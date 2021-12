CAFONALINO - TOH, CHI SI RIVEDE! PER IL RITORNO DE "LA TOSCA" DI PUCCINI AL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA RICOMPAIONO IN PUBBLICO ISABELLA BORROMEO E IL PLAYBOY MANUELE MALENOTTI, PAPARAZZATI NELL'ESTATE DEL 2020 AVVINGHIATI IN UN RISTORANTE DELL'ARGENTARIO DOPO CHE DAGOSPIA AVEVA RIVELATO LA FINE DEL MATRIMONIO TRA LA SORELLA DI BEATRICE E LAVINIA ELKANN E IL PETROLIERE UGO BRACHETTI PERETTI… - FOTO

MA LE NOTTI, MA LE NOTTI, MALENOTTI SÌ! - L'ESTATE DEL COVID NON FINISCE DI RISERVARCI SORPRESE. L’ALGIDA NOBILDONNA ISABELLA BORROMEO, EX MOGLIE DEL PETROLIERE UGO BRACHETTI PERETTI E SORELLA DI BEATRICE E LAVINIA ELKANN, SI ABBANDONA COME UNA COATTA QUALSIASI, IN UN RISTORANTE DELL'ARGENTARIO, A UN BALDO BOCCA A BOCCA CON MANUELE MALENOTTI

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ma-notti-ma-notti-malenotti-si-39-estate-covid-non-245835.htm

IL NAUFRAGIO DEL MATRIMONIO DEL ''BENZINAIO'' UGO BRACHETTI PERETTI, BOSS DI API, E DELL'ALGIDA ISABELLA DEI PRINCIPI BORROMEO ARESE TAVERNA

https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/naufragio-matrimonio-39-39-benzinaio-39-39-ugo-brachetti-241692.htm

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Luca Della Libera per "ll Messaggero"

theresa hill e vanessa ellis foto di bacco

Applausi e lacrime al Teatro dell'Opera di Roma, dove è andata in scena Tosca di Puccini con Vittorio Grigolo nei panni di Cavaradossi. Un ritorno pieno di emozione salutato da dieci minuti di applausi.

vittorio sgarbi versione one man show foto di bacco (6)

Il tenore, che debuttò proprio al Costanzi in Tosca all'età di 13 anni, ha ringraziato il pubblico commuovendosi e concedendo un bis di E lucevan le stelle. Dopo due opere fresche d'inchiostro, Julius Caesar di Giorgio Battistelli e Acquaprofonda di Giovanni Sollima, ieri sera il sipario del Costanzi si è alzato sul grande repertorio, con un titolo ormai immancabile: Tosca di Puccini su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica tratto dal dramma omonimo di Victorien Sardou.

tony renis foto di bacco (1)

L'opera romana per eccellenza è tornata in scena per la settima stagione consecutiva, nell'edizione storica della prima assoluta, avvenuta sul palcoscenico del Costanzi il 14 gennaio 1900 alla presenza di Puccini stesso.

IL DEBUTTO

Da allora non ha mai smesso di commuovere il pubblico di tutto il mondo. La regia che fin dal 2015 è stata affidata ad Alessandro Talevi è stata ripresa da Arianna Salzano.

L'allestimento del Teatro dell'Opera vede le scene e i costumi ricostruiti da Carlo Savi e Anna Biagiotti, sui bozzetti e i figurini originali di Adolf Hohenstein. Vinicio Cheli firma le luci. Sul podio il maestro Paolo Arrivabeni.

sharon foto di bacco (2)

Nel ruolo di Floria Tosca ieri sera ha cantato Saioa Hernández al suo debutto all'Opera di Roma. Dopo aver debuttato alla Scala nell'Attila di Verdi diretto da Riccardo Chailly, ha già interpretato questo ruolo all'Arena di Verona diretta da Daniel Oren.

salvatore rossi foto di bacco (2)

La giovane artista spagnola ha restituito con classe e temperamento il suo personaggio, dimostrando ottime qualità vocali in Vissi d'arte. Grandi ritorni invece per gli altri interpreti.

isabella borromeo (3)

Roberto Frontali, che ha tratteggiato con grande bravura la malvagità e la perfidia di Scarpia, è un beniamino del pubblico romano. Nel ruolo di Cavaradossi ha cantato Vittorio Grigolo sul palcoscenico che lo ha visto debuttare a tredici anni nel ruolo del pastorello nel 1990, nella memorabile edizione con Luciano Pavarotti.

