CAFONALINO - TRASPARENZE, SPACCHI E PANDEMIA DI RUGHE ALLA SESTA EDIZIONE DEL "PREMIO VIRNA LISI", ANDATO A MICAELA RAMAZZOTTI - SUL RED CARPET DELL'AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA DI ROMA HANNO SFILATO ALBA PARIETTI, NANCY BRILLI, SERENA BORTONE, PAOLA FERRARI… - IL PREMIO SPECIALE ALLA CARRIERA PER LA REGIA, CONSEGNATO DA FRANCESCO RUTELLI, È ANDATO A LILIANA CAVANI - FOTO

Micaela Ramazzotti, Alba Parietti, Nancy Brilli, Serena Bortone, Paola Ferrari e tanti altri vip sono stati protagonisti all’Auditorium Parco della Musica di Roma del Premio Virna Lisi, giunto alla sesta edizione.

Abiti glam, trasparenze e spacchi: nella serata romana sfila la bellezza italiana, ma alcuni look visti sul red carpet lasciano a desiderare.

MICAELA MIGLIOR ATTRICE

A Micaela Ramazzotti, bellissima in abito azzurro pallido Dolce & Gabbana, è andato il Premio migliore attrice italiana: la giuria ha riconosciuto all’attrice l’elevata gamma di sfumature che la rendono unica nel panorama del cinema italiano.

E Micaela ha ricordato la grande attrice scomparsa nel 2014 con una dedica sentita: “Cara Virna Lisi, il tuo nome suona come quello di un fiore raro, forte e prezioso. Una volta ti ho incrociata in un corridoio della Fonoroma, sgranai gli occhi come quando ci si trova davanti a un mito. Magnifica. Quello sguardo limpido, regale.

Quel sorriso amaro che sembrava prendere in giro la tua stessa bellezza. La malinconia elegante, attraversata dall’energia di una ribellione. Il tuo esser scappata dalla bambola seducente che Hollywood aveva in mente per te.

Nei tuoi ultimi anni eri la madre e poi la nonna che avremmo tutti voluto. Sei stata di tutti, sei stata anche mia. Mi sono sempre portata nel cuore quel tuo sguardo di profonda umanissima comprensione delle persone e della vita. E nelle orecchie ho la tua voce, calda, intima, empatica.

Quella volta che incrociai la meraviglia dei tuoi occhi, per un brevissimo istante, mi sentii guardata. E compresa e perdonata. Grazie per questo bellissimo premio che porta il tuo nome”.

LOOK CHIC E CHOC

Il Premio speciale alla carriera per la regia, consegnato da Francesco Rutelli, è andato a Liliana Cavani, quello per la produzione cinematografica, consegnato da Salvatore Esposito, a Federica Lucisano.

E nel corso della serata, presentata da Pino Strabioli, si è esibita Patty Pravo, ci sono stati l’omaggio del corpo di ballo dedicato a Raffaella Carrà e gli interventi musicali del giovane Jacopo Mastrangelo. Con un parterre di vip ad assistere allo spettacolo. Guarda chi c’era e tutti i look… chic e choc.

