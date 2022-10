CAFONALISSIMO JACKIE O’ – PER I 50 ANNI DEL MITICO LOCALE DELLA “DOLCE VITA” È SCESA IN PISTA LA CHINCAGLIERIA PESANTE - AVVISTATA UNA SCOLLATISSIMA RITA RUSIC CHE SFIDA LE LEGGI DELLA FISICA (E DELLA NATURA), ALBA PARIETTI REGALA TRASPARENZE, LE EX AMICHE CORINNE CLERY E SERENA GRANDI SI LANCIANO SGUARDI AVVELENATI – PEPPINO DI CAPRI GORGHEGGIA AL PIANO, MATANO CON PELO IN BELLA VISTA, IL “VIPERETTA” FERRERO CHE SLINGUAZZA LE OSTRICHE E IL DUO ANTONIO & MARCELLO CON LE CRAPE PLATINATE IN STILE CASA TARGARYEN...

“E vai, la clausura è finita, ariecco la vera Dolce Vita! Macchinoni, Vip, bella gente, flash, via vai. Era ora, Roma non è morta ma da segni di vita. Di bella vita!”. Si fermano a sbirciare e commentano a voce alta i passanti incuriositi dalle luci, dalla folla, dal gold carpet steso all’ingresso sui sampietrini, dai security man schierati, dai frizzi, lazzi e paparazzi. Il primo impatto non è male: un Ferrarino rosso tirato a lucido, Porche, Mercedes dai vetri oscurati e altre super car sostano in via Boncompagni subito fuori il locale. Che se tu arrivi con una misera Smart lo storico posteggiatore che pur ti conosce da una vita non ti si fila proprio. Anzi, ti sfancula per farti levare di torno con un “Nun c’ho posto, cercatelo più avanti”. A trovarlo! E comunque, grazie, cominciamo bene! Ferrari batte Smart a tavolino, ca va sans dire!

rita rusic foto di bacco

Ma valeva la pena barcollare sui tacchi come hanno fatto molte per timbrare il cartellino al festone epico per i 50 anni del mitico Jackie O’, una serata memorabile e affollatissima con cui la regina della night-life Beatrice Iannozzi con la bella figlia Veronica (che ormai è più del suo braccio destro) ha voluto festeggiare le sue “nozze d’oro” con il mondo della notte e i suoi protagonisti. Tra vecchie glorie che danno quel sapore dolcevitaiolo, habituè, best client, volti amati della tv e new entry come i nuovi divetti e le prezzemoline, perlopiù miracolati da social e reality e per questo tanto popolari. Vecchia e nuova guardia, insomma.

serena grandi balla foto di bacco

Era il 12 ottobre 1972 quando Gilberto Iannozzi con sua moglie Bea inaugurò questo raffinato club per soddisfare tutti i gusti con ristorante gourmet e annesso piano bar e discoteca. Da un’idea geniale di Gil Cagnè, noto truccatore e confidente delle dive che fu il primo pierre del club, fu battezzato Jackie O’, omaggio all’icona dell’epoca, Jacqueline Kennedy Onassis. Un nome che tanta fortuna ha portato. Inutile raccontare l’epopea mondana del locale, tempio del jet-set internazionale, dove sono passate le celebrities di tutto il mondo con i loro eccessi e il loro carisma, teste coronate come Ranieri di Monaco e Grace Kelly, potentoni come Gianni Agnelli, politici come De Michelis, Cirino Pomicino, Vittorio Sgarbi e via ricordando.

nicole angelozzi alberto matano foto di bacco

Una sera ecco apparire Margareth d’Inghilterra: l’amico Mario D’Urso le organizzò un super party di compleanno. E poi ecco Burt Lancaster, i Rolling Stones, Alain Delon, Gerard Depardieu e tutti i divi nostrani, da Vittorio Gassman a Marcello Mastroianni, da Paolo Villaggio che ormai faceva parte dell’arredamento a Gina Lollobrigida, Florinda Bolkan e chi più ne ha più ne metta. Anni epici, documentati all’ingresso della discoteca da foto storiche, immagini in bianco e nero dei paparazzi più noti che stanno lì a ricordarci quell’epoca irripetibile.

