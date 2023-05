CAFONALISSIMO MUCCASSASSINA: GUEST STAR ILARY E BASTIAN – LA BLASI FUROREGGIA ALLA SERATA PER FESTEGGIARE I 40 ANNI DEL CIRCOLO OMOSESSUALE MARIO MIELI. L'EX SIGNORA TOTTI SI PRESENTA INGUAINATA IN UNA TUTINA GRIGIA ACCOMPAGNATA DAL PORTABORSETTE TEUTONICO BASTIAN MULLER, CHE FA SBAVARE IL POPOLO GAIO – SUL PALCO IL GRAN RITORNO DI VLADIMIR LUXURIA TRA DRAG QUEEN E MANZI PISELLONICI E DEPILATISSIMI – FOTO BY DI BACCO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Testo di Gabriella Sassone

ilary blasi bastian muller foto di bacco 7

Catwoman e Eva Kant scansateve proprio che arriva Ilary! Inguainata in una tutina grigia monospalla tutta oblò talmente incollata alle forme che poco lasciava all’immaginazione, stivaloni celesti alla coscia e spolverino di pelle nera lucida, Ilary Blasi ha sfidato tutte le sexy eroine di cinema e fumetti strette in calzamaglie aderenti abbigliandosi come loro per fare il suo ingresso trionfale da divina al “Qube” di via Portonaccio.

vladimir luxuria e ilary blasi foto di bacco

Gradita ospite a sorpresa della one-night “Orgogliosa” che festeggiava i 40 anni del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, con il gran ritorno di Vladimir Luxuria come guest-star sul palco. Ilary ha stregato tutti con la sua bellezza e quell’outfit che in poche, anzi in pochissime, possono permettersi. Tanto che molti, paparazzi presenti compresi, si son chiesti se portasse le mutandine (ah, saperlo! Voi che dite?).

Ma nella odierna società dell’immagine chi c’ha il fisico giusto perché non dovrebbe ostentarlo al meglio? Chi si scandalizza più di niente? Da quando non è più la signora Totti, Ilary ha preso una deriva ultrasexy: posta foto con il lato B o il seno in bella vista, sfoggia sempre mise mozzafiato sensualissime e pose ammiccanti.

ilary blasi bastian muller foto di bacco 6

Chissà se per far ingelosire l’ex marito e ricordargli cosa si è perso per correre dietro a Noemi Bocchi o se per tener ben stretto al guinzaglio, facendolo innamorare sempre più, il nuovo compagno Bastian Muller, il vichingo che le ha rubato il cuore e sembra aver messo le tende nel villone all’Eur della fu famiglia Totti, rimasto alla conduttrice dell’Isola dei Famosi e ai loro 3 figli. Non certo per la gioia del Pupone che nel suo ex letto questo intruso tedesco proprio non ce lo voleva mai vedere. Ma tant’è.

Rinata e splendente da quando è fidanzata col bel manzo di Francoforte, Ilary ha fatto una sorpresa all’amica Luxuria che tanto le chiedeva di conoscere Bastian, sfrucugliandola pure in diretta all’Isola. Così sì è presentata al braccio del fusto a Mucca, per applaudire il Drag Show di Vladimir.

Si torna sempre sul luogo del delitto, vero Vladi? Proprio dal palco di Muccassassina dove è stata direttore artistico per 7 anni Luxuria ha mosso i primi passi verso la notorietà, passando dapprima per il Parlamento e poi in tv da cui non si è più allontanata, navigando tra Rai e Mediaset, da un urlato talk politico a un “Cantante mascherato” passando per i pomeriggi di Barbara D’Urso, insomma buona per tutte le stagioni.

ilary blasi bastian muller foto di bacco 5

Solo dell’Isola dei Famosi è stata prima naufraga e vincitrice, poi inviata e da qualche anno opinionista (e chi la schioda più da lì ormai?). Ilary ha dunque scelto la one-night Lgbtq più trasgressiva, pazza e divertente per la prima uscita ufficiale col suo Bastian, quasi un battesimo pubblico di fuoco.

