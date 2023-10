CAFONALISSIMO MUCCASSASSINA! – ALLA SERATA D’APERTURA DELLA 34ESIMA STAGIONE AL "QUBE" DI ROMA, TRA DRAG QUEEN E MANZI PISELLONICI CON MUSCOLI UNTI E PERIZOMI, SI APPALESA ANCHE L’ASSESSORE ROMANO AI GRANDI EVENTI, ALESSANDRO ONORATO, “SCORTATO” DALLA MOGLIE – TEMA DELLA SERATA ERA “LIFE IS CABARET”. HA CONQUISTATO L’ATTENZIONE DI TUTTI LA SIGNORA CHEN, CINESINA TUTTA PIUME, PAILLETTES E MANTELLO ROSSO, CHE SI AGGIRAVA NEL CLUB LASCIANDO IL DUBBIO SUL SUO VERO SESSO… – FOTO BY DI BACCO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Testo di Gabriella Sassone

angelo perrone e diego longobardi con l animazione di muccassassina foto di bacco

Fermi tutti! Nel fantasmagorico, trasgressivo, goliardico, unico e soprattutto libero mondo di Muccassassina arriva un ospite a cinque stelle lusso, a dare il là alla nuova stagione danzereccia-godereccia e benedire con la sua presenza il divertimentificio più famoso d’Italia. Il bell’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, un tipino fino, sempre elegante e disponibile, in prima fila ad ogni evento che conta grazie al suo importante ruolo, instancabile su e giù per la città, tanto che molti se lo vorrebbero fare amico pur di andare dove c’è lui, ha accettato l’invito del Presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli Mario Colamarino.

E si è presentato al Qube di via di Portonaccio al braccio della moglie Caterina Baldini e in compagnia degli amici Veronica e Simone Giacomini. Onorato è stato accolto con tutti gli onori nel privè del locale, dove ha salutato, chiacchierato e brindato. Ma soprattutto ha ammirato lo strabiliante show ispirato al musical immortale “Cabaret”, con i bravissimi performer e ballerini della “Mucca Dance Company”, come sempre mezzi nudi e sensualissimi.

caterina baldini mario colamarino alessandro onorato veronica e simone giacomini foto di bacco

“Life is a Cabaret” il titolo dell’opening night della 34esima annata di Muccassassina, la one-night dove tutto è possibile, direzione artistica di Diego Longobardi. Guest-star della serata la cantante BigMama che ha gorgheggiato in anteprima la nuova sigla “Che pazzo mondo”, un inno alla libertà che si vive solo nel regno muccato dove ognuno può essere quello che è, fregarsene dei pregiudizi e del body shaming. BigMama ha poi cantato anche il suo singolo più recente “Blody Mary”.

L’assessore e i suoi amici sono rimasti meno di un’ora e poi mentre il locale cominciava a straripare dalla folla sono sgattaiolati via prima che non si potesse più manco camminare. Chissà se si sono divertiti! L’opening è stato un successone, con i tre piani del “palazzo del piacere” colmi e stracolmi di anime in cerca di divertimento e trasgressione, tutta la comunità Lgbtq+ romana e non solo. Molti i giovani, ventenni e giù di lì, nuovi seguaci della mucca con la falce.

il corpo di ballo di muccassassina foto di bacco (2)

On stage, le favolose esibizioni delle regine del travestimento, le Drag Queen Aura Eternal, Melissa Bianchini, La Sheeva, Obama, Raven Idoll. Ha incuriosito tutti la Signora Chen, sensuale cinesina tutta piume, paillettes e mantello rosso, che si aggirava nel club lasciando il dubbio sul suo vero sesso. Mistero non svelato! Dal palco è stata anche lanciata in anteprima una clip di presentazione della terza stagione di “Drag Race Italia”, che partirà il 13 ottobre su Paramount.

la signora chen foto di bacco (3)

A rappresentare il fortunato programma c’è lo showrunner Dimitri Cocciuti. Nel privè Colamarino accoglie e coccola gli amici accorsi oltre Onorato: ecco Federico Lobuono, presidente de “La Giovane Roma”, la conduttrice tv Monica Giandotti, il press agent Angelo Perrone con il mitologico Nando Moscariello, Miria Maiorani del “Viviroma”, il cantante Luigi Strangis da “Amici”, l’attrice Marta Filippi, star di TikTok nota come “La casa di Marta”. Come sempre tutti i sessi in pista, tra borchie, paillettes, chiappe al vento, muscoli oliati, rimorchi spietati, balli scatenati con i mix dei dj Enrico Meloni, Anto, Blackie, Daniele Cossu, Resonate, Candela e della special guest Eversend.

