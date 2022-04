"UNO, DUE, TRE. IL VOLUME NELLA TESTA, È GIÀ DENTRO LA MIA FESTA" – ZANIOLO FESTEGGIA LA TRIPLETTA AL BODO CON LA CANZONE DI ELODIE – “VOLEVO GIOCARE IL DERBY MA HA AVUTO RAGIONE MOURINHO” - DALLE TELEFONATE ESTIVE ALLE ESCLUSIONI, PASSANDO PER IL CAMBIO DI RUOLO. FINO ALLA LEADERSHIP CONFLITTUALE: FARLO INFURIARE PER SFRUTTARNE LA RABBIA NELLA PARTITA PIÙ IMPORTANTE – IN TRIBUNA ALL’OLIMPICO TOTTI E A 60 METRI NOEMI BOCCHI CON LA SOLITA GALLERIA DI FACCINE, SMORFIE E BOCCUCCE A CULO DI GALLINA: FOTO BY MEZZELANI

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Matteo Pinci per repubblica.it

super zaniolo foto mezzelani gmt010

Non capitava da un po’ di vederlo sorridere. Quel sorriso con cui ha lasciato il campo, dopo un’ora da sogno e quelle tre dita ostentate nel cielo di Roma. La sequenza è già storia: tocco di precisione, pallonetto elegante e bolide all’incrocio dei pali dopo un’azione di potenza e velocità. È tornato così Nicolò Zaniolo

"Uno, due, tre. Il volume nella testa, è già dentro la mia festa". Così, con la canzone di Elodie "Bagno a mezzanotte", ha festeggiato Zaniolo. Incredibilmente adatta alla prima tripletta della carriera, e proprio nella notte a cui Mourinho teneva di più. Cancellando le amarezze, i silenzi. I dispiaceri covati: “Ha avuto ragione il mister”, ha detto, ridendo, alla fine. Come se improvvisamente, avesse dato un senso alle esclusioni a La Spezia, la sua città, e nel derby, le due partite che non vedeva l’ora di giocare. Come se avesse improvvisamente capito il disegno.

super zaniolo foto mezzelani gmt008

La sua stagione era iniziata in modo frenetico: da una parte la fretta di riprendersi il tempo che gli avevano tolto i due infortuni alle ginocchia. Dall’altra la necessità di un fisico come il suo di tornare a sentire il campo: di sciogliere la paura dopo i primi contrasti che irrigidivano i pensieri.

Sempre sul punto di esplodere, senza mai convincere davvero se stesso. Il primo, vero brivido al derby d'andata: una partita enorme e appagante, se il risultato non fosse stato da dimenticare. Poi Bergamo ed Empoli, le giornate migliori. Fino a quando la curva si è flessa: il punto più basso, i fischi di Roma-Vitesse, sipario sulla sua stagione. Almeno fino alla notte di Roma-Bodø.

super zaniolo foto mezzelani gmt004

In estate José Mourinho lo aveva sedotto facendolo sentire una star: telefonate continue, lunghe chiacchierate sul cosa voleva da lui. Poi, il cambio di ruolo: più vicino alla porta, per sfruttarne l’esuberanza fisica, gli strappi di prepotenza, il tiro. Il bilancio dei gol non era mai decollato: solo 2 in campionato, 4 in tutto. Ma a forza di giocarle tutte e sempre la condizione s’era un po’ appannata: normalmente, per tornare pienamente dopo un infortunio serve l’equivalente del tempo passato fuori. E quindi, almeno un anno. Ma con lui la pazienza sembrava esaurita dopo pochi mesi. Sembrava, appunto. Di talenti Mourinho ne ha allenati a decine.

super zaniolo foto mezzelani gmt005

E con Nicolò ha deciso di usare la sua storica strategia della leadership conflittuale: ne ha incendiato l’umore. L’ha fatto infuriare. E quando lo ha portato al limite, l’ha liberato, scatenando quella voglia di rivalsa sul povero Bodø/Glimt. “Aveva ragione il mister”. Il peso della storia. Sono mesi che José ha capito come l’Europa sa il giardino in cui questa Roma poteva togliersi le soddisfazioni maggiori. E ancora una volta, per sperare di sollevare una coppa europea, l’Italia si affida a José Mourinho, l’ultimo a riuscirci nel 2010.

zibi boniek foto mezzelani gmt034 vincent candela foto mezzelani gmt tifo roma foto mezzelani gmt036 tifo roma foto mezzelani gmt035 tammy abraham foto mezzelani gmt054 super zaniolo foto mezzelani gmt006 super zaniolo foto mezzelani gmt001 noemi bocchi foto mezzelani gmt032 noemi bocchi foto mezzelani gmt026 noemi bocchi foto mezzelani gmt025 noemi bocchi foto mezzelani gmt033 noemi bocchi foto mezzelani gmt023 tammy abraham foto mezzelani gmt053 noemi bocchi foto mezzelani gmt028 massimo caputi e diego nepi foto mezzelani gmt052 noemi bocchi foto mezzelani gmt030 noemi bocchi foto mezzelani gmt024 noemi bocchi foto mezzelani gmt027 noemi bocchi foto mezzelani gmt031 massimo caputi e diego nepi foto mezzelani gmt051 noemi bocchi foto mezzelani gmt029 massimo caputi e diego nepi foto mezzelani gmt050 massimo caputi e diego nepi foto mezzelani gmt049 super zaniolo foto mezzelani gmt002 tammy abraham foto mezzelani gmt055 super zaniolo foto mezzelani gmt003 massimo caputi e diego nepi foto mezzelani gmt063 massimo caputi e diego nepi foto mezzelani gmt064 massimo caputi e diego nepi foto mezzelani gmt062 massimo caputi e diego nepi foto mezzelani gmt048 super zaniolo foto mezzelani gmt060 super zaniolo foto mezzelani gmt018 super zaniolo foto mezzelani gmt016 massimo caputi e diego nepi foto mezzelani gmt061 francesco totti claudio toti foto mezzelani gmt046 roberta e massimo caputi foto mezzelani gmt057 francesco totti claudio toti foto mezzelani gmt047 roberta e massimo caputi foto mezzelani gmt058 francesco totti claudio toti foto mezzelani gmt045 i 4 dell ave maria foto mezzelani gmt021 francesco totti claudio toti foto mezzelani gmt043 francesco totti claudio toti foto mezzelani gmt044 super zaniolo foto mezzelani gmt059 ferdinando mezzelani roberto sergio foto mezzelani gmt056 super zaniolo foto mezzelani gmt014 aragozzini erminio e roberto sergio foto mezzelani gmt042 erminio e roberto sergio foto mezzelani gmt040 cicchitto e rinalduzzi foto mezzelani gmt019 erminio e roberto sergio foto mezzelani gmt038 erminio e roberto sergio foto mezzelani gmt039 erminio e roberto sergio foto mezzelani gmt041 super zaniolo foto mezzelani gmt012 super zaniolo foto mezzelani gmt013 tifo roma foto mezzelani gmt037 super zaniolo foto mezzelani gmt009