Ma i due piccioncini non erano soli, al loro seguito la sua solita crew di Ilary: la sorella Silvia col marito Ivan, lo zio Stefano Serafini e il suo “badante” televisivo, il suo autore di riferimento Ennio Meloni, quello che prende il treno con lei da Roma verso Milano e ritorno, quello che le suggerisce col gobbo in diretta tempi e battute e che con lei e il coreografo Luca Tommasini volò fino in Lapponia nel novembre 2021 per ammirare l’aurora boreale, forse per riprendersi dopo il flop su Canale 5 di “Star in the Star”.

vladimir luxuria ilary blasi foto di bacco (1)

E par di capire che la crisi con Totti fosse già iniziata a quei tempi, sennò perché partire con due amici? In un Qube stracolmo, con tutti i sessi in pista, tra gay, lesbiche, trans, travestiti, bear barbuti, Drag Queen, mici e machi, la Blasi family si è accomodata nel privè, accolta dal direttore artistico Diego Longobardi e coccolata dagli altri svippati presenti tra cui le immancabili Eva Grimaldi e Imma Battaglia.

Ecco anche il presidente del Mario Mieli Mario Colamarino, Andrea Pini, Vanni Piccolo, Danilo Zanvit Stecher (amico di Vlady arrivato da Bolzano) e l’agente Daniele Palano. Ad aprire la soirèe lo spettacolo “Next Mucca Drag Superstar” presentato dalle Drag Farida Kant e Le Riche, poi il balletto di Luxuria in parrucca arancione e paillettes con i sexy Gogo Boys e poi musica, musica per tutti i gusti e balli sfrenati a non finire con i Dj che si sono alternati in consolle: Paola Dee, Atrim, Manuel Coby, Roberta Orzalesi e Ariel Heller. A condire il tutto, l’ironia e la simpatia delle storiche Drag del locale, le imparruccatissime Caramella e Marylin Bordeaux.

ilary blasi bastian muller foto di bacco 4

Ilary ha ballicchiato nel privè con Luxuria, ha scattato foto e video, ha riso e chiacchierato; Bastian molto discreto è rimasto sempre un passo indietro e l’ha lasciata divertire. Inutile riportare i commenti del popolo “gaio” muccato alla vista di Bastian: “Che bono!”, “Che maschione, hai capito Ilary!”, “Anvedi che gran bel vichingo”. Ma qualcuno ne ha anche rimarcato la somiglianza con Totti che, almeno nei colori, c’è, inutile negarlo.

Anche Luxuria, rimasta piacevolmente colpita, ha detto “E’ un armadio a quattro ante, ha mani importanti”. A metà strada tra una zietta impicciona e un padre confessore, Lux ha parlato con Bastian un po’ in tedesco un po’ in inglese per carpire informazioni.

vladimir luxuria con i mucca dance foto di bacco (8)

A fine serata Luxuria ha postato sui suoi social uno scatto con la coppia del momento scrivendo: “Stasera ho conosciuto una persona affidabile e semplice”. Ilary apprezzerà. Dopo un’oretta di bagno di folla, i due se ne sono andati via mano nella mano con il loro gruppetto. Ma la festa per celebrare i 40 anni di lotte per i diritti del Mario Mieli è andata avanti fino a notte inoltrata, nella consueta modalità gaia, colorata, sensuale e pazzerella di Mucca.

