FUNERALINO – C’ERANO PIÙ ASSENTI CHE PRESENTI ALL’ULTIMO SALUTO A CESARE ROMITI, A CETONA: NESSUN POLITICO NÉ RAPPRESENTANTI DI FCA, MA SOLO UNA BANDIERA DELLA FIAT E POCHI AMICI – C'ERANO MARISELA FEDERICI E IL PRESIDENTE DELL’OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI EDITORI, ANDREA CECCHERINI E... – VIDEO: IL SERVIZIO DEL TG2

CESARE ROMITI, IL SERVIZIO DEL TG2 PER I FUNERALI A CETONA

registro delle firme

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Cesare Romiti, i funerali a Cetona: sepolto accanto alla moglie Gina

Danilo Taino per www.corriere.it

Nemmeno un politico al funerale del top manager italiano forse più «politico» degli scorsi decenni. Nella parrocchia di San Michele Arcangelo, a Cetona, ieri si sono raccolti la famiglia di Cesare Romiti, parecchi amici di una vita, romani, milanesi, torinesi, toscani, un drappello di giornalisti.

rappresentanza fiat foto di bacco

Doveva essere una cerimonia privata e così è stato. Probabilmente all'ex amministratore delegato della Fiat ed ex presidente del Corriere della Sera , morto martedì a 97 anni, sarebbe piaciuto questo addio: commosso, senza rumore, nella cittadina del senese dove amava il suo podere, La Taragna, e dove aveva scelto di essere sepolto. E ai politici di oggi, piuttosto lontani dal suo mondo e dalla sua idea di vita pubblica, avrebbe avuto poco da dire.

antonella e piergiorgio romiti foto di bacco

I figli, Maurizio e Piergiorgio, erano decisamente provati mentre ascoltavano le parole dei due sacerdoti - entrambi Don Piero, uno parroco di Cetona e l'altro una conoscenza di vecchia data - che salutavano loro padre. Don Piero, l'amico, ha raccontato di avere conosciuto Romiti nel 1979, in Argentina, anni bui di dittatura, e di avere beneficiato del suo aiuto (una chiesa nelle favelas).

marisela federici con il figlio eduardo foto di bacco (1)

Tra gli amici, un saluto commosso lo ha pronunciato Toni Concina, comunicatore e già sindaco di Orvieto, il quale ha raccontato di avere pranzato a casa di Romiti, lo scorso 14 luglio, e di avere trovato il grande manager, temuto da sindacati e politici quando era potente, indebolito fino alle lacrime. E un saluto pubblico non meno commosso lo hanno rivolto Paolo, a nome di tutti i nipoti, e Thea Navarro, amica delle giornate trascorse a Cetona.

antonella romiti foto di bacco

Sul sagrato, per qualche minuto, c'è stata la bandieradella Fiat. In chiesa, l'ex presidente della Confindustria Giorgio Fossa e l'ex banchiere, anch'egli un tempo uomo Fiat, Davide Croff. Ma Romiti non è stato solo il manager che ha segnato un'epoca. Giocava a carte, si è ricordato ieri: per vincere. Frequentava i salotti: a salutarlo c'erano Marisela Federici e Sandra Carraro.

maurizio romiti foto di bacco

Ed era interessato alle nuove generazioni: l'Osservatorio Permanente Giovani Editori, che Romiti aveva contribuito a fondare e poi aveva sempre sostenuto, era presente con il suo presidente Andrea Ceccherini. Nessun politico: i leader di partito Romiti li aveva frequentati quando doveva, ci aveva litigato e fatto accordi. Ma il suo era un mondo diverso da quello d'oggi. E' giusto così.

giorgio fossa e moglie foto di bacco giorgio fossa intervistato foto di bacco susanna ippolito in concina foto di bacco sergio auci foto di bacco roberto cottini sindaco di cetona foto di bacco andrea ceccherini paolo franchi foto di bacco il feretro di romiti lascia la chiesa foto di bacco partecipanti al funerale di cesare romiti foto di bacco (5) andrea ceccherini foto di bacco giovanni pocaterra marisela federici foto di bacco sandra carraro foto di bacco partecipanti al funerale di cesare romiti foto di bacco (4) carlo lefebvre e denise pardo foto di bacco giuseppe recchi foto di bacco sandra carraro foto di bacco (2) paolo franchi david croft tony concina foto di bacco piergiorgio romiti foto di bacco il feretro di cesare romti entra in chiesa foto di bacco denise pardo foto di bacco la chiesa di cetona san michele arcangelo foto di bacco don piero barbieri foto di bacco marisela federici con il figlio eduardo foto di bacco (2) marisela federici col figlio eduardo foto di bacco maria benelli berta zezza foto di bacco paolo franchi foto di bacco toni concina foto di bacco partecipanti al funerale di cesare romiti foto di bacco (3) toni concina andrea ceccherini foto di bacco piergiorgio romiti e la moglie antonella foto di bacco partecipanti al funerale di cesare romiti foto di bacco (2) balsano foto di bacco marisela federici foto di bacco roberto cottini marisela federici e la vigilessa foto di bacco sergio recchi foto di bacco l ultimo viaggio di cesare romiti foto di bacco partecipanti al funerale di cesare romiti foto di bacco (1) il notaio giovanni pocaterra foto di bacco piergiorgio romiti foto di bacco (2)