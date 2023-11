DAGO CHIAMA E MILANO RISPONDE! PER IL DEBUTTO DEL DOCU-FILM SU "ROMA SANTA DANNATA", SCHIERATI IN PRIMA FILA I POTERI FORTI D'ITALIA: BEPPE SALA, ANTONIO RICCI E URBANO CAIRO –

1 – CIAK DI DAGO E LA MEGLIO MILANO CORRE

Luigi Mascheroni per “Il Giornale - cronaca di Milano”

L’ultimo a entrare in sala è il primus di Milano, che non è il sindaco Beppe Sala (c’è anche lui, accompagnato), ma Urbano Cairo, che è pure torinese. Se Dagospia è il kamikaze romano del contropotere giornalistico, il Kaiser del Corriere della sera è il re dell’establishment mediatico milanese. Milano, Roma. Roma, Milano.

Benvenuti alla «prima» milanese del film - metà documentario, metà trattato antropologico - Roma, santa e dannata, discesa lungo il Tevere nella notte romana dove Roberto D’Agostino e Marco Giusti regia di Daniele Ciprì - raccontano storia, cronaca, misteri, aneddoti, scandali e protagonisti di una città sacra e puttana, di giorno Gerusalemme, di notte Babele. Dal Tevere risalendo i Navigli, il film di D’Agostino ha raccolto ieri sera al cinema Anteo - sala Astra, piena di stelle e Stella Pende, 180 posti sold out - la meglio Milano capital, corrispettivo della Capitale cafonal.

Roma dannata, Milano impegnata. A baciare l’anfibio a Roberto D’Agostino, un po’ per gentilezza, un po’ fare presenza, c’erano tutti. Una lista più lunga dei 91 minuti del film. Mezzo giornalismo milanese (a proposito, uno dei temi del film è il sottopotere e i rapporti con la politica e l’economia): i vertici delle reti Mediaset, Paolo Liguori, Renato Farina, Candida Morvillo, Giuseppe Cruciani, Panza, la Lucarelli, Natalia Aspesi (lo chic adora il cafonal)...

C’è Gianni Barbacetto del Fatto quotidiano che potrebbe mettersi a scrivere un pezzo di giudiziaria su quelli seduti dietro di lui: Formigoni (accompagnato), Sergio Cusani, Carlo Sama (il cognato di Raul Gardini)... C’è la Milano dei Maranghi, dei Rizzoli, dei Brivio-Sforza, dei Moretti della Gio Moretti, dei Carlo Ferltrinelli.

C’è la Milano intellettuale: Andrée Ruth Shammah, il «Professore» Gian Arturo Ferrari, il Signore dell’Opera Alberto Mattioli, anche se il più alto in grado fra gli scrittori presenti è Antonella Boralevi, ed è in qualche modo il segnale della decadenza di Milano.

Roma, santa e dannata è un ritratto d’autore di una città- Romafacile da amare, ma che non solo è impossibile capire, è inutile. E qui c’è tutta la Milano che è difficile da amare, ma facilissima da riconoscere.

C’è Antonio Ricci, c’è Paola Barale con le treccine, c’è Linus (accompagnato), c’è Chiara Boni (accompagnata), c’è un noto influencer che ha un account dedicato alle influencer, c’è il regista Luca Guadagnino, palermitano di nascita e lombardo di rinascita, c’è Michela Moro, c’è Victoria Cabello, ci sono antiquari, produttori, stilisti...

Fra le tante, troppe, differenze fra Roma e Milano, è che la prima inizia a vivere quando inizia la notte, la seconda alle dieci e mezzo di sera (undici, va’..) è già a letto a dormire.

Il film finisce che sono quasi le 23. Uno dei riti di Dagospia è il buffet. C’è giusto il tempo per quello, all’Osteria del cinema. Dopo, se ci si vuole divertire, bisogna tornare a Roma. Santa e dannata.

2 – LA ROMA RACCONTATA DA D’AGOSTINO SBARCA A MILANO

Candida Morvillo per il “Corriere della Sera”

Quando entra la signora del teatro milanese Andrée Ruth Shammah, Roberto D’Agostino — pastrano nero, catene alle orecchie, camicia aperta sui tatuaggi — si stende ai suoi piedi. Tutto attorno, una folla di milanesi eccellenti si pigia per entrare alla prima di Roma Santa e Dannata , il docufilm che il fondatore di Dagospia ha scritto con Marco Giusti e che, diretto da Daniele Ciprì, narra la vita notturna della capitale tra potere politico e religioso.

Andrée e Roberto si abbracciano, lei prova a ricambiare la genuflessione, poi lui le fa: «Sono in apprensione, gioco fuori casa». Andrée: «Anche a me è successo quando sono andata a presentare il Franco Parenti a Roma». Dago: «Hai fatto male: a Roma se ne fregano di tutti, pure di te».

Sono le 21 e 15 al cinema Anteo quando si trovano faccia a faccia le notti di Roma e quelle di Milano. Le prime sfrenate, infinite, finanche grottesche, le seconde «è stata una bella serata, alle undici eravamo già a casa». Il sindaco Beppe Sala arriva mano nella mano con la compagna Chiara Bazoli, c’è il banchiere Massimo Ponzellini e c’è Paola Barale.

C’è il presidente di Rcs Urbano Cairo e ci sono tanti volti Mediaset. Paolo Liguori si guarda intorno: «I milanesi sono come i romani, la sera escono per farsi vedere».

Ci sono da una parte la città della moda, del design e dello chic e dall’altra quella del Cafonal e della Grande Bellezza. Qui le signore vestono minimal, come Lina Sotis in bordeaux; mentre sullo schermo, sfoggiano lustrini e diamanti grossi come lampadari di Murano. Lì c’è gente che vive di notte, qui in sala si affolla il ceto produttivo del Paese.

Sono attesi banchieri, finanzieri, industriali, ma Marco Tronchetti Provera, Francesco Micheli non si vedranno. C’è invece l’ex governatore Roberto Formigoni alla prima uscita pubblica dopo aver scontato la pena per corruzione. C’è Melania Rizzoli che è stata assessore in Lombardia e deputata a Roma e c’è la marchesa Marta Brivio Sforza. Le chiedi perché a Milano non c’è la vita notturna di Roma e lei: «C’è, invece: è nascosta nei grandi palazzi». Ma la guardano tutti dubbiosi, forse invidiosi.

Dopo il film, si va al buffet, il luogo che, stando al Dagopensiero, a Roma esprime lo spirito di una città dedita fare affari e baldoria purché ci sia una tartina. A Milano, all’Osteria del Cinema Miro, ci sono pasta e gin tonic.

L’idea del gin tonic è di Piero Maranghi, sorprendente anfitrione di Dago, direttore ed editore di Classica HD su Sky e regista d’opera, antica borghesia milanese, pronipote dell’architetto Piero Portaluppi. Dopo una pasta veloce i più scappano a casa, non sono più le undici, ma è un’eccezione.

