“LO SCUDETTO QUEST’ANNO ALLA ROMA? NO, MA QUANDO MAI…” VERDONE SHOW CON PIOVANI E ZEMAN AL "PREMIO COLALUCCI" AL CIRCOLO 'ANTICO TIRO A VOLO' - IL PREMIO OSCAR PIOVANI RACCONTA IL SUO PASSATO DA PICCOLO ULTRA’ QUANDO SCRIVEVA SUI MURI ‘FORZA ROMA’ – ZEMAN: "LA JUVE VINCERA’ LO SCUDETTO" – A FINE SERATA EDOARDO VIANELLO HA FATTO CANTARE A TUTTI ‘I WATUSSI’ (PARAPONZI-PONZI-PO’) – VIDEO

CARLO VERDONE AL PREMIO COLALUCCI

EDOARDO VIANELLO CANTA AL PREMIO COLALUCCI

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Dagonews

leonardo calò carlo verdone foto di bacco (2)

Da Carlo Verdone a Nicola Piovani, da Zdenek Zeman a Fabrizio Maffei. Giornalisti, sportivi e gente di spettacolo, tutti al “Circolo Antico Tiro A Volo”, nel cuore dei Parioli a Roma, per il quinto Premio Avvocato Colalucci, ideato da Guido D’Ubaldo, storica firma del Corriere dello Sport, nonché segretario generale dell’Ordine dei Giornalisti.

Tra battute, lazzi, ricordi e un sontuoso buffet, il premio, ospitato dal Circolo 'Antico Tiro a Volo', è stato l’occasione per ricordare aneddoti, storie e racconti dell’ Avv. Giuseppe Colalucci, notissimo a Roma tra gli anni 60 e 80, direttore de “Il Tifone”. Un settimanale satirico che precedette “Il Male” di Pino Zac e Vincino e “Cuore” di Michele Serra, ma in campo sportivo e particolarmente sul calcio romano.

zdenek zeman nicola piovani foto di bacco

Dopo aver premiato negli anni scorsi Carlo Paris, Franco Melli, Fabrizio Roncone, Fabrizio Bocca, Piero Mei e Gianni Melidoni, quest’anno il premio giornalistico è andato a Fabrizio Maffei, noto e apprezzato volto Rai. Maffei ha ricordato a lungo la figura dell’Avvocato giornalista in cappotto di cachemire. Un riconoscimento anche Enrico Bendoni, ex Tempo, Messaggero, Gazzetta, oggi manager sportivo.

nicola piovani giorgio averni carlo verdone guido d ubaldo simona rolandi foto di bacco

Premiati come ospiti d’onore Carlo Verdone e il maestro Nicola Piovani, entrambi romanistissimi. “Io andavo allo stadio che c’erano Pizzaballa, Losi e Manfredini. Lo scudetto quest’anno? No, ma quando mai…” ha detto Verdone. Curioso l’aneddoto raccontato dall’attore-regista, seduto al tavolo accanto a Giorgio Perinetti storico dirigente del calcio: “Vi ringrazio perché stasera ho ritrovato Giorgio Perinetti, che per un anno è stato mio compagno di classe al liceo, e per una settimana, non essendoci Christian De Sica, fu mio compagno di banco. E mi passava pure la versione di greco”.

nicola piovani giorgio averni carlo verdone guido d ubaldo simona rolandi foto di bacco (4)

“Io non capisco niente di calcio, sono un tifoso - ha detto Piovani - Da ragazzini andavamo a via Tunisi dove si diceva che c’erano i laziali a scrivere sui muri Forza Roma. Lì nasce il mio imprinting. Io sono tifoso: se il rigore è a favore nostro, c’è ed è grosso come una casa. Se è contro non c’è. Sognare si può tutto, pure il Triplete, ma io mi accontento di molto meno”.