“Il successo di questa serata ci ha mostrato che la comunità LGBTQIA+, insieme a simpatizzanti e alleati, conserva il desiderio di incontrarsi e divertirsi nonostante il momento difficile che sta vivendo e gli attacchi che sta subendo dalla politica”, ha affermato Colamarino.

melissa bianchini la sheeva la signora chen foto di bacco

“Grazie a un cast eccezionale e un nuovo meraviglioso allestimento abbiamo voluto regalare alla comunità uno spazio sicuro in cui scatenarsi, un grande cabaret danzante in cui togliere ogni maschera ed essere se stessi. E proseguiremo così ogni venerdì notte fino a maggio”, ha aggiunto Diego Longobardi.

gogo boys foto di bacco (7) il corpo di ballo di muccassassina foto di bacco (13) bigmama foto di bacco (1) angelo perrone davide colatriano foto di bacco angelo perrone con i gogo boys foto di bacco bigmama foto di bacco (2) bigmama foto di bacco (3) bigmama foto di bacco (4) gogo boys foto di bacco (3) mario colamarino e l assessore alessandro onorato foto di bacco un selfie con gli artisti di muccassassina foto di bacco (2) gogo boys foto di bacco (1) chen e raven idoll foto di bacco dj anto foto di bacco eversend dj foto di bacco gogo boys foto di bacco (2) gogo boys foto di bacco (4) gogo boys foto di bacco (5) gogo boys foto di bacco (6) la signora chen foto di bacco (10) la signora chen foto di bacco (2) la sheva foto di bacco la signora chen foto di bacco (1) la signora chen foto di bacco (5) nando moscariello angelo perrone foto di bacco la signora chen foto di bacco (6) la signora chen foto di bacco (7) la signora chen foto di bacco (8) la signora chen foto di bacco (9) mario colamarino foto di bacco (1) mario colamarino foto di bacco (2) mario colamarino francesco camerotto foto di bacco il corpo di ballo di muccassassina foto di bacco (8) il corpo di ballo di muccassassina foto di bacco (10) il direttivo del mario mieli orazio rotolo schifone mario colamarino alessandra ceccotti francesco camerotto edoardo rossi foto di bacco il corpo di ballo di muccassassina foto di bacco (1) il corpo di ballo di muccassassina foto di bacco (11) il corpo di ballo di muccassassina foto di bacco (12) il corpo di ballo di muccassassina foto di bacco (3) il corpo di ballo di muccassassina foto di bacco (4) il corpo di ballo di muccassassina foto di bacco (5) il corpo di ballo di muccassassina foto di bacco (6) il corpo di ballo di muccassassina foto di bacco (7) il direttivo del mario mieli con diego longobardi e bigmama foto di bacco il corpo di ballo di muccassassina foto di bacco (9) il corpo di ballo di muccassassina foto di bacco (16) il corpo di ballo di muccassassina foto di bacco (15) il corpo di ballo di muccassassina foto di bacco (14) il direttivo del mario mieli foto di bacco il popolo di muccassassina foto di bacco (1) il corpo di ballo di muccassassina foto di bacco (17) il corpo di ballo di muccassassina foto di bacco (18) il popolo di muccassassina foto di bacco (10) il popolo di muccassassina foto di bacco (2) il popolo di muccassassina foto di bacco (20) il popolo di muccassassina foto di bacco (11) il popolo di muccassassina foto di bacco (12) il popolo di muccassassina foto di bacco (13) il popolo di muccassassina foto di bacco (14) il popolo di muccassassina foto di bacco (15) il popolo di muccassassina foto di bacco (16) il popolo di muccassassina foto di bacco (17) il popolo di muccassassina foto di bacco (18) il popolo di muccassassina foto di bacco (19) il popolo di muccassassina foto di bacco (22) melissa bianchini stefano mastropaolo foto di bacco il popolo di muccassassina foto di bacco (21) il popolo di muccassassina foto di bacco (24) il popolo di muccassassina foto di bacco (23) il popolo di muccassassina foto di bacco (25) il popolo di muccassassina foto di bacco (3) il popolo di muccassassina foto di bacco (4) il popolo di muccassassina foto di bacco (5) il popolo di muccassassina foto di bacco (6) il popolo di muccassassina foto di bacco (7) il popolo di muccassassina foto di bacco (8) il popolo di muccassassina foto di bacco (9) il popolo di muccassassina foto di bacco mario colamarino e l animazione di muccassassina foto di bacco in attesa di entrare a muccassassina la diamond foto di bacco (1) la diamond foto di bacco (2) la diamond foto di bacco (3) la diamond foto di bacco la sheeva foto di bacco (1) la sheeva foto di bacco (2) la signora chen foto di bacco (4) mario colamarino shlomo edoardo rossi foto di bacco melissa bianchini foto di bacco (1) melissa bianchini foto di bacco (2) melissa bianchini foto di bacco (3) nando moscariello foto di bacco obama foto di bacco mucca consolle melissa bianchini e la signora chen foto di bacco melissa bianchini e stefano mastropaolo foto di bacco orazio rotolo schifone andrea mele edoardo rossi foto di bacco un selfie con gli artisti di muccassassina foto di bacco (1) un selfie con gli artisti di muccassassina foto di bacco (3)