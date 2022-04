FUNERALINO - L’ULTIMO SALUTO (ROMANO) A DONNA ASSUNTA ALMIRANTE: UN GRUPPO DI NOSTALGICI ALZA IL BRACCIO PER L’ADDIO ALLA MOGLIE DEL LEADER DEL MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO, AL GRIDO DI “CAMERATA ASSUNTA, PRESENTE”, “LA FIAMMA NON SI È MAI SPENTA” - PRESENTI TUTTI I COLONNELLI DI “FRATELLI D’ITALIA” E VARI EX: GIORGIA MELONI, LA RUSSA, RAMPELLI, ALEMANNO, MUSUMECI, MA ANCHE GASPARRI E ROTONDI - VIDEO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Diana Romersi per www.corriere.it

saluto nostalgico per donna assunta almirante (3)

«Camerata Assunta Almirante, presente!», il comando prima detto da pochi, quasi a bassa voce, poi con sempre più audacia. L’ultimo saluto a Raffaela Stramandinoli, moglie del leader del Movimento sociale italiano Giorgio Almirante, si conclude con il braccio teso. Davanti alla Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo, sono le mani che si sollevano, una dopo l’altra, per il saluto romano a dare man mano coraggio a chi non rinnega il proprio passato fascista e, anzi, preferisce ostentarlo. Davanti al feretro coperto dalla bandiera tricolore un militante in polo nera commenta: «La fiamma non si è spenta».

lorenzo pompei mattia de medici foto di bacco

In una piazza assolata e nuovamente percorsa da turisti, i primi ad arrivare insieme al feretro di Assunta Almirante erano stati i figli Marco, Leopoldo e Marianna De’ Medici, accompagnati da nipoti, familiari, amici come la vedova del senatore Italo Viglianesi. Assente per malattia la figlia Giuliana De’ Medici. Pochi inizialmente i vecchi nostalgici con mascherine e bandiere tricolori ad aspettare l’inizio delle celebrazioni, molti di più i politici ad affacciarsi dentro la navata.

mattia de medici foto di bacco

L’ex governatore del Lazio, Francesco Storace, ha infilato il portone della chiesa senza parlare e con gli occhi lucidi. E a dire addio alla centenaria Assunta Almirante sono arrivati anche la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, l’ex sindaco Gianni Alemanno, i vicepresidenti di Camera e Senato, Ignazio La Russa e Fabio Rampelli. Domenico Gramazio sotto il colonnato apre la bandiera italiana a favore di telecamere. Poi, ancora, i leghisti Mauro Lucentini e Francesco Lollobrigida, di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, i forzisti Maurizio Gasparri e Gianfranco Rotondi e il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci.

giorgia meloni foto di bacco (2)

«Teneva ai valori veri della destra, ha sempre contrastato qualsiasi tendenza al compromesso, verso il mondo moderato», ha detto l’ex sindaco di Roma Alemanno. Durante le celebrazioni, è stata la lettera del nonno Giorgio Almirante, letta dal nipote Gabriele, a provocare commozione e applausi nella chiesa gremita. «Lotto disperatamente perché tu non mi lasci», scrisse Almirante alla sua Assunta, «donna libera e anticonformista».

