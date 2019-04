ROMA È FEMMINA – CAFONALINO: AI MUSEI CAPITOLINI LA MOSTRA “IL RACCONTO DI 100 DONNE” CON LE FACCE DELLE FEMMINE SIMBOLO DELLA CITTÀ, RITRATTE DA JACOPO BROGIONI – DALLA SINDACA RAGGI A FIORENZA SARZANINI (DAVANTI A PIAZZALE CLODIO), DA MARGHERITA BUY A ILARIA CUCCHI FINO A ZHOU FENXIA, CINESE CHE HA APERTO UN RISTORANTE ALL’ESQUILINO E SI FA CHIAMARE SONIA, E ROBERTA DEL "PARADISE CLUB" – ECCO CHI C’ERA ALL’INAUGURAZIONE

1 – CENTO DONNE, LA VITA IN UNA FOTOGRAFIA

Alessandra Paolini per “la Repubblica - Roma”

C' è la città dove vivono, lavorano si barcamenano. Ci sono le loro facce, col sorriso esplosivo o appena abbozzato a nascondere lacrime versate nel tempo. E poi ci sono le loro storie, spesso incredibili o incredibilmente normali, piene di forza, tenacia e passione. "Roma: il racconto di 100 donne". Si intitola così la mostra fotografica firmata Treccani che da oggi e fino al 12 maggio potrà essere visitata gratuitamente ai musei Capitolini. E che vuole essere un ritratto della capitale vista attraverso lo sguardo femminile.

Dove le storie e i punti di vista di personaggi più conosciuti, come l' attrice Margherita Buy, la chef stellata Cristina Bowerman, la scrittrice Chiara Gamberale o Ilaria Cucchi, che per trovare giustizia per la morte del fratello Stefano si batte da anni, si intrecciano con quelle di donne come tante. Eppure speciali. Poetesse, infermiere, suore, pornostar, pasticcere, giornaliste.

Ecco così che Jacopo Brogioni, fotografo e reporter, ci racconta la vita di Susanna Achille, sex worker o più semplicemente prostituta che in sella a una bici lavora sulla Salaria sognando un futuro più sereno per i suoi figli. E c' è Rebecca Bianchi, étoile del Teatro dell' Opera a parlare delle 10 ore al giorni trascorse tra la sbarra e le punte. Poi, Franca Persico, fruttivendola di Campo de' Fiori, rione un tempo popolare «dove nei palazzi c' era un bagno per piano».

Zhou Fenxia, è arrivata dalla Cina, il suo nome vuol dire Aurora Profumata: a Roma ha aperto un ristorante all' Esquilino e si fa chiamare Sonia. Il ritratto della felicità è quello di Alice Poeta: si è appena laureata. Tra le "cento" c' è anche la sindaca Raggi, "acrobata" anche lei come tante donne, a fare quadrare le 24 ore tra figlo, casa e Campidoglio. Ai musei Capitolini i ritratti di chef e sex worker, fruttivendole e ballerine. Il mondo nello sguardo femminile.

2 – LA GRAZIA DI CENTO DONNE NEGLI SCATTI DI BROGIONI

Natalia Di Stefano per il “Corriere della Sera – ed. Roma”

L' inaugurazione (affollatissima) ai Musei Capitolini della mostra «Il racconto di 100 donne», con gli scatti di Jacopo Brogioni che restituiscono una Roma inedita e poetica fermata nei volti e nelle storie delle sue protagoniste (in un percorso durato 18 mesi), ha avuto non solo i contorni prevedibili del grande evento capitolino ma anche il gusto insolito del déjà vu.

Perché tra le cento donne fotografate con grazia da Brogioni ed «esposte» per questo progetto targato Treccani (curato in collaborazione con CultRise e allestito dallo Studio Fuksas) ci sono sia i volti anonimi di tassiste, postine, guide turistiche, rifugiate politiche, parrucchiere e poliziotte che quelli, al contrario, ben noti dell' attrice Veronica Pivetti, la pasionaria Ilaria Cucchi, la giornalista Fiorenza Sarzanini, Michela Di Biase e la ristoratrice amata dalle passerelle Sonia Zhou (Gucci l' ha voluta per la sua campagna pubblicitaria.

Tutte presenti all' evento, in un curioso gioco di specchi tra arte e realtà. E tra gli ospiti anche Roberta Gemma, Maria Camilla Pallavicini accompagnata dal figlio Sigieri Diaz Della Vittoria Pallavicini, accolti dall' autore-reporter Brogioni e dal direttore dell' Istituto della Enciclopedia Italiana Massimo Bray.

