, SPAESATO MA SEMPRE MARPIONE. E POI MASSIMO GHINI MUNITO DI BASETTONI ANNI ’70, IAIA FORTE, TOMMASO RAGNO…

Luciano Di Bacco per Dagospia

1 – LA NOTTE STELLATA PER PAPA' UGO

Lucilla Quaglia per “Il Messaggero – Edizione Roma”

simona izzo michele placido ferdinando codognotto foto di bacco

La kermesse dedicata al centenario di Ugo Tognazzi volge al termine, con un grande successo di pubblico e vip. Ieri sera, sulla piazza Ungheria di Torvaianica, di fronte ad un'incantata e coinvolta platea di amici, artisti e attori, si è conclusa la parte cinematografica. Una chiusura in grande stile.

Sul palco sale la bellissima Violante Placido: presenta il suo videoclip Tu stai bene con me, che riprende il film di Marco Ferreri La donna scimmia ed è girato con il compagno e regista Massimiliano D'Epiro. «La storia del riscatto di una donna dice la Placido che non rispecchia i canoni estetici tradizionali ma si accetta come è e trova anche l'amore». Ed è un successo.

ricky tognazzi e violante placido foto di bacco

Come il film I cassamortari di Claudio Amendola, presentato poco dopo. Il regista si collega in diretta con il festival ringraziando la piazza e gli organizzatori, che gli assegnano il premio alla carriera cinematografica: ovvero una bella scultura in legno di Ferdinando Codognotto, grande artista e amico di Ugo. Da segnalare, sempre nel cast del film di Amendola, Massimo Ghini: a lui va invece il premio I mostri, proprio come il celebre titolo.

Nel corso di un video messaggio l'attore romano spiega, dopo aver citato la storica supercazzola del mattatore in celebrazione, che è assente perché impegnato con un nuovo lavoro in cui interpreta un vampiro. Poi racconta la sua esperienza sul set con Ugo nella pellicola La battaglia dei tre tamburi di fuoco. La platea gradisce e applaude.

simona izzo foto di bacco (2)

Si riconoscono Ricky, Gianmarco e Maria Sole Tognazzi. Tutti molto colpiti dai ricordi degli attori. Arrivano a sorpresa, gli attori Iaia Forte e Tommaso Ragno. Il Premio Città di Torvaianica, infine, va all'attrice Simona Patitucci.

Ma le celebrazioni di 100% Ugo non si fermano qui. Oggi parte il torneo di padel La padella d'oro che si concluderà domani. Trenta giocatori vip si contenderanno la padella d'oro: rievocazione dello storico scolapasta, ambitissimo premio dei tornei di tennis organizzati dall'interprete de La voglia matta.

Questa sera inoltre Michele Placido ritirerà il premio scultura Dallo scolapasta al padel, firmato Codognotto, mentre sosterranno i giocatori dalla tribuna anche Michela Andreozzi e Patrizia Pellegrino. Scenderanno in campo, tra i tanti, Massimiliano Vado, Dino Abbrescia, Roberto Ciufoli, Antonio Giuliani, Giorgio Borghetti, Max Giusti e Marco Bonini. E che vinca il migliore.

2 – PLACIDO SUL PODIO TRA PADEL E PADELLE

Lu.Qua. per “Il Messaggero – Edizione Roma”

ricky tognazzi ferdinando codognotto simona izzo foto di bacco

Ricordi e gare. Le celebrazioni di 100% Ugo si chiudono con allori eccellenti e una notevole manifestazione agonistica. Il grande regista e attore Michele Placido ritira il premio scultura Dallo scolapasta al padel, firmato dal celebre scultore del legno Ferdinando Codognotto, tra il plauso in primis della famiglia Tognazzi. Per l'occasione quasi al completo.

Si prosegue a suon di sport con la due giorni del torneo di padel che si è conclusa ieri sera sui campi di Torvaianica. Trenta giocatori vip si sono contesi la padella d'oro: mitica rievocazione dello storico scolapasta, ambitissimo premio dei tornei di tennis organizzati dall'interprete de La voglia matta. E come si conviene, non mancano le presenze femminili glam lungo gli spalti.

violante placido ricky tognazzi stefania bettoja foto di bacco

Ed ecco fare il tifo per gli atletici e famosi giocatori anche Patrizia Pellegrino e Emanuela Tittocchia, in corto abito fucsia. Sono scesi in campo, tra i tanti, Jimmy Ghione, Massimiliano Vado, Marco Risi, Leonardo Metalli, Dino Abbrescia, Roberto Ciufoli ma anche Dario Bandiera, Antonio Giuliani, Simone Colombari, Stefano Natale, Andrea Rivera, Giampaolo Gherarducci, Max Giusti e ancora Manuele Labate, Marco Bonini, Gianmarco Tognazzi, Giulio Base, Padraig O'Broin, parente della famiglia Tognazzi, Edoardo Siravo, Edoardo Bettoja, Marco Aceti, Andrea Delli Colli, Marco Minetti e il giornalista Pierluigi Pardo.

massimo ghini simona izzo patrizia pellegrino foto di bacco

La lotta è stata davvero serrata. La prima giornata è vinta dal duo Jimmy Ghione e Padraig O'Broin. Tra i favoriti del secondo round Max Giusti e l'attore Simone Colombari. Conduzione a cura di Fabrizio Sabatucci. A sorpresa appare il regista Riccardo Milani: arriva tra gli spalti e riceve il premio Romanzo popolare, che non aveva ritirato giorni fa. Ecco Massimo Ghini. Dinner buffet nel corso del torneo a base di cous cous, lasagne, formaggi, melanzane, bollicine.

