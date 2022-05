“BASTA CON LA CASTA, I POSTI D’ONORE, LE MANIFESTAZIONI VIP: MA QUELLO IN PRIMA FILA AGLI INTERNAZIONALI È CONTE? AH, ECCO” – IL FEROCE TWEET DI PIROSO SU "GIUSEPPI" CHE NON SI SCHIODA DALLA SEGGIOLA (FORSE PER NON USCIRE DALL’INQUADRATURA DURANTE LA PREMIAZIONE?) – ECCO CHI C’ERA IN TRIBUNA VIP AL CENTRALE – CAZZULLO ESALTA SCHWARTZMAN-ISNER, LA STRANA COPPIA DEL DOPPIO: “NON HANNO MAI VINTO UNO SLAM NÉ MAI LO VINCERANNO: UNO È TROPPO PICCOLO, L'ALTRO È TROPPO LENTO. MA LA LORO STORIA DIMOSTRA CHE…” – LA RISPOSTA DI DJOKOVIC A TSITSIPAS -VIDEO+FOTO BY MEZZELANI

DAGONEWS: GIUSEPPE CONTE IN PRIMA FILA AGLI INTERNAZIONALI

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/flash-quando-si-dice-essere-attaccati-poltrona-letteralmente-310238.htm

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Aldo Cazzullo per il “Corriere della Sera”

Tifo indiavolato al Foro Italico.

giuseppe conte e olivia paladinomezzelani gmt021

Non per la finale del singolare, che ha confermato che senza Alcaraz e con Nadal zoppo (qualsiasi altro atleta giovedì sera si sarebbe ritirato, mentre Rafa ha onorato il campo di Roma sino in fondo) Djokovic è ancora imbattibile. Il tifo più acceso si è visto e sentito per la finale del doppio.

È accaduta una cosa meravigliosa, e non solo per i fotografi: il tennista più piccolo del circuito, Diego Schwartzman, ha giocato il torneo - arrivando sino in fondo - con John Isner, che contende a Reilly Opelka e Ivo Karlovic il primato del tennista più alto. Schwartzman dichiara un metro e settanta, ma a occhio esagera parecchio. Isner è due metri e 8 centimetri e pesa 111 chili, quasi il doppio del compagno: potrebbe prenderlo in braccio, tipo Crosetto con la Meloni.

giuseppe conte e olivia paladinomezzelani gmt019

Fisicamente ricorda un diplodoco, il gigantesco dinosauro erbivoro, dalla testa piccola in confronto al corpo; oltretutto ha un carattere dolcissimo, non proprio da combattente. Ma la scelta di giocare insieme è fatta apposta per evitare di inoltrarsi nelle discussioni sul fisico, sulle attitudini, sulla natura. Sia Schwartzman sia Isner sono stati tra i primi dieci del mondo.

giuseppe conte e olivia paladino mezzelani gmt031

Né Schwartzman né Isner hanno mai vinto uno Slam né mai lo vinceranno, e il motivo è evidente: uno è troppo piccolo, l'altro è troppo lento. Ma la loro storia dimostra che chiunque può giocare a tennis, chiunque può fare sport. Essere alti il giusto e magri il giusto aiuta; ma non è necessario. La loro amicizia intelligente - Diego è uno dei giocatori tatticamente più forti, e fuori dal campo se la cava bene con le parole - non è stato solo il modo per attrarre l'attenzione sul doppio, di solito negletto; è il modo per dire ai ragazzi che nessuno in realtà è troppo basso e troppo alto, che la testa e il cuore contano più di qualsiasi altra cosa.

giuseppe conte e olivia paladino mezzelani gmt030

Oltretutto - lo si vedeva a occhio nudo - si sono divertiti. Poi il tennis com' è noto l'ha inventato il diavolo, e sul match-point a proprio favore Schwartzman ha sbagliato il suo colpo più sicuro, la risposta, fallendo l'occasione di battere la coppia croata, che del doppio è specialista. Diego&John non hanno vinto gli Internazionali d'Italia. Ma hanno gettato un seme.