ilary blasi con la drag queen foto di bacco ilary blasi bastian muller foto di bacco 3 ilary blasi bastian muller foto di bacco ilary blasi bastian muller foto di bacco 2 vladimir luxuria con i mucca dance foto di bacco (7) ilary blasi bastian muller foto di bacco 8 vladimir luxuria con i mucca dance foto di bacco (5) vladimir luxuria ilary blasi foto di bacco (2) vladimir luxuria ilary blasi foto di bacco (3) ilary blasi vladimir luxuria bastian muller foto di bacco il popolo di muccassassina foto di bacco (8) il popolo di muccassassina foto di bacco (7) il popolo di muccassassina foto di bacco (9) ilary blasi foto di bacco ilary blasi eva grimaldi foto di bacco ilary blasi il cognato ivan bastia muller silvia blasi foto di bacco video proiettato (4) ilary blasi vladimir luxuria rusel russel imma battaglia foto di bacco vladimir luxuria ilary blasi foto di bacco (4) vladimir luxuria antonello e ilary blasi foto di bacco vladimir luxuria bastian muller diego longobardi foto di bacco vladimir luxuria bastian muller foto di bacco (3) vladimir luxuria bastian muller foto di bacco vladimir luxuria ilary blasi foto di bacco (5) vladimir luxuria ilary blasi foto di bacco (6) vladimir luxuria ilary blasi foto di bacco vladimir luxuria stefano serafini ilary blasi foto di bacco vladimir luxuria vanni piccolo ilary blasi foto di bacco vladimir luxuria con i mucca dance foto di bacco (1) vladimir luxuria con i mucca dance foto di bacco (2) vladimir luxuria con i mucca dance foto di bacco (3) vladimir luxuria con i mucca dance foto di bacco (4) tania foto di bacco stefano serafini ennio meloni slivia blasi il marito ivan e ilary blasi foto di bacco video proiettato (3) vich e antonello foto di bacco vaani piccolo mario colamarino vladimir luxuria imma battaglia foto di bacco un selfie con la diamond foto di bacco silvia blasi ilary blasi bastian muller foto di bacco (1) kristine von trois mirta lispi foto di bacco ilary blasi con le drag queen foto di bacco (2) la torta la diamond foto di bacco nando moscariello diego longobardi foto di bacco la vocalist kristine vontrois foto di bacco marcus e tania foto di bacco mario colamarino slhomo ilary blasi vanni piccolo foto di bacco marylin bordeaux caramella ilary blasi foto di bacco mirta lispi e paola dee storiche dj di muassassina foto di bacco paola dee vanni piccolo foto di bacco stefano mastropaolo foto di bacco raven idol e nemesi foto di bacco video proiettato (2) silvia blasi ilary blasi bastian muller foto di bacco (2) slhomo e ilary blasi foto di bacco slhomo e vladimir luxuria foto di bacco valeria catania foto di bacco vanni piccolo vladimir luxuria foto di bacco video proiettato (1) il popolo di muccassassina foto di bacco (6) bastian muller foto di bacco (2) andrea mele vanni piccolo mario colamarino foto di bacco andrea pini vanni piccolo foto di bacco bastian muller foto di bacco (3) i gogo boys di muccassassina foto di bacco (4) bastian muller foto di bacco bastian muller ilary blasi foto di bacco bastian muller ilary blasi imma battaglia foto di bacco bastian muller vladimir luxuria ilary blasi foto di bacco (2) bastian muller vladimir luxuria ilary blasi foto di bacco (3) bastian muller vladimir luxuria ilary blasi foto di bacco caramella foto di bacco (4) caramella foto di bacco (2) caramella foto di bacco caramella mario colamarino marylin bordeaux foto di bacco diego longobardi ilary blasi andrea mele foto di bacco diego longobardi vladimir luxuria foto di bacco drag queen e kristin von trois foto di bacco diego longobardi con la drag finaliste foto di bacco ennio meloni ilary blasi vladimir luxuria foto di bacco eva grimaldi edoardo rossi ilary blasi imma battaglia foto di bacco eva grimaldi ilary blasi imma battaglia mario colamarino foto di bacco eva grimaldi ilary blasi stefano mastropaolo imma battaglia foto di bacco eva grimaldi vladimir luxuria imma battaglia foto di bacco farida kant foto di bacco gogo boys e drag queen foto di bacco i gogo boys di muccassassina foto di bacco (1) i gogo boys di muccassassina foto di bacco (3) i gogo boys di muccassassina foto di bacco (2) i mucca dance foto di bacco (1) i gogo boys di muccassassina foto di bacco (5) i gogo boys di muccassassina foto di bacco (6) i gogo boys di muccassassina foto di bacco (7) i mucca dance foto di bacco (6) i mucca dance foto di bacco (2) i mucca dance foto di bacco (3) i mucca dance foto di bacco (4) i mucca dance foto di bacco (5) il popolo di muccassassina foto di bacco (13) il popolo di muccassassina foto di bacco (1) il popolo di muccassassina foto di bacco (10) il popolo di muccassassina foto di bacco (11) il popolo di muccassassina foto di bacco (12) il popolo di muccassassina foto di bacco (4) il popolo di muccassassina foto di bacco (14) il popolo di muccassassina foto di bacco (15) il popolo di muccassassina foto di bacco (16) il popolo di muccassassina foto di bacco (2) il popolo di muccassassina foto di bacco (3) il popolo di muccassassina foto di bacco (5) vladimir luxuria con i mucca dance foto di bacco (6)