eliana miglio pierfrancesco bontempi

1 - ELIANA MIGLIO: «VI RACCONTO LA FLUIDITÀ DAGLI ANNI SETTANTA AD OGGI»

Michela Proietti per www.corriere.it

Sapessi come è strano parlare di fluidità a Milano: anzi no, perché la capitale morale ha per prima azzerato le differenze di genere, promosso le unioni civili e animato il dibattito culturale sulla diversity.

Anche per questo Eliana Miglio, attrice, modella e autrice, ha ritenuto giunto il momento per ripubblicare un suo scritto, «La grande invasione delle rane» (Il Prato), che affronta il tema della identità sessuale, proprio nel momento in cui questa si forma, dunque nel passaggio dall'età infantile a quella adulta.

«Quella stagione della vita in cui si è ibridi come «tutti questi girini nello stagno»-come scrive Silvia Ronchey, bizantinista e amica della scrittrice - Sono passati quindici anni da quando è stato pubblicato per la prima volta, e oggi il tema che lo assilla e il soggetto corale che lo anima sono diventati dominanti non solo nel nostro cinema e nella nostra letteratura, ma nell'evoluzione della nostra società e dunque anche della politica».

presentazione del libro di eliana miglio a milano

A presentare questa riedizione, allo SpazioBigSantaMarta con l'autrice è intervenuta la giornalista Giulia Cerasoli, la scrittrice Sibyl von der Schulenburg con la lettura di Federica Simonelli , attrice e doppiatrice. A fine presentazione è stato offerto un cocktail che ha consentito agli ospiti di ammirare la nuova mostra di pittura allestita nello spazio con artisti dal `400 al `goo tra cui una meravigliosa tela rossa di Lucio Fontana.

simona zito

Alla presentazione sono intervenuti personaggi di spicco della «milanesità», come Paola e Guido Pennisi, della gioielleria di monili antichi di via Manzoni. «Sono cresciuta in un paese di provincia, a Luino, sul Lago Maggiore, dove i piccoli tumulti del cuore e della sessualità erano identici a quelli che si vivono oggi - spiega la Miglio-: eravamo anche noi «figli» di David Bowie. Una fase di passaggio vissuta con le stesse indecisioni e gli identici turbamenti dei ragazzi di oggi».

Dopo la fortunata presentazione milanese, c'è stata quella romana, al Cinema Farnese. Eliana Miglio si divide anche nella vita privata tra Roma e Milano. « Agnese e Anna sono due sorelle adolescenti in fasi di maturazione diverse, ma per entrambe si profilano rischi che in qualche modo le accomunano alle rane nella loro evoluzione e trasmigrazione riproduttiva».

presentazione della grande invasione delle rane a milano

«Non è di rane che parla questo libro ovviamente, ma di un importante e doloroso viaggio interiore che compiono Agnese, Anna, Clara e Luca i principali protagonisti di questa vicenda», ha scritto nella prefazione Francesco Patierno.

Figlia di padre milanese e di madre tedesca, è terzogenita dopo un fratello ed una sorella: ha vissuto tra i cinque e i quindici anni di età sulle rive del lago Maggiore, a Luino, dove a 12 anni ha lavorato come dj nell'emittente locale Radio Stereo 4. Sempre a Luino ha frequentato il primo e parte del secondo anno scolastico, per poi andare a vivere in Germania e successivamente in collegio a Cortina d'Ampezzo.

sonia raule

laura morino teso con eliana miglio

