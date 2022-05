CAFONALISSIMO! - FESTONA SUPER-TRASH PER GLI 80 ANNI DI FERDINANDO VENTURA, PATRON DEL "BEAUTIFUL" ED EX ORGANIZZATORE DI HAPPENING GODERECCI E FESTE PORCINE GRONDANTI PORNOSTAR E TRANS IN TRANSITO - VENTURA HA ATTOVAGLIATO UNA CINQUANTINA DI AMICI AL RISTORANTE "EDOARDO" DI VIA LUCULLO A ROMA. LA BALLERINA CARIOCA MARA MONTES HA FATTO IL RESTO, SCULETTANDO E RIUSCENDO A FAR BALLARE TUTTI GLI OSPITI, SOPRATTUTTO UNO SCATENATISSIMO E SGAMBETTANTE AMEDEO GORIA… - FOTO E VIDEO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Gabriella Sassone per Dagospia

ventura ferdinando la regista claudio caoduro e marco abbondanzieri chitarrista foto di bacco

Toh chi si rivede! Il trenino, ballo scodinzolante generalmente amato dai Capodannati, simbolo di gioia, allegria, vitalità, divertimento, che non si vedeva nei locali da almeno un paio di anni, Capodanni compresi, gli anni oscuri che abbiamo trascorso causa pandemia a cui si è aggiunta da 3 mesi la guerra Russia-Ucraina che tante, troppe vittime sta causando.

A riportare in vita il caro trenino, che si pensava estinto per sempre, è stata l'altra sera la ballerina carioca Mara Montes che, con tutto il suo corredo di piume in testa, lustrini, paillettes, gambe chilometriche e chiappe al vento, ha animato il dinner di compleanno di

Ferdinando Ventura.

ventura ferdinando e federica caccetta foto di bacco

Chi è? Ma come non ve lo ricordate? È Mister Beautiful, come era stato nomignolato ai tempi in cui si divertiva ad organizzare happening goderecci e feste porcine grondanti pornostar mezze nude, colorate Drag Queen e trans in transito nel suo pornoshop chiamato appunto "Beautiful".

Ferdinando ha voluto festeggiare le sue 80 primavere, anzi le sue 40+40, attovagliando una cinquantina di amici al ristorante "Edoardo" di via Lucullo, per respirare ancora un po' di aria della Dolce Vita che fu.

Accompagnato dalla moglie Rossella Martusciello e dalla figlia Silvia col marito Antonio, Mister Ferdy ha tenuto banco tutta la sera e si è divertito un mondo, cantando e ballando, eterno Peter Pan quale è.

torta di compleanno per gli 80 anni di ventura

Da oltre un anno ha dato via il negozio, si è iscritto ad una scuola di recitazione deciso a fare l'attore. Alla faccia dell'anagrafe e del tempo che passa. E la fortuna ha voluto che Paolo Bonolis lo abbia scelto per il suo programma di Canale 5 "Avanti un altro" dove racconta aneddoti e sprazzi dolcevitaioli.

rossella ventura col marito ferdinando foto di bacco

E sembra rinato a nuova vita. Se un tempo alle sue feste arrivavano le dive del porno e le sexy star pronte a denudarsi davanti ai flash e alle telecamere di Massimo Marino buonanima, adesso più sobriamente ad aizzare gli animi e animare la soirée c'era la sola brasiliana Mara Montes.

Che, ca va sans dire, ha fatto rischiare il coccolone a più di uno degli ospiti, tutti arzilli giovanotti di una certa età, coinvolgendoli nel trenino avvinghiati alle sue chiappe toste. Ma, come ai bei tempi, non è voluta mancare Franca Kodi, col marito Franco Vichi.

La regina dei feticisti dei piedi, come te sbagli, si è levata ben presto i tacchi per far adorare ai presenti le sue amate "fette", il suo strumento di lavoro. In questa atmosfera goliardica poteva mancare l'ex gieffino Amedeo Goria? Certo che no! E infatti eccolo pronto a scatenarsi nella samba con la bella ballerina piumata.

rossella martuscello ferdinando ventura e la figlia silvia foto di bacco

Goria era reduce dal matrimonio celebrato nel sito archeologico di Nora del secondogenito avuto da Maria Teresa Ruta, Gian Amedeo, che ha portato all'altare la sua bionda Francesca.

Alle prese con la mitica amatriciana di Edoardo, servita da una padella enorme, ecco anche Claudio Simonetti con Alessandro Coppi, il comico Pietro Sciandra detto "El Tigre", l'esplosivo Nino Tortorici, il chitarrista Mauro Abbondanzieri, l'attrice Francesca Brandi. Colonna sonora della serata, la Reo Confesso Band, che ha fatto cantare tutti.

roberta foto di bacco

Da Bari ha timbrato il cartellino Agostino Giannelli, proprietario del Sensual Store "Le Pon Pon". A far girare gli occhi agli arzilli presenti anche la giovane mora molto appariscente Federica Caccetta, che lavora nel negozio di intimo "Love Lab" della bella Eleonora. E dopo il magic moment della torta, anzi delle due coloratissime torte a formare il numero 80, Ferdinando ha dato spettacolo.

Si è tolto il completo giallo senape (o era oro?) che indossava ed è tornato in sala abbigliato da corazziere: spada in mano sguainata e elmo in testa col pennacchio. "Essendo anche io un piccoletto ho voluto omaggiare il grande Renato Rascel e la sua canzone "Il piccolo corazziere", ha detto felice come un bambino dopo aver cantato. Auguri Ferdy! Sigla. Sipario.