Grandi applausi e ricordi per la Roma di Zeman. “Sono ventinque anni che sono qui, vedo con piacere che ho lasciato qualcosa”. Alla conduzione della serata insieme a Guido D’Ubaldo, Simona Rolandi della Rai. Tra gli invitati Roberto Pruzzo, Martufello, Antonio Giuliani, Dodo Chierico, Roberto Scarnecchia (ex calciatore ora noto ristoratore), Alberto Faccini, l’allenatore Stefano Colantuono, Stefano Pantano, Laura Melidoni; i giornalisti Franco Melli, Fabrizio Roncone, Ugo Trani, Andrea Balzanetti, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Verna, Marco Parsi, Fabrizio Bocca, Gianluca Moresco, Gianni Cerqueti, Marco Lollobrigida, Fabrizio Paladini, Piercarlo Presutti. A fine serata il clou, il mitico Edoardo Vianello, anche lui tra gli ospiti, ha intonato al microfono I Watussi. E tutta la platea ovviamente lo ha seguito: “Paraponzi - ponzi - pò!”

guido d ubaldo simona rolandi foto di bacco

ZEMAN

Da ansa.it

zdenek zeman foto di bacco

"La Juventus vincerà anche questo scudetto, perché ha la rosa più completa". È la convinzione di Zdenek Zeman sull'esito del campionato di Serie A dopo la 16/a giornata. "Lazio e Roma sognano lo scudetto? I punti di distacco dalla vetta sono tanti - ha osservato il boemo, a margine del 5/o Premio Colalucci, in scena nel Circolo Antico Tiro a Volo - Juventus e Inter sono in vantaggio, mentre l'obiettivo delle romane è la qualificazione in Champions League".

nicola piovani zdenek zeman foto di bacco (2)

zdenek zeman e guido d ubaldo foto di bacco (2) zdenek zeman e guido d ubaldo foto di bacco (1)