Ma nessuna nostalgia, perché il Jackie O’ è l’unico locale notturno che resiste da mezzo secolo ad ogni tipo di intemperie, ai cambiamenti politici e di costume, alle crisi economiche, rinnovandosi sempre pur restando sempre se stesso. Un luogo dove rilassarsi e divertirsi lontano da occhi indiscreti e dove ci si sente a casa, sempre coccolati dall’impeccabile proprietaria Beatrice, che vizi, capricci e virtù di tutta Roma conosce (ma non te li rivela manco sotto tortura). Il tempo passa, i Vip pure, e dunque chissenefrega se all’epoca con un po’ di fortuna potevi incontrare Liza Minnelli a gorgheggiare “New York New York”; oggi c’è l’immarcescibile e amatissimo Peppino Di Capri nostro, che non si tira mai indietro e sciorina “Champagne” e il top del suo repertorio per gli amici di Bea e Veronica.

mauro situra giacomo urtis foto di bacco (2)

E chissenefrega se oggi non siede più sui divani di pelle della discoteca Andy Warhol, il re della Pop-Art, puoi sempre consolarti a parlare di lui chessò con Carlo Saggy, artista a suo modo anche lui visto che tra i primi lanciò a Roma il body-painting, dipingendo sul corpo fanciulle desnude a ritmo di musica sui cubi. Ma bando alle malinconie amarcord, entriamo in presa diretta nella serata. Veronica Iannozzi in rosa shocking accoglie con il marito Federico Appetito gli ospiti all’ingresso, mentre Beatrice li scorta al ristorante e li fa accomodare.

Ecco zia Mara Venier, in compagnia del suo costumista Paolo Marcati e dall’hair stylist number one di Milano Mauro Situra: è reduce dal set di uno spot pubblicitario diretto da Ferzan Ozpeteck. Flash impazziti su Paola Barale che sfoggia il suo fisicatissimo maestro di “Ballando con le stelle”, il cubano Roly Maden, gran pezzo di 51enne che si muove a ritmo di samba e fa impazzire l’ormone. Belle, sempre sexy e innamorate come adolescenti perché l’età è solo una condizione mentale: ecco Rita Rusic splendente e scollata in oro col suo fidanzato bonazzo Cristiano Di Luzio con cui ha partecipato a “Pechino Express”; ecco Alba Parietti in nero e trasparenze col grande amore Fabio Adami che coccola tutta la sera; ecco Anna Falchi col suo bel Walter Rodinò e il fratello Sauro.

massimo ferrero degusta le ostriche foto di bacco (1)

Presente anche Demetra Hampton, al braccio del marito Paolo Filippucci. Scoop: la tensione si taglia col coltello tra Serena Grandi e Corinne Clery: le due amiche-nemiche hanno rilitigato per l’ennesima volta e non si rivolgono la parola. Tenute a distanza di sicurezza, ma non di sguardi infuocati che bucano l'aria. Che sarà successo tra loro stavolta?

Ci sono gli habituèe Ciro Ippolito versione capellone, Sandra Carraro con la figlia Albertina, l’avvocato Paolo Leone, Enrico Vanzina, Arnaldo Del Piave, Paolo Pazzaglia. Toh chi si rivede! Una gioia incontrare di nuovo in coppia Antonio Maiello&Marcello Cirillo con mogli al seguito, alla loro prima uscita mondana dopo la reunion a distanza di 23 anni quest’estate al matrimonio della figlia di Marcello, Maria Elisa. Gocce di sangue blu con il principe Guglielmo Marconi e la moglie Vittoria, il marchese Andrea La Spina della Cimarra Sacconi di Montaldo, la principessa Giacinta Ruspoli e marito Alessio Rossi.

massimo ferrero con guglielmo giovannelli marconi e la moglie vittoria foto di bacco

Arrivano un sorridente Vincenzo Spadafora, l’assessore Alessandro Onorato (che ha patrocinato l’evento) con la moglie Caterina Baldini, il senatore Ciro Falanga, l’onorevole Anna Grazia Calabria, Pino Galati e moglie Carolina Lussana. Oltre 450 anime sono transitate alla serata, spalmate ovunque, dentro, fuori, sopra e sotto, tanto che ad un certo punto non si camminava più come su un autobus all’ora di punta e poco si respirava dal caldo afoso.

