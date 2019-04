IL SALONE DI SELETTI NON E' PER POCHI ELETTI: IL MARCHIO PIU' INNOVATIVO ITALIANO PER LA “DESIGN WEEK” SFILA PER LE VIE DI MILANO E POI UN PARTY COLORATISSIMO DAVANTI AL DITONE MEDIO DI MAURIZIO CATTELAN – ANTEPRIMA DEI NUOVI PRODOTTI AL FLAGSHIP STORE CON PAOLA BARALE, SATURNINO, JOB SMEETS, MARCANTONIO, PIERPAOLO FERRARI, GAIA GOZZI E VICKY CABELLO – VIDEO

SELETTI – DESIGN PRIDE 2019 + TEMPO ROCKS PIAZZA AFFARI

DESIGN PRIDE 2019 + PARTY TEMPO ROCKS PIAZZA AFFARI ALLA MILANO DESIGN WEEK

Ieri, mercoledì 10 aprile 2019, oltre 3.000 persone si sono unite al DESIGN PRIDE, l’evento più democratico della Milano Design Week, che, per il quarto anno consecutivo, ha invaso il distretto delle 5VIE con il suo spirito ironico e coinvolgente: da Piazza Castello il folle corteo ha attraversato il distretto fino ad arrivare in Piazza Affari per l’immancabile festa finale.

La street parade, capitanata dal design brand Seletti, ha visto protagonisti di questa edizione Esselunga, uno dei marchi più noti nell’ambito della grande distribuzione, amato per essere sinonimo di eccellenza e qualità; Tempo, i fazzoletti delle emozioni, che si distinguono per i loro packaging sempre originali e divertenti; Heinz, lo storico food brand americano le cui salse sono vere e proprie icone di gusto conosciute in tutto il mondo; e Sammontana, l’azienda che da sempre rappresenta la gioia autentica del vero gelato italiano, la convivialità ironica e spensierata legata all’estate.

Grazie all’impegno di Esselunga, il DESIGN PRIDE ha confermato la propria vocazione di “vetrina” per i giovani talenti: gli studenti delle sedi di Milano e Firenze di IED – Istituto Europeo di Design hanno avuto infatti l’occasione unica di mostrare al pubblico la propria creatività, portando letteralmente “in piazza” le proprie idee e sfilando insieme ad alcuni dei designer più affermati a livello internazionale.

In un workshop che li ha coinvolti a marzo, gli studenti sono stati invitati a immaginare una scenografia per animare la parata, sviluppando un concept creativo per la decorazione dei van Esselunga: il DESIGN PRIDE è stato così per loro un’opportunità reale per confrontarsi con un tema progettuale legato al set-design di un evento pubblico e per vedere il loro progetto realizzato.

Esselunga Space Delivery e Multycooltural Baloon sono i titoli delle due opere di personalizzazione dei mezzi risultate vincitrici, ideate dal SUDDEN’s TEAM – formato da Cosimo Lombardelli (IED Firenze), Federica Menozzi, Silvia Rossetti, Andrea Ottani (IED Milano) –; le tracce sonore che hanno accompagnato l’avvio della parata sono state prodotte da Gianluca Volpe e Luca Castelli, studenti di Sound Design IED Milano. Esselunga, che da sempre si contraddistingue per la sua visione fortemente contemporanea e attuale, con questa iniziativa conferma la sua attitudine a sostenere le forme di contemporaneità più dirompenti e originali.

La storica azienda italiana di gelati Sammontana, simbolo di allegria, gusto e spensieratezza, ha partecipato alla sfilata con una speciale performance dal vivo, che ha invitato il pubblico a unirsi in una scenografia collettiva. Ideata dal coreografo Laccio e dal corpo di ballo della sua accademia Modulo Factory – i cui studenti hanno anche disegnato i costumi di scena interpretando il logo di Sammonana –, l’esibizione ha coinvolto trenta ballerini: un live show che ha portato in strada l’ironia, la gioia e la convivialità che da sempre contraddistinguono il marchio. Eccentriche biciclette hanno inoltre seguito la parata con un carico di gelati e il ricavato della vendita sarà devoluto al Comune di Milano per sostenere la realizzazione di aree verdi in città.