raffaella meneschincheri foto mezzelani gmt 109 raffaella meneschincheri foto mezzelani gmt 107 giorgio e raffaella meneschincheri foto mezzelani gmt 104 giorgio e raffaella meneschincheri foto mezzelani gmt 102 giorgio e raffaella meneschincheri foto mezzelani gmt 101 giorgio e raffaella meneschincheri foto mezzelani gmt 103

zingaretti cozzoli vezzali foto mezzelani gmt 083 valentina vezzali foto mezzelani gmt 056 vip foto mezzelani gmt 00 roberto gualtieri alessandro onorato foto mezzelani gmt 080 roberto gualtieri e alessandro onorato foto mezzelani gmt 098 giuseppe conte e olivia paladino mezzelani gmt027 gianni e laura rivera foto mezzelani gmt diego nepi e caterina giusti foto mezzelani gmt 119 fratelli zingaretti foto mezzelani gmt040 giulio napolitano foto mezzelani gmt 070 diego nepi e caterina giusti foto mezzelani gmt 117 diego nepi e caterina giusti foto mezzelani gmt 118 diego nepi e caterina giusti foto mezzelani gmt 116 fratelli zingaretti foto mezzelani gmt039 giulio napolitano foto mezzelani gmt 058 diego nepi e caterina giusti foto mezzelani gmt 115 giulio napolitano foto mezzelani gmt 060 giuseppe conte e olivia paladino mezzelani gmt018 giuseppe conte e olivia paladino mezzelani gmt022 diego nepi e caterina giusti foto mezzelani gmt 112 diego nepi e caterina giusti foto mezzelani gmt 113 diego nepi e caterina giusti foto mezzelani gmt 114 giuseppe conte e olivia paladino mezzelani gmt023 giuseppe conte e olivia paladino mezzelani gmt024 diego nepi e caterina giusti foto mezzelani gmt 111 diego nepi e caterina giusti foto mezzelani gmt 110 caterina giusti foto mezzelani gmt 122 carolina morace max giusti foto mezzelani gmt 100 chiara appendino luigi carraro foto mezzelani gmt 071 carolina morace e max giusti foto mezzelani gmt 062 giuseppe conte e olivia paladino mezzelani gmt026 giuseppe conte e olivia paladino mezzelani gmt028 chiara appendino luigi carraro foto mezzelani gmt 072 carolina morace e max giusti foto mezzelani gmt 061 giuseppe conte e olivia paladino mezzelani gmt029 angelo binaghi roberto gualtieri alessandro onorato foto mezzelani gmt 053 angelo binaghi roberto gualtieri alessandro onorato foto mezzelani gmt 055 gualtieri nepi onorato foto mezzelani. annarita romano foto mezzelani gmt001 vincenzo martucci e ferdinando mezzelani binaghi gualtieri nepi foto mezzelani gmt 088 giuseppe conte e olivia paladino mezzelani gmt020 stefanos tsitspas foto mezzelani gmt118 nole djokovic foto mezzelani gmt106 stefanos tsitspas foto mezzelani gmt115 giuseppe conte e olivia paladino mezzelani gmt025 roberto gualtieri e alessandro onorato foto mezzelani gmt 099 simone guerrini gianni e laura rivera foto mezzelani gmt 086 nole djokovic foto mezzelani gmt104 valentina vezzali angelo binaghi foto mezzelani gmt 079 nole djokovic foto mezzelani gmt102 nole djokovic foto mezzelani gmt103 vip foto mezzelani gmt 074 vito cozzoli e valentina vezzali foto mezzelani gmt 075 nole djokovic foto mezzelani gmt098 nole djokovic foto mezzelani gmt101 swiatek vince il torneo foto mezzelani gmt194 vito cozzoli premia la jabeur foto mezzelani gmt209 swiatek vince il torneo foto mezzelani gmt197 nole djokovic foto mezzelani gmt096 swiatek vince il torneo foto mezzelani gmt167 swiatek vince il torneo foto mezzelani gmt193 vito cozzoli e valentina vezzali foto mezzelani gmt 076 swiatek vince il torneo foto mezzelani gmt159 ISNER E SCHWARTZMAN 1 ISNER E SCHWARTZMAN 3 vito cozzoli valentina vezzali foto mezzelani gmt 090 vito cozzoli valentina vezzali foto mezzelani gmt 091 swiatek vince il torneo foto mezzelani gmt160 ISNER SCHWARTZMAN nicola zingaretti foto mezzelani gmt 048 nicola zingaretti con la moglie foto mezzelani gmt 065 riccardo mezzelani nicola pietrangeli foto mezzelani gmt 096 riccardo e ferdinando mezzelani nicola pietrangeli foto mezzelani gmt 097 nicola pietrangeli foto mezzelani gmt 094 massimo caputi foto mezzelani gmt 066 nello talento foto mezzelani gmt035 luca zingaretti foto mezzelani gmt 050 nicola zingaretti ed angelo binaghi foto mezzelani gmt 051 zingaretti cozzoli vezzali foto mezzelani gmt 082 lea pericoli foto mezzelani gmt 073 nicola zingaretti ed angelo binaghi foto mezzelani gmt 052 vito cozzoli valentina vezzali foto mezzelani gmt 092 zingaretti cozzoli vezzali binaghi foto mezzelani gmt 084