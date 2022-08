L'ULTIMO CIAK – L'ATTRICE PAOLA CERIMELE, 48 ANNI, È MORTA IN UN INCIDENTE STRADALE A CAMPOBASSO – AVEVA RECITATO NEL FILM DEL 2004 DI SERGIO CASTELLITTO “NON TI MUOVERE” E, CASUALMENTE, LA SERA PRIMA DELLO SCHIANTO HA RINCONTRATO IL REGISTA E ATTORE INSIEME ALLA MOGLIE MARGARET MAZZANTINI – L'ULTIMO POST: “IL CUORE MI BATTE A MILLE, CI ABBRACCIAMO FELICI DI RIVEDERCI DOPO ANNI…”

paola cerimele e sergio castellitto

Molise sotto choc per la morte, nell’incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì 25 agosto sulla Trignina, dell’attrice Paola Cerimele, 48 anni di Agnone (Isernia). Nella sua carriera ha recitato con Sergio Castellitto in “Non ti muovere” ed anche in molti film e in decine di spettacoli teatrali.

L’impatto è avvenuto intorno alle 15.30 all’altezza dello svincolo San Giovanni Lipioni-Castelguidone tra una Fiat Panda e un’Audi. Paola Cerimele è morta, mentre un uomo è stato trasportato in codice rosso dal 118 all’ospedale di Vasto.Nel bilancio c’è stato anche un altro ferito in modo lieve.

paola cerimele e il compagno

Paola Cerimele era anche una apprezzata insegnante di recitazione e dizione. Tra i film che aveva interpretato c’era anche “Non ti muovere” di Sergio Castellitto, pellicola girata in parte in Molise. E proprio nella giornata di mercoledì l’attrice aveva incontrato di nuovo Castellitto ad Agnone. Lo aveva raccontato lei stessa nel suo ultimo post su Facebook: “Oggi è andata così: ricevo una chiamata dal sindaco Daniele Saia: “Paola sei in Agnone?”. Rispondo: “sì, a casa”. Allora vieni subito al forno Alto Molise perché c’è un amico che ti vuole salutare”.

l'ultimo post di paola cerimele

“Incuriosita dico: “ok, arrivo”. Apro le tende del forno e vedo Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini! Il cuore comincia a battere a mille, ci abbracciamo forte forte, felici di rivederci dopo diversi anni dalle riprese del film Non ti muovere. È stata un’emozione indescrivibile. Sergio per me è stato e rimarrà sempre un grandissimo maestro di arte e di umanità. La vita a volte ci sorprende e ci regala tanta felicità”.

paola cerimele paola cerimele 2