odoacre chierico guido d ubaldo foto di bacco martufello e antonio giuliani foto di bacco il tifone leonardo calò carlo verdone foto di bacco (1) manuela biancospino roberto rossi foto di bacco manuela biancospino intervista carlo verdone foto di bacco marcellino radogna fabrizio maffei foto di bacco marco lollobrigida foto di bacco marco lollobrigida edoardo vianello andrea franceschini marco parsi foto di bacco marco parsi fabrizio paladini piercarlo presutti andrea balzanetti foto di bacco giorgio martino ricorda l avvocato colalucci foto di bacco giorgio martino saluta marcellino radogna foto di bacco giorgio perinetti ugo trani zdenek zeman foto di bacco giorgio martino zdenek zeman salvatore cstello enrico bendoni foto di bacco ettore viola nicola piovani foto di bacco ettore viola roberto pruzzo foto di bacco fabrizio bocca marco parsi foto di bacco ettore viola e marcellino radogna foto di bacco carlo verdone saluta marco lollobrigida foto di bacco (2) carlo verdone salvatore castello foto di bacco carlo verdone e guido d ubaldo foto di bacco carlo verdone guido d ubaldo foto di bacco alberto faccini zdenek zeman foto di bacco andrea di santo simona rolandi foto di bacco antonio giuliani foto di bacco andrea franceschini carlo verdone foto di bacco buffet per gli ospiti (1) buffet per gli ospiti (2) buffet per gli ospiti (3) carlo verdone maurizio cenci foto di bacco carlo verdone foto di bacco carlo verdone saluta marco lollobrigida foto di bacco (1) carlo verdone guido d ubaldo simona rolandi foto di bacco (2) carlo verdone guido d ubaldo simona rolandi foto di bacco carlo verna fabrizio maffei guido d ubaldo simona rolandi foto di bacco carlo verna fabrizio maffei guido d ubaldo foto di bacco daniela bendoni foto di bacco enrico bendoni guido d ubaldo simona rolandi foto di bacco (2) edoardo vianello ugo trani foto di bacco enrico bendoni guido d ubaldo simona rolandi foto di bacco ettore viola enrico bendoni foto di bacco ettore viola fabrizio maffei foto di bacco fabrizio bocca foto di bacco fabrizio bocca ricorda l avvocato giuseppe colalucci foto di bacco fabrizio maffei e marcellino radogna foto di bacco fabrizio maffei enrico bendoni franco malli elfrida ismolli foto di bacco fabrizio paladini andrea garibaldi foto di bacco fabrizio roncone ricorda l avvocato giuseppe colalucci foto di bacco fabrizio roncone andrea garibaldi fabrizio paladini foto di bacco giorgio averni carlo verdone foto di bacco (2) francesca bendoni laura melidoni foto di bacco franco melli elfrida ismolli edoardo vianello foto di bacco gianluca moresco fabrizio bocca foto di bacco gianni cerqueti foto di bacco giorgio averni carlo verdone foto di bacco giorgio averni carlo verdone guido d ubaldo foto di bacco (2) giorgio averni carlo verdone guido d ubaldo foto di bacco giorgio averni carlo verdone salvatore castello foto di bacco giorgio averni salvatore castello foto di bacco giorgio averni roberto pruzzo carlo verdone alberto faccini foto di bacco giorgio averni saluta carlo verdone foto di bacco giorgio martino e marcellino radogna foto di bacco giorgio perinetti foto di bacco giorgio perinetti salvatore castello zdenek zeman foto di bacco giorgio perinetti ugo trani ettore viola foto di bacco guido d ubaldo nicola piovani fabrizio maffei foto di bacco giovanni ferreri foto di bacco guido d ubaldo franco melli fabrizio maffei foto di bacco guido d ubaldo roberto pruzzo foto di bacco guido d ubaldo leonardo calo foto di bacco guido d ubaldo simona rolandi foto di bacco (2) martufello e carlo verdone foto di bacco martufello e franco melli foto di bacco maurizio cenci zdenek zeman guido d ubaldo simona rolandi foto di bacco maurizio cenci zdenek zeman foto di bacco (1) maurizio cenci zdenek zeman foto di bacco (2) guido d ubaldo edoardo vianello ugo trani marcellino radogna foto di bacco guido d ubaldo ricorda l avvocato giuseppe colalucci foto di bacco guido d ubaldo ugo trani foto di bacco maurizio del fraro foto di bacco nicola piovani foto di bacco nicola piovani giorgio averni carlo verdone foto di bacco nicola piovani giorgio averni carlo verdone guido d ubaldo simona rolandi foto di bacco (3) nicola piovani guido d ubaldo foto di bacco nicola piovani guido dubaldo simona rolandi foto di bacco roberto pruzzo foto di bacco nicola piovani giorgio averni carlo verdone guido d ubaldo simona rolandi foto di bacco (1) nicola piovani giorgio averni carlo verdone guido d ubaldo simona rolandi foto di bacco (2) pierpaolo mariani foto di bacco roberto rossi carlo verdone foto di bacco roberto pruzzo antonio tempestilli foto di bacco pierpaolo mariani guido d ubaldo foto di bacco pierpaolo mariani ettore viola foto di bacco paolo assogna franco melli foto di bacco paolo assogna foto di bacco nicola piovani zdenek zeman foto di bacco (1)

titta grassi foto di bacco titta grassi carlo verdone foto di bacco stefano colantuono foto di bacco roberto scarnecchia foto di bacco roberto scarnecchia nicola piovani foto di bacco roberto scarnecchia nicola piovani guido d ubaldo foto di bacco salvatore castello antonio tempestilli foto di bacco stefano pantano carlo verdone foto di bacco zdenek zeman guido d ubaldo foto di bacco titta grassi giorgio averni foto di bacco ugo trani giorgio averni ettore viola foto di bacco zdenek zeman guido d ubaldo simona rolandi foto di bacco