Lo chef Federico Sparaco prepara risotto provola e champagne e pennette alla vodka, ma sul buffet è un trionfo di frittini, finger food, patanegra, mozzarelle e ostriche (c’è chi ne ha mangiate 20, rischiando il ricovero per indigestione). E chi come il mitico “Viperetta” Massimo Ferrero, con la sua Manuela Ramurri, le ha leccate e succhiate per la gioia dei flash in modo non certo principesco. Il più gettonato della festa? Senza dubbio Alberto Matano (al Jackie O’ ha recentemente festeggiato il compleanno ed è ormai di casa), scortato dal bel marito avvocato Riccardo Mannino. Il conduttor-cortese de “la Vita in diretta” che si sta facendo valere a “Ballando con le stelle” cazziando la scatenata giuria quando se lo merita (bene, bravo, bis!) è stato ben presto risucchiato dalle “Matano girl”, alcune delle sue collaboratrici e opinioniste, Anna Pettinelli, Barbara Foria, Stefania Orlando e Raffaella Longobardi che hanno cercato di non farlo avvicinare e disturbare da nessuno.

mara venier corinne clery foto do bacco

Tra una bevuta e l’altra. Il più figo? Tommaso Zorzi, ex vincitore del "GfVip" laureatosi conduttore tv: tolta la giacca si aggirava sorseggiando un drink in canotta bianca griffata Prada come il resto dell’outfit. Esplosivo, simpatico, raffinato anche smanicato, Tommy ha conquistato tutti col suo sorriso Durban’s e posando per i selfie. Avrà mai saputo che un tempo un giovane divo di Hollywood, Denzel Washington, fu rimbalzato all’ingresso poiché indossava dei bermuda e mandato in albergo a mettersi un abito scuro adatto all'ambiente?

Il più divertente? L’ex naufrago Edoardo Tavassi, papabile prossimo inviato de “L’Isola dei famosi” (se la gioca con l’amico Nicolas Vaporidis). Verace, schietto, con la battura sempre pronta, è un uomo che tutte le donne dovrebbero avere (anche solo come amico) perchè vale come antidepressivo naturale. Con lui davvero non ti annoi e non ti deprimi mai! Sotto a chi tocca! Giacomo Urtis si scatena in pista, un filo di perle al collo molto “signora mia” e orecchini a gogò ai lobi.

lucrezia ginevra foto di bacco

Ballano gioia Scola e Claudia Arcara in spettacolare abito a palloncino con ricamato in oro il Colosseo. Non solo: sul décolletè brilla la scritta “50 anni Jackie O’”. Presenti anche Katia Noventa, Livia Azzariti, Giulia Elettra Gorietti, Adriana Volpe, i neo sposi Maria Vittoria Cusumano e Christopher W. Sherman arrivati da New York, Graziano Scarabicchi, Francesca Valtorta con Paola Spinetti e Francesca Ferrone intenta a girare video, Dario Maltese del Tg5, Roger Garth, Maridì Vicedomini.

Dulcis in fundo, ecco Matilde Brandi, reduce dal Gala-charity della CRI a Villa Miani. Al piano bar Luigi Serranò che allieta la serata cede il microfono prima a Peppino Di Capri e poi a Erminio Sinni. Un, due, tre, via: tutti sù in discoteca per il momento magico della torta che forma il numero 50 ed è tutta uno scintillio di candelotti. Delirio totale quando Bea e Veronica spengono le candeline mentre la vocalist Chiara Vecchio intona “Happy Birthday”. Bea si commuove, visto che a mezzanotte scatta anche il suo compleanno, tra gli applausi, i baci, gli abbracci.

livia azzariti olivia tassara foto di bacco

La nottata prosegue con i mix di Gabriele Imbimbo che si alterna alla musica live del pianista Mario Liti. A controllare il buon andamento della serata, gli occhi esperti dei mitici Carmelo Di Ianni e Roberto Gallello, i due storici “angeli custodi” di Bea. Buon anniversario Jackie O’! Lunga vita!

