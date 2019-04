1 – LUCIO PRESTA CONTRO HEATHER PARISI: “È MALATA E HA FATTO UNA COSA CHE NON DOVEVA FARE AI MIEI FIGLI”. LEI REPLICA: “SUA AMICIZIA PIÙ MARCIA DEL SUO ODIO”

Da www.ilfattoquotidiano.it

paolo bonolis lucio presta (1) foto di bacco

Heather Parisi “è un’amica” ma è “ammalata di una tipica sindrome dei nostri tempi, il complottismo compulsivo“. Lo ha detto Lucio Presta, agente di tanti personaggi dello spettacolo, ospite di AdnKronos Live. “Heather è ammalata di una tipica sindrome dei nostri tempi, il complottismo compulsivo.

Vede che il mondo è quasi sempre schierato dalla parte opposta a dove si trova lei. Non era così, ho cercato di dirglielo con parole dolce e non ci sono riuscito. Poi lei ha fatto una cosa che non avrebbe dovuto fare non a me ma ai miei figli, che l’hanno chiamata zia per tutta la vita, e i ragazzi hanno ritenuto che fosse giusto che questa cosa finisse in un’aula di tribunale. E lì che sta”, ha concluso Presta.

paola perego lucio presta foto di bacco

Non si è fatta attendere la replica di Heather Parisi, che su Twitter si è scagliata contro il manager dei vip: “Ma lo scribacchino che mi definisce ‘un’amica alla quale ho detto parole dolci senza riuscire’ è lo stesso di ‘giuro su quello che ho più caro che la sputtanerò ovunque per il suo privato?’ E ci credo che non è riuscito! L’amicizia di questi personaggi è più marcia del loro odio”, ha scritto in un tweet.

Lucio Presta è stato per anni agente di Heather Parisi, oltre che della sua eterna rivale Lorella Cuccarini, e la vicenda giudiziaria a cui fa riferimento nell’intervista è una causa tra l’Arcobaleno Tre, agenzia del manager, e la showgirl in seguito alla decisione dell’agenzia di non mandare in onda il film Blind Maze, ideato e scritto dalla Parisi. In seguito la stessa Arcobaleno Tre intentò causa per diffamazione nei confronti di Parisi.

2 – LUCIO PRESTA PRESENTA IL SUO LIBRO AL CIRCOLO ANIENE

DAGONEWS

paola perego francesco cognetti foto di bacco

“Paolo Bonolis? Che fosse bravo, l’avevano capito tutti tranne il sottoscritto. Fu mia moglie Emanuela, la madre dei miei due figli, a segnalarmi quel giovane conduttore che in tv animava i pomeriggi dei bambini con un programma che si chiamava ‘Bim Bum Bam’. Mi disse: “Chiamalo subito. Non è bravo, è un fenomeno”. Al circolo Aniene Lucio Presta, produttore e agente tv, tra gli altri di Bonolis e Benigni, parla del suo libro “Nato con la Camicia”, firmato con la cugina Annamaria Matera e edito da Mondadori Electa: “Questa è la storia di Lucio e non di Presta. Stavolta racconto la metà di me che non si vede”.

Un libro sul suo lato B, quindi? “Ma non nel senso che pensate anche perché non è quello il suo punto di forza”, assicura la seconda moglie Paola Perego. Lo chiamavano “Fogliolina”, non a caso. Bastava un soffio di vento a buttarlo giù. Quando faceva il ballerino il lato b "non c’era neanche, una lastra”, si diverte Bonolis che sull’outfit scelto per la serata chiama in correità la moglie: “Mi ha addobbato come l’albero di Natale, io mi vesto a casual”.

paolo bonolis foto di bacco (1)

Si ride mentre Presta ripercorre la sua scalata iniziata con “una botta di sfiga”: la madre è morta mettendolo al mondo. “Quella notte c’era il Festival di Sanremo. Vinse ‘Romantica’ cantata da Tony Dallara e Renato Rascel, il brano che oggi canticchio sempre in ufficio…”. “Hanno vinto perché la interpretavano loro, altrimenti per come la canti tu…”, ironizza Bonolis. “Parli tu che sono 20 anni che ci propini sempre la stessa canzone (‘Stand by me’, ndr)”, ribatte un divertito Presta che rivela altri particolari della sua vita. L’infanzia a Cosenza, gli anni in collegio, la “rivalità di incomprensioni” con il padre (“Quando gli dissi che volevo ballare, mi prese da parte: ‘Non ti preoccupare, tanto tornerai con la mano tesa a chiedere l’elemosina”), gli anni da primo ballerino dei sorcini di Renato Zero negli spettacoli al teatro Tenda e in tv a ‘Fantastico’ (era quello con la telecamera sulla spalla mentre ‘Renatino’, elmo di piume in testa e ventaglio in mano, cantava ‘Viva la Rai’).

libro presentato foto di bacco

“Lo vedi adesso e fai fatica ad immaginartelo ballerino”, ridacchia Bonolis mentre Presta ricorda le parole non dette e l’ultimo abbraccio in ospedale con il padre “che quando andava al cimitero a trovare la moglie ne approfittava per rimorchiare le vedove”. Sorride il presidente del Coni Giovanni Malagò che rivendica l’amicizia con Lucio: “Il titolo del libro è per certi versi fuorviante. Chi non lo legge può pensare che Presta sia uno che abbia culo. In realtà nella sua vita gli è successo di tutto…Credo che da questo libro ne uscirà un film o una serie tv”. “I diritti sono i suoi, dunque, uscirà per forza”, gli fa eco Bonolis. “Io interpreterò Lucio da vecchio. Anche perché il sorcino non lo posso fare, al massimo la pantegana…”

