INSTAGRAM VUOLE RINCOGLIONIRE I RAGAZZINI? - IN AMERICA SI INDAGA SULLE MODALITÀ CON CUI ZUCKERBERG ACCALAPPIA I GIOVANI E SUI POTENZIALI DANNI CHE PUÒ CAUSARE: L'OBIETTIVO SAREBBE QUELLO DI AUMENTARE LA FREQUENZA E LA DURATA DEL TEMPO TRASCORSO DAI MINORI SULL'APP - "META" PROVA A RESPINGERE LE ACCUSE: "SIAMO STATI UNA GUIDA NELLA LOTTA AL BULLISMO E NEL SOSTENERE LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ CON PENSIERI SUICIDI, DI AUTOLESIONISMO E DISTURBI ALIMENTARI"

Articolo del “Financial Times” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Una coalizione bipartisan di procuratori generali degli Stati Uniti sta indagando su come Facebook si rivolge ai giovani sulla sua app di condivisione foto Instagram e sui potenziali danni che può causare.

Almeno nove stati stanno esaminando se Facebook ha violato le leggi statali sulla protezione dei consumatori e "messo il pubblico a rischio" promuovendo Instagram a bambini e giovani adulti, "pur sapendo che tale uso è associato a danni alla salute fisica e mentale", secondo Maura Healey, procuratore generale del Massachusetts.

L'indagine si concentra in particolare sulle tecniche utilizzate da Facebook - che ha recentemente ribattezzato la sua società madre in Meta - per aumentare la frequenza e la durata del tempo trascorso dai giovani sull'app.

"Oggi sono a capo di una coalizione a livello nazionale per arrivare al fondo dell'impegno di questa società con i giovani utenti, identificare qualsiasi pratica illegale e porre fine a questi abusi per sempre", ha detto Healey in una dichiarazione. "Meta non può più ignorare la minaccia che i social media possono rappresentare per i bambini a beneficio della loro linea di fondo".

Altri procuratori generali coinvolti sono quelli della California, Florida, Kentucky, Nebraska, New Jersey, New York, Tennessee e Vermont.

L'indagine arriva dopo un rapporto del Wall Street Journal, basato su documenti trapelati da Frances Haugen, whistleblower di Facebook, che ha mostrato che la ricerca interna della società aveva trovato Instagram ha avuto un effetto misto sulla salute dei giovani - qualcosa che la società aveva rifiutato di riconoscere pubblicamente.

Mentre alcuni utenti che soffrono di solitudine hanno riportato un'esperienza positiva utilizzando Instagram, per esempio, è stato anche trovato per approfondire la preoccupazione delle ragazze adolescenti con l'immagine del corpo.

I documenti, visti in forma ridotta dal Financial Times, rivelano anche che il ritmo di crescita di Facebook tra gli utenti in mercati chiave come gli Stati Uniti sta rallentando. In particolare gli utenti più giovani stanno trascorrendo meno tempo su Instagram e producendo meno contenuti, attirati dai rivali come l'app di video in forma breve TikTok. Facebook ha precedentemente contestato la presentazione del Journal della sua ricerca.

Facebook ha detto giovedì: "Queste accuse sono false e dimostrano una profonda incomprensione dei fatti. Mentre le sfide nel proteggere i giovani online hanno un impatto sull'intera industria, abbiamo guidato l'industria nella lotta contro il bullismo e nel sostegno alle persone che lottano con pensieri suicidi, autolesionismo e disturbi alimentari".

La società ha aggiunto che stava costruendo "nuove funzionalità per aiutare le persone che potrebbero avere a che fare con confronti sociali negativi o problemi di immagine corporea", e nuovi controlli di supervisione dei genitori.

Le richieste di migliorare le protezioni per i bambini sulle app dei social media hanno preso piede quest'anno. In un'udienza della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Facebook, Jack Dorsey di Twitter e Sundar Pichai, amministratore delegato di Google, hanno affrontato molteplici accuse che le loro piattaforme sono deliberatamente progettate per far appassionare precocemente i giovani utenti, seguire i bambini online ed esporli a contenuti tossici e predatori.

Facebook ha sospeso i piani a settembre per lanciare Instagram Kids, una versione dell'app per i minori di 13 anni, a seguito di un contraccolpo del pubblico, dei membri del Congresso e di una coalizione bipartisan di 44 procuratori generali, per preoccupazioni simili.

Tuttavia, l'azienda ha rifiutato di abbandonare del tutto i piani, sostenendo che la pausa gli avrebbe permesso di avere più tempo per incorporare il feedback dei politici, dei genitori e degli attivisti per la sicurezza dei bambini.