La festa è continuata sotto il “dito medio” di Maurizio Cattelan con Tempo Rocks Piazza Affari: il grande party finale del DESIGN PRIDE – divenuto appuntamento immancabile della settimana – quest’anno ha celebrato il nuovo look delle box di fazzoletti Tempo firmate Diesel. Una veste total black ricoperta di scintillanti borchie, in puro stile “glam rock”, è il tratto distintivo delle box che avvolgono i fazzoletti, super resistenti anche in lavatrice, morbidi e delicati sulla pelle, trasformandoli in veri e propri oggetti di design da collezione, perfetti per decorare casa o ufficio. In un gioco di luci e proiezioni, il mood delle nuove box ha invaso Piazza Affari animando il party più atteso della Milano Design Week.

Per la prima volta quest’anno, inoltre, Piazza Affari ha ospitato una sorprendente food experience a cura di Heinz, il marchio americano entrato nell’immaginario collettivo grazie alla popolarità delle sue famose salse. Per le celebrazioni del suo 150° anniversario Heinz ha sviluppato una collaborazione con Seletti e Studio Job: il duo più folle e innovativo del mondo del design firma infatti un’edizione limitata di 150 piatti in cui il Ketchup Heinz si eleva a vera e propria icona POP. Non poteva esserci occasione migliore per dare il via a questa collaborazione, animando la piazza con un divertente e originale progetto dedicato alla passione per lo street food, che ha incontrato così lo spirito vivace e fuori dagli schemi caratteristico del DESIGN PRIDE. Tutti in fila per tentare la fortuna con la ruota Heinz: in palio la special edition dei piatti di Studio Job. Salse Heinz, Da 150 anni cosi buone da leccarsi i piatti.

Il colorato corteo di carri, striscioni, musica, balli e live performance, ha visto come ogni anno anche la partecipazione attiva di numerosi designer italiani e internazionali.

Per la prima volta alla parata Giampiero Romanò, ironico e visionario art-designer milanese che ha sfilato con un carro scenografico composto dai suoi originali specchi, creazioni che rivelano la sua passione unica per il vintage, l’artigianalità e la contemporaneità.

STUDIO411 di Niccolo Spirito ha partecipato invece con una inedita installazione: uno storico autobus, fuori servizio dal 1987, trasformato in un vero e proprio Club anni ’70.

E ancora, protagonisti dell’evento, alcuni dei designer che hanno trovato in Seletti il partner ideale con cui sviluppare progetti di successo, come Toiletpaper, l’irriverente rivista di sole immagini fondata dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari, i designer italiani Marcantonio, Elena Cutolo, Antonio Aricò e Studio AMeBE.

Sul truck musicale che ha guidato il corteo due esibizioni d’eccezione: il DJ set di Shorty e il live della cantante italo-brasiliana Gaia Gozzi; la parade è stata inoltre animata dalla Street Marching Brass Band P-Funking Band e, a seguire, in Piazza Affari il pubblico si è scatenato con i dj set a cura di Pier Paolo Peroni & Syria, e Stefano Fontana.

Inoltre, tanti i volti celebri che hanno partecipato all’evento insieme a Stefano Seletti, tra cui: Maurizio Cattelan, Paola Barale, Paola Marella, Victoria Cabello, Pierpaolo Ferrari, Job Smeets, Luca Macellari Palmieri, Charley Vezza, Marcantonio, Susy Laude, Dino Abbrescia, Luca Tommassini, Paride Vitale.

SELETTI ALLA MILANO DESIGN WEEK: LAZY CRAZY NIGHT

Seletti, il marchio di design italiano che si contraddistingue per il suo approccio fuori dagli schemi e sempre originale, ha presentato in anteprima ieri – martedì 8 aprile 2019 – le numerose novità di prodotto nel suo flagship store in Corso Garibaldi 117, con un evento divertente e un po’ folle, in pieno stile Seletti.

Alla preview LAZY CRAZY NIGHT, insieme Stefano Seletti, hanno partecipato: Maurizio Cattelan, Paola Barale, Victoria Cabello, Marisa Passera, Paola Marella, Saturnino, Pier Paolo Peroni e Syria, Eros Galbiati, Stefano Fontana, Job Smeets, Umberta Beretta, Gianluca Gazzoli, Marcantonio, Roberto Selva (Direttore Clienti Esselunga), Alesandra Mantovani e Eleonora Barbareschi (Studio AMeBE), Lady Tarin, Erica Tommasi (Tommasi Family Estates), Paula Cademartori, Gaia Gozzi, Sara Goldschmied e Eleonora Chiari, Paride Vitale.

Ad accompagnare gli ospiti durante la serata, il dj set a cura di Thomas Constantin, i gelati GROM e i vini Tommasi Family Estates.

I nuovi prodotti presentati in anteprima:

BLOW by Job & Seletti: The Lazy Painter, Pop & Lock – design Studio Job

BLOW by Job & Seletti è una famiglia di oggetti dal design dichiaratamente “pop” nata nel 2017 dalla volontà di Stefano Seletti e Studio Job: è un vero marchio di design, un progetto che mira a quell’idea di design democratico che ha sempre contraddistinto Seletti. Con il suo stile dirompente, BLOW è diventato uno degli esperimenti più interessanti nel settore del design: lo stile e il design di Studio Job si fondono con il DNA di Seletti, impegnato a unire un design all’avanguardia con l’accessibilità.

LAZY PAINTER

Dopo il lancio del prototipo lo scorso anno, Seletti presenta la versione finale del “guilty pleasure” americano per eccellenza: la lazy chair. Studio Job raccoglie la sfida di rielaborare questo concept e trasformare la poltrona in status symbol, un must per tutti gli appassionati di design: Lazy Painter, infatti, unisce comfort ed estetica con stile. Il nuovo tessuto che la riveste simula delle vere e proprie pennellate di colore creando, così, la sensazione “dipinto a mano”: Studio Job trasforma in alta moda il look tradizionale di questo arredo. Il pattern della Lazy Painter è avanguardia contemporanea, con un tocco di artigianalità e una citazione di Memphis. Questa comoda poltrona diventa oggetto del desiderio di tutti, non solo dei più pigri.

SELETTI WEARS TOILETPAPER: Sgabello – design TOILETPAPER

Le sperimentazioni sviluppate da Seletti e TOILETPAPER, il magazine fotografico dall’estetica rivoluzionaria fondato da Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari, sono inarrestabili: l’abilità di stravolgere il mood retrò degli arredi anni ’50 con le immagini surreali della rivista, non si esaurisce, e durante la Milano Design Week sono presentati in anteprima nuovi progetti.

Nell’ambito degli imbottiti, alle poltroncine, ai divani, ai pouf e alle sedie, si aggiunge lo sgabello che entra a far parte della serie di sedute della collezione: anche in questo caso il design elegante della struttura, caratterizzato da forme morbide e sinuose e dettagli ricercati – come i piedini in ottone –, si unisce in modo sorprendente all’estetica spiccatamente contemporanea del rivestimento in morbido tessuto.

SELETTI + MARCANTONIO: Monkey Chandelier – design Marcantonio

Seletti si conferma ancora una volta editore abile nella realizzazione dei visionari progetti dell’artista-designer Marcantonio, che ha firmato alcuni dei prodotti diventati icone del brand, come le Monkey Lamp, le Mouse Lamp, il vaso Love in Bloom.

MONKEY CHANDELIER

Il mondo delle Monkey Lamp, best-seller Seletti e simbolo dell’approccio non convenzionale all’illuminazione del brand, continua a crescere e a stupire: in anteprima alla Milano Design Week una nuova e scenografica edizione della Monkey.

Monkey Chandelier mixa in una composizione inedita l’estetica dirompente delle Monkey con lo stile elegante e classico di uno chandelier. Tre scimmie curiose si aggrappano ad un prezioso lampadario colte da Marcantonio in atteggiamenti che ne rivelano la natura giocosa: una in piedi si guarda intorno indiscreta, l'altra si riposa seduta, mentre la terza è appesa come in procinto di saltare giù da un momento all’altro e darsi alla fuga. Con questo progetto il designer conferma ancora una volta la sua abilità nel lavorare al confine tra arte e design, sviluppando, con un approccio scultoreo e narrativo, progetti in grado di unire funzionalità e fiabesca immaginazione.

CUPOLONE – design Studio AMeBE

Cupolone è una lampada a sospensione che coniuga artigianato e tecnologia, una riproduzione iperrealistica della cupola di San Pietro, realizzata in resina e presentata in due varianti di colori (una interamente bianca, l’altra color antracite all’esterno con una finitura interna dorata).

Con questo progetto le AMeBE (Alessandra Mantovani e Eleonora Barbareschi) rendono omaggio ad una delle architetture simbolo della creatività italiana, dando un tributo alla nostra cultura, alla ricchezza della storia e alla bellezza inestimabile dell’arte.

