CAFONALISSIMO "C'ERA UNA VOLTA SERGIO LEONE" - AL VERNISSAGE PER LA MOSTRA DEDICATA AL MITOLOGICO REGISTA SI RIUNISCE TUTTA LA MEJO ROMA CINEMATOGRAFICA E NON SOLO – PUPI AVATI, PAOLO GENOVESE, RICCARDO ROSSI E POI TOMMASO PARADISO CON LA BELLA FIDANZATA CAROLINA – SPADAFORA E IL DIRETTORE DELLA CINETECA DI BOLOGNA GIANLUCA MARINELLI IN POSA COME FELLINI E LEONE

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Un giro nel West di Sergio Leone

Roberta Marchetti per “il Messaggero”

pupi avati foto di bacco

C' era una volta Sergio Leone. Non poteva esserci titolo più evocativo, parafrasando i suoi celebri film, per la mostra dedicata al papà dello spaghetti-western, ospitata all' Ara Pacis dal 17 dicembre al 3 maggio 2020. Dopo il successo dello scorso anno alla Cinémathèque Française di Parigi, l' esposizione arriva a Roma, città natale del regista che ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con i suoi capolavori, da Per un pugno di dollari, che segna il suo debutto al timone del western all' italiana, nel 1964, a Il buono, il brutto e il cattivo, fino a Giù la testa con cui nel 72 vinse il David di Donatello.

c era una volta sergio leone (7)

christopher frayling foto di bacco

A 90 anni dalla nascita e a 30 dalla sua scomparsa, la Capitale omaggia così il genio del maestro diventato ormai mito. Ieri sera l' inaugurazione, a cui non potevano mancare protagonisti e personalità di spicco del mondo del cinema come Pupi Avati, Paolo Genovese, Sebastiano Somma, Serena Dandini, Pino Quartullo, Luca Verdone - che nel 2009 ha realizzato un documentario sul grande cineasta, amico di famiglia - e ancora Riccardo Rossi, l' attrice Mavina Graziani, Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, Tommaso Paradiso - cresciuto con i suoi film -, Caterina Shulha insieme al compagno, il produttore Marco Belardi. Tra una sala e l' altra ecco anche Giorgio Tirabassi, il noto chirurgo plastico Roy de Vita, Ludovico Fremont e la fidanzata Simona Fiorenza - innamoratissimi -, Maria Rosaria Omaggio, Kaspar Capparoni con la moglie Veronica Maccarone, Alessandro D' Alatri, e l' attore di Gomorra Arturo Muselli.

marisa stirpe foto di bacco

carolina sansoni tommaso paradiso foto di bacco (1)

Un vero e proprio viaggio espositivo, curato dal direttore della Cineteca di Bologna, Gian Luca Farinelli, in collaborazione con Rosaria Gioia e Antonio Bigini, in cui viene raccontato tutto l' universo che ruota intorno a Sergio Leone, dalle origini familiari - con il papà regista, conosciuto con lo pseudonimo di Roberto Roberti, considerato uno dei pionieri del cinema muto italiano - al suo percorso artistico che parte dal peplum, filone storico-mitologico, per arrivare a riscrivere il western e trovare il culmine in C' era una volta in America, più che un film, il progetto di una vita. Materiali d' archivio, cimeli personali, scenografie, bozzetti, costumi, fotografie dal set - firmate da Angelo Novi, uno dei più grandi fotografi di scena, che seguì Leone fin da C' era una volta il West - per ripercorrere, accompagnati dalle note delle colonne sonore più famose, tutto il lavoro dell' indiscutibile maestro, non tralasciando nemmeno il progetto sulla battaglia di Leningrado, rimasto incompiuto e del quale oggi restano solo poche pagine scritte, insieme al valore inestimabile del suo cinema.

Roberta Marchetti