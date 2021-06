INDOVINA CHI VIENE AL CENACOLO DELL'ULTIMO GRILLINO TENDENZA CASALEGGIO? A ROMA, SULL’APPIA ANTICA, IL VISPO ARTURO ARTOM HA ATTOVAGLIATO PIETRO SEBASTIANI, AMBASCIATORE ITALIANO PRESSO LA SANTA SEDE, SERENA BORTONE IN ROSA, RICCARDO LUNA, JEAN-CHRISTOPHE BABIN, CEO DI BULGARI – TUTTI PAZZI PER LE CURVE PERICOLOSE DI SILVIA SALIS, SPOSA DI FAUSTO BRIZZI E APPASSIONATA AL LANCIO DEL MARTELLO,OGGI VICEPRESIDENTE DEL CONI…

serena bortone in rosa foto di bacco

Luciano Di Bacco per Dagospia

Ivan Rota per Dagospia

Il primo Cenacolo di Arturo Artom a Roma si è svolto al Colombario dei Liberti di Augusto sull'Appia Antica. Accolti dalla padrona di casa Micaela Pellegrini e dall'Ad di Retelit Federico Protto, gli ospiti hanno regalato aneddoti sulla propria vita e si sono scambiati visioni sul futuro.

Ad aprire la serata Jean-Christophe Babin, Ceo di Bulgari, che ha rimarcato le origine romane dell'azienda e ha invitato i partecipanti all'apertura del nuovo Hotel Bulgari a Roma, realizzato in soli 2 anni di lavori.

Poi Serena Bortone, ha illustrato la ricetta del successo del pomeriggio su Rai1 dialogando con Massimiliano Montefusco, Ad di Rds. Parentesi sul digitale con Barbara Carfagna e Riccardo Luna a confronto con Federico Protto, che ha ricordato come Retelit sia proprietaria di uno dei più importanti cavi sottomarini al mondo che unisce l'Asia all'Europa, e Paolo Solferino, Ad di Vitrociset.

silvia salis riccardo luna arturo artom foto di bacco

Da registrare anche il dialogo tra Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro e Arianna De Leo, responsabile dell'area Filantropia strategica dell'UNICEF.

Silvia Salis ha ricordato come da figlia del custode di un campo di atletica si sia appassionata da bambina al lancio del martello, fino a vincere decine di campionati nazionali ed essere stata ora nominata vicepresidente del Coni.

Conclusione con Angelo Argento, presidente di Cultura Italiae in dialogo con Pietro Sebastiani, Ambasciatore italiano presso la Santa Sede.

