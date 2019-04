“AGO” NEL CUORE - SERATA-OMAGGIO PER AGOSTINO DI BARTOLOME, IL CAPITANO DELLA ROMA DEL SECONDO SCUDETTO I – INSIEME ALLA MOGLIE MARISA E AL VICE DI LIEDHOLM TESSARI, ANCHE I “RIFORMISTI GIALLOROSSI” LUCIO CARACCIOLO E PAOLO FRANCHI E IL GRANDE LORIS BONI - I RICORDI, LE BATTUTE, GLI SCHERZI E QUEL SOPRANNOME "BUM BUM": GLIELO MISE ENRICO MAIDA E SI RIFACEVA ALLA POTENZA DEL... - VIDEO

Luciano Di Bacco per Dagospia

Claudio Ciminiello per www.ilquotidianodellazio.it

marisa di bartolomei e marco capretti foto di bacco (3)

E’ stata celebrata giovedì sera, 17 aprile, al Puff, il teatro del compianto Lando Fiorini, autore di uno degli inni della Roma calcio, una serata dedicata ad Agostino Di Bartolomei, organizzata dall’ Associazione Italiana Roma Club 1971. Sono intervenuti personaggi del mondo dello Sport, ex compagni di Squadra e tanti supporter da tutta Italia. Tra gli altri, la sig.ra Marisa Di Bartolomei, l’indimenticabile allenatore in seconda della Roma di Nils Liedholm, Luciano Tessari, Loris Boni e il telecronista Giorgio Martino. Agostino Di Bartolomei, ricordiamolo, è stato un grande calciatore, capitano della Roma del secondo scudetto. Un vero Capitano. Un uomo straordinario e di rara intelligenza. La sua perdita è stata incolmabile per la Roma e per tutto il Calcio italiano.

luciano tessari giorgio martino stefano arciero marisa di bartolomei loris boni guglielmo bacci francesco goccia marco capretti foto di bacco

loris boni agostino di bartolomei e l arbitro gonella

Con Lui ho condiviso una storia calcistica quasi simile. Siamo stati tutti e due nel settore giovanile della Roma. Di Bartolomei come calciatore e Io come medico sportivo. Abbiamo raggiunto la Prima Squadra della Roma. Agostino naturalmente come calciatore, mentre Io come addetto alle PR della Roma per la Coppa dei Campioni. Eravamo tutti e due stimati dall’inarrivabile Nils Liedholm, uno dei più grandi allenatori del secolo scorso e forse di tutti i tempi. Insieme lo abbiamo poi seguito al Milan. Di Agostino ricordo due o tre cose interessanti. Ho seguito molti allenamenti della Roma e una cosa mi aveva colpito più di tutte. Il modo di calciare di Agostino. Ho visto Agostino allenare i portieri della Roma sui calci di rigore e l’ho visto calciare con una potenza terrificante. Il pallone arrivava in porta con una tale velocità che compiva addirittura un percorso a zig e zag!

luciano tessari con la moglie marisa di bartolomei laura canali paolo franchi lucio caracciolo foto di bacco

Ricordo poi che nel pullman che portava la Roma allo Stadio Olimpico, durante le partite casalinghe della Coppa dei Campioni, Agostino si sedeva spesso accanto a me, e, dato che era il Capitano della Squadra, era come mandare, ai compagni di squadra, un segnale di rispetto per me che ero giovanissimo, e di questo gliene sarò per sempre grato. Una volta gli chiesi cosa ne pensava del soprannome che gli aveva dato Enrico Maida, vice Direttore del Corriere dello Sport.

luciano tessari foto di bacco

Vale a dire Agostino "Bum Bum" Di Bartolomei, che si rifaceva alla potenza del pugile Ray "Bum Bum" Mancini. Agostino mi rispose che gli piaceva moltissimo. Per finire desidero ricordare che nonostante fosse una persona seria amava anche scherzare e fare battute. Quando incrociammo, per esempio, un imprenditore allo Stadio Olimpico che aveva un cognome che terminava con un accento sulla O finale. Disse rivolto a me sorridendo quello è "...ò, ...ò lo sconto non ti fo". E fece ridere pure me.

