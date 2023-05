31 mag 2023 18:40

UNO SCUDETTO E’ PER SEMPRE – AL CIRCOLO ANTICO TIRO A VOLO UNA SERATA A TINTE GIALLOROSSE PER CELEBRARE IL QUARANTENNALE DELLO SCUDETTO DELLA ROMA – BONIEK, ALL’EPOCA ALLA JUVE: "NEL 1983 LA ROMA VINSE MERITATAMENTE E IO LO ACCETTAI, GLI ALTRI NON SO…" – LE PAROLE DI SEBINO NELA (IL CALCIATORE CHE HA GIOCATO PIU’ FINALI NELLE COPPE EUROPEE CON LA ROMA) E ANCELOTTI – DA D’ALEMA A GASPARRI FINO AL NEODIRETTORE DI RAISPORT JACOPO VOLPI, ECCO CHI C’ERA-FOTO BY DI BACCO+VIDEO