CAFONALISSIMO GUCCI – ALESSANDRO MICHELE PRESENTA LA COLLEZIONE AUTUNNO INVERNO ALLA “MILANO FASHION WEEK” E INVITA CON UN VOCALE BENEDETTA PORCAROLI CHE SI PRESENTA CON UN DÉCOLLETÉ BIRICHINO, ACHILLE LAURO A BRACCETTO DI BOSS DOMS – L'UNICO SOBRIO È IL GRANDE CAPO PINAULT CON DAKOTA JOHNSON – MICHELE METTE IN SCENA IL DIETRO LE QUINTE DI UNA SFILATA SU UN’ENORME PIATTAFORMA CHE RUOTA: LO SPETTACOLO È ASSICURATO, MA I VESTITI PASSANO IN SECONDO PIANO… - VIDEO

1. GUCCI, IL TEATRO DELLA MODA

Serena Tibaldi per “la Repubblica”

benedetta barzini, boss doms, achille lauro e benedetta porcaroli

«Soffrite il mal di mare?». È questa l' insolita domanda che si sono sentiti rivolgere i collaboratori di Alessandro Michele al momento di decidere come presentare la collezione che ha debuttato ieri. Domanda legittima, come si vedrà, ma la cosa che va detta subito è che, probabilmente, mai nessuno ha reso tanto spettacolare un evento di routine come sono le sfilate in questi giorni.

la sfilata di gucci 104

Tanto per cominciare, l' invito allo show è stato un messaggio vocale inviato via Whatsapp dallo stesso Michele, talmente verosimile che in molti hanno risposto pensando fosse davvero solo per loro.

dakota johnson e francois henri pinault

E poi l' allestimento, in cui tutto ciò che in un défilé di solito è nascosto, è stato portato in primo piano: si entra attraversando la zona dove le modelle vengono truccate e pettinate, con Michele che supervisiona il lavoro e i vip che gironzolano (Achille Lauro è il più circondato e fotografato) tra "i civili".

ludovica rampoldi, ginevra elkann, nicola giuliano, alba rohrwacher

Dopodiché si entra in sala: al centro, una pedana circolare rotante attrezzata come un backstage, con gli stender per gli abiti, le foto dei look da preparare, gli schermi da cui seguire lo show in corso. Ci salgono su le modelle, Michele, il suo team in divisa. Il ritmo lo scandisce l' enorme metronomo che domina su tutto, la colonna sonora è il Bolero di Ravel, le modelle si preparano ma, invece di sfilare, si piazzano di fronte al pubblico sul bordo della pedana, che intanto continua a ruotare (di qui la necessaria domanda sul mal di mare).

marco bizzarri, francois henri pinault e steven zhang

Apre e chiude la voce di Federico Fellini, che spiega la sacralità del cinema, dalla troupe che realizza un film a chi va a vederlo: facile fare il parallelo con ciò a cui s' assiste. «Ho ricreato un rito con i suoi gesti e i suoi protagonisti: tutti noi», conferma il direttore creativo dopo lo show.

Sulla bontà dell' idea non ci sono dubbi, visto l' entusiasmo quasi infantile con cui il pubblico - di fatto tutte persone che certi momenti li hanno vissuti centinaia di volte - ha accolto l' idea.

la sfilata di gucci 99

Giusto pure parlare di una messa in scena, ragiona lui, di cui i vestiti, seppure fondamentali, sono solo una parte. Vero, tanto che, presi come si è dal momento, questi rischiano di passare in secondo piano (per la cronaca, si sono visti in ordine sparso bambine bardate a festa, damine leziose, padri pellegrini e figlie dei fiori che riciclano gli anni 20).

la sfilata di gucci 98

Un errore? Non qui: l' immenso successo di Gucci sta proprio nel suo formidabile potere evocativo. La sua è una moda che si sogna, dunque va bene che non sia la protagonista.

2 – ALESSANDRO MICHELE: «LA MODA È UN GRANDE RITO»

Stefano Roncato per “MF”

Come è nata l' idea dello show?

Ho fatto una cosa che non amerei fare, raccontare che la moda è un meccanismo complesso, una cosa sacrale. Tutti lavoriamo per questo rito quasi religioso. Per questo c' era la voce di Fellini che raccontava la sacralità del cinema e quanto sia rituale anche quello che avviene intorno.

la sfilata di gucci 97

Fellini lavorava senza sceneggiatura. Lei fa lo stesso?

La sceneggiatura non c' è. Tanto è vero che quando ci lavoro poi l' impianto piano piano si stratifica. E mi accorgo di come il modellato prenda forma. È come nei sogni... io vedo sempre delle cose che non sono a fuoco. Poi diventano a fuoco...è il modo di lavorare di noi umani.

achille lauro

La sfilata è la fine di un racconto?

È la fine di un pezzo di quel racconto. Ed è un cosa interessante perché ti dà l' idea di quanto sia potente e circolare questo rito a cui io ho cercato di dare una forma. E poi ho pensato: «Non c' è dubbio che un cerchio».

La moda è un rito per lei?

È come una religione, della quale si può non condividere proprio tutto però si sente di essere parte di quella confessione. Molti modelli hanno il crocifisso perché è anche il simbolo di un senso di appartenenza, di fedeltà a qualcosa.

boss doms e alessandro michele

Qual è la sua parte preferita del rito della moda?

Forse la cosa che mi piace di più è quando inizio a provare questo spettacolo, perché mi emoziono molto. Mettere al mondo qualcosa, partorire qualcosa è bellissimo.

Anche in questo show c' erano dei riferimenti all' infanzia Probabilmente perché noi adulti vediamo nei vestiti dei piccoli sia un grado di libertà che di perfezione.

Quel grado strano di libertà che ti permette di giocare anche con cose che da grande non ti sono più permesse.

benedetta porcaroli 2

benedetta porcaroli 1 benedetta porcaroli, alessandro michele, lorenzo d'elia, alba rohrwacher e ludovica rampoldi boss doms 2 boss doms 1 benedetta porcaroli e lorenzo d'elia

alessandro michele 3 achille lauro 1 yara shadidi 1 yara shadidi alessandro michele achille lauro, benedetta porcaroli e boss doms alessandro michele 4 yoyo cao la sfilata di gucci 33 lou doillon e il figlio marlowe jack tiger mitchell alessandro michele 1

