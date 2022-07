PABLITO, L’UOMO CHE FECE PIANGERE IL BRASILE – UNA MOSTRA AL CONI CELEBRA PAOLO ROSSI A 40 ANNI DA ITALIA-BRASILE 3-2 – MALAGO’ SOTTOLINEA IL VIZIO ITALIANO DI CORRERE IN SOCCORSO DEL VINCITORE: “LA POLITICA SI AVVICINÒ ALLA NAZIONALE SOLO NEL MOMENTO DELLA VITTORIA PRIMA AVEVA CHIESTO ADDIRITTURA CHE L’ITALIA SI RITIRASSE. BEARZOT HA FATTO UN'IMPRESA STORICA CHE HA SAPUTO UNIRE UN INTERO PAESE” – I RICORDI DI TARDELLI, DELL’ARBITRO KLEIN E DELLA MOGLIE DI PAOLO ROSSI, FEDERICA CAPPELLETTI – FOTO+VIDEO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

mostra un ragazzo d oro paolo rossi (1)

(ANSA) - La vita privata, gli esordi, i tre gol al Brasile: Paolo Rossi, l'eroe del Mundial 82, viene raccontato in una mostra esposta al Salone d'Onore del Coni a 40 anni dallo storico successo dell'Italia e nata dalla collaborazione tra la Paolo Rossi Foundation e la World Camp International.

"La mostra è qualcosa di speciale, unico e commovente - apre il presidente del Coni, Giovanni Malagò - Fa riflettere che già nel 1982 c'era qualche contenzioso tra la politica e il mondo dello sport, con la politica che si è avvicinata solo nel momento della vittoria dopo aver chiesto addirittura che la Nazionale si ritirasse. Bearzot ha fatto un'impresa storica che ha saputo unire un intero Paese. L'Italia e lo sport devono essere orgogliosi di questa storia".

mostra un ragazzo d oro paolo rossi (3)

"A me Paolo manca molto, eravamo più di semplici amici. Quando lo sentivo mi migliorava la giornata, era sempre pronto a scherzare" dice Marco Tardelli. Prima dell'intervento di Gabriele Gravina, invece, è il momento di Abraham Klein, arbitro di Italia-Brasile, che come 40 anni fa nello stesso giorno e alla stessa ora, ha dato il via all'esposizione con il fischietto originale portato per l'occasione da Zurigo grazie alla collaborazione del FIFA Museum. Insomma, emozioni a non finire come racconta anche il presidente della Figc perché nel "1982 eravamo in piazza a festeggiare tanti protagonisti di quella straordinaria avventura, per me hanno rappresentato un riferimento importante".

federica cappelletti foto di bacco

Sulla mostra non ha dubbi: "E' un inno all'amore, verso la famiglia, verso i figli, verso il calcio che è parte fondamentale della nostra vita, non la esaurisce, ma la completa". La mostra 'Un ragazzo d'oro, Paolo Rossi' sarà aperta tutti i giorni dal 6 al 12 luglio presso il Salone d'Onore del Coni dalle 10 alle 17 con ingresso gratuito, dove si potrà rivivere attraverso fotografie, cimeli, interviste e la realtà virtuale chi fosse Paolo Rossi.

giovanni malago foto di bacco

"Sono emozionata - conclude la moglie Federica Cappelletti - Da quando è venuto a mancare Paolo è stato un rincorrere continuo queste iniziative per tenerlo vivo. Penso che meriti tutta la stima dei presenti e di tutte quelle persone che negli ultimi due anni mi hanno continuato a dimostrare affetto". (ANSA).

mostra un ragazzo d oro paolo rossi (15) italo cucci foto di bacco (3) federica cappelletti giovanni malago foto di bacco sergio starace foto di bacco italo cucci foto di bacco (2) gabriele gravina foto di bacco (2) federica cappelletti giovanni malago abraham klein foto di bacco italo cucci foto di bacco (1) federica cappelletti giuseppe calzuola foto di bacco gabriele gravina foto di bacco (1) diego nepi stefano mei foto di bacco (2) federica cappelletti moglie di paolo rossi foto di bacco diego nepi stefano mei rosella sensi foto di bacco franco carraro foto di bacco diego nepi stefano mei foto di bacco (1) giovanni malago federica cappelletti foto di bacco mostra un ragazzo d oro paolo rossi (9) marco tardelli gabriele gravina foto di bacco (1) alberto rimedio foto di bacco giuseppe calziuola fotografo nel mondiale in spagna con l arbitro abraham klein foto di bacco bruno conti abraham klein marco tardelli foto di bacco cartolina che paolo invio a suo padre prima di vincere il mondiale con tutte le firme dei calciatori giacca di enzo bearzot al mondiale spagna 1982 abraham klein marco schembri foto di bacco (2) abraham klein bruno conti foto di bacco (1) abraham klein bruno conti foto di bacco (2) abraham klein marco schembri foto di bacco (1) abraham klein arbitro di italia brasile 1982 in spagna foto di bacco giuseppe calzuola e bruno conti foto di bacco invitati mostra un ragazzo d oro paolo rossi (14) maglia donata a paolo rossi autografata da paulo roberto falcao marco schembri foto di bacco marco tardelli gabriele gravina federica cappelletti foto di bacco marco tardelli gabriele gravina foto di bacco (2) mostra un ragazzo d oro paolo rossi (13) marco tardelli gabriele gravina marco schembri federica cappelletti giovanni malago foto di bacco mostra un ragazzo d oro paolo rossi (20) rosella sensi bruno conti foto di bacco mostra un ragazzo d oro paolo rossi (21) mostra un ragazzo d oro paolo rossi (2) roberto tavani marco tardelli gabriele gravina foto di bacco mostra un ragazzo d oro paolo rossi (12) mostra un ragazzo d oro paolo rossi (10) mostra un ragazzo d oro paolo rossi (16) mostra un ragazzo d oro paolo rossi (17) mostra un ragazzo d oro paolo rossi (11) mostra un ragazzo d oro paolo rossi (18) mostra un ragazzo d oro paolo rossi (19) mostra un ragazzo d oro paolo rossi (22) mostra un ragazzo d oro paolo rossi (23) mostra un ragazzo d oro paolo rossi (7) mostra un ragazzo d oro paolo rossi (8) mostra un ragazzo d oro paolo rossi (4) mostra un ragazzo d oro paolo rossi (6) mostra un ragazzo d oro paolo rossi (5) novella calligaris federica cappelletti foto di bacco naranjito la mascotte del mondiale spagna 1982 roberto tavani federica cappelletti foto di bacco novella calligaris foto di bacco rosella sensi federica cappelletti foto di bacco roberto tavani marco tardelli foto di bacco susanna lemma federica cappelletti antonio preziosi foto di bacco