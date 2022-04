MA QUANTO E' STATA "FRICCICARELLA" IN TRIBUNA E IN CAMPO ROMA-SALERNITANA – IN MONTE MARIO BEBE VIO IN LOVE E LA SOLITA GALLERIA DI SMORFIE, LINGUINE E BOCCUCCE A CULO DI GALLINA DI NOEMI BOCCHI SEDUTA A 60 METRI DA TOTTI – “TANTO ANDATE IN SERIE B”, LA FRASE URLATA DALLA PANCHINA DELLA ROMA CHE HA SCATENATO LA FURIA DI SABATINI: "COSE IGNOBILI. NON HO VINTO UN CAZZO MA HO LETTO PESSOA E SONO UNA PERSONA SERIA" - FOTO BY MEZZELANI

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Chiara Zucchelli per gazzetta.it

bebe vio in love foto mezzelani gmt126

"Di quello che può pensare Mourinho di me, visto che non ho vinto 25 titoli, non me ne frega un ca… Ma quello che è successo in campo all'Olimpico oggi è vergognoso”. Roma - Salernitana non è, evidentemente, terminata al 90’. Da una parte la discussione tra le due panchine - conclusa con le scuse di Mourinho allo staff di Nicola - dall’altra le accuse di Walter Sabatini, direttore sportivo dei campani ed ex ds dei giallorossi, nei confronti proprio della panchina romanista. Ma non per quello che è accaduto alla fine quanto, piuttosto, per l’atteggiamento che, a suo dire, Mourinho e i suoi collaboratori avrebbero avuto nei 90’ e che avrebbe condizionato il direttore di gara.

noemi bocchi foto mezzelani gmt039

"Io non sono nessuno - dice Sabatini a Dazn - e non sono un semidio come Mourinho. Ma sono inca… per quello che è successo. Con tutto il rispetto per la Roma e per il risultato devo dire che ho assistito a delle cose ignobili dal punto di vista sportivo. A ogni fallo laterale si alza tutta la panchina per pressare gli arbitri che già di loro hanno una personalità blanda. L'arbitro fischia un anticipo pulito come punizione per la Roma e poi c'è il gol. Per noi un punto sarebbe stato importante. Il calcio di rigore su Djuric (presunto fallo di Ibanez, ndr) non l'hanno voluto vedere. Tutta la panchina dentro il campo per un fallo laterale. Io perdo e so che devo perdere ma vorrei perdere in un'altra maniera".

francesco totti foto mezzelani gmt050

E ancora: "Mourinho magari di me dirà: 'Ma chi è questo? Io non ho vinto un ca… ma ho fatto molto, ho letto molto, ho letto Hemingway e Pessoa e mi curo della vita. E questa è una vita invivibile - attacca Sabatini - perché è fatta di arroganza e dislivelli. Noi vogliamo giocare, salvarci e non meritiamo questo comportamento".

bebe vio in love foto mezzelani gmt125 bebe vio in love foto mezzelani gmt124 bebe vio in love foto mezzelani gmt121 bebe vio in love foto mezzelani gmt122 noemi bocchi foto mezzelani gmt029 bebe vio in love foto mezzelani gmt123 bebe vio in love foto mezzelani gmt120 noemi bocchi foto mezzelani gmt031 noemi bocchi foto mezzelani gmt027 roma vs salernitana foto mezzelani gmt102 noemi bocchi foto mezzelani gmt025 bebe vio in love foto mezzelani gmt119 francesco totti foto mezzelani gmt049 bebe vio in love foto mezzelani gmt118 noemi bocchi foto mezzelani gmt017 noemi bocchi foto mezzelani gmt018 francesco totti foto mezzelani gmt048 francesco totti foto mezzelani gmt047 bebe vio in love foto mezzelani gmt117 noemi bocchi foto mezzelani gmt015 bebe vio in love foto mezzelani gmt116 francesco totti foto mezzelani gmt046 noemi bocchi foto mezzelani gmt016 noemi bocchi foto mezzelani gmt019 francesco totti foto mezzelani gmt045 bebe vio in love foto mezzelani gmt115 noemi bocchi foto mezzelani gmt014 noemi bocchi foto mezzelani gmt020 bebe vio in love foto mezzelani gmt113 noemi bocchi foto mezzelani gmt021 francesco totti foto mezzelani gmt073 noemi bocchi foto mezzelani gmt009 noemi bocchi foto mezzelani gmt022 noemi bocchi foto mezzelani gmt010 noemi bocchi foto mezzelani gmt023 bebe vio in love foto mezzelani gmt111 noemi bocchi foto mezzelani gmt008 noemi bocchi foto mezzelani gmt011 bebe vio foto mezzelani gmt110 noemi bocchi foto mezzelani gmt012 noemi bocchi foto mezzelani gmt013 noemi bocchi foto mezzelani gmt024 diego nepi foto mezzelani gmt072 noemi bocchi foto mezzelani gmt026 noemi bocchi foto mezzelani gmt028 mario della cioppa e diego nepi foto mezzelani gmt061 diego nepi foto mezzelani gmt071 noemi bocchi foto mezzelani gmt032 diego nepi foto mezzelani gmt069 noemi bocchi foto mezzelani gmt030 noemi bocchi foto mezzelani gmt035 zaniolo foto mezzelani gmt109 mario della cioppa e diego nepi foto mezzelani gmt059 mario della cioppa e diego nepi foto mezzelani gmt060 noemi bocchi foto mezzelani gmt033 diego nepi foto mezzelani gmt065 diego nepi foto mezzelani gmt068 noemi bocchi foto mezzelani gmt034 noemi bocchi foto mezzelani gmt037

noemi bocchi foto mezzelani gmt036 noemi bocchi foto mezzelani gmt038 roma vs salernitana foto mezzelani gmt098 dazn foto mezzelani gmt006 noemi bocchi foto mezzelani gmt040 zaniolo foto mezzelani gmt108 roma vs salernitana foto mezzelani gmt100 dazn foto mezzelani gmt005 danielle silvester foto mezzelani gmt002 prof cognetti foto mezzelani gmt076 jose mourinho foto mezzelani gmt085 jose mourinho foto mezzelani gmt084 danielle silvester foto mezzelani gmt001 jose mourinho foto mezzelani gmt081 jose mourinho foto mezzelani gmt082 jose mourinho foto mezzelani gmt080 claudio toti foto mezzelani gmt004 jose mourinho foto mezzelani gmt078 jose mourinho foto mezzelani gmt079 cosimo d ambrosio foto mezzelani gmt052 sabatini cicchitto e rinalduzzifoto mezzelani gmt003 carlo molfetta foto mezzelani gmt062 carlo molfetta foto mezzelani gmt051 bebe vio mario della cioppa foto mezzelani gmt075 bebe vio mario della cioppa foto mezzelani gmt074 sabatini foto mezzelani